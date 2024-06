Tekintélyes zuhé moshatja el a Békemenetet, de a közlekedés anélkül is teljesen megbénul

P. L.;

2024-06-01 10:01:00

A mai napon délnyugat felől újabb hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok, melyek a délelőtt folyamán a Dunántúlon, valamint a Duna-Tisza közén - beleértve a főváros térségét is -, és a Tisza vonalában lehetnek jellemzőbbek - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. Ez azt jelenti, hogy akár a mai Békemenetet is elmoshatja az eső.

A zivatarokat szombat délelőttig erős, viharos széllökés, intenzív, felhőszakadásszerű csapadék, illetve minimális eséllyel jégeső kísérheti. A késő délelőtti, déli óráktól nagyobb számban az ország északkeleti harmadán és északnyugaton alakulhatnak ki zivatarok, melyek északkeleti, keleti irányba haladnak - olvasható az előrejelzésben.

A déli, délutáni órákban az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében lesznek helyenként heves zivatarok. Északkeleten késő délutánra a zivatarok száma várhatóan csökken, ami azonban Budapestet, az Észak-Dunántúlt és az Északi-középhegység nyugati részeit illeti, továbbra is többfelé alakulhat ki zuhé. Az esti, késő esti órákban fokozatosan mindenütt lecseng a zivatartevékenység az országban - tájékoztatott a HungaroMet.

A Békemenet persze esőtől függetlenül is teljesen meg fogja bénítani Budapest közlekedését. A részletekről a BKK közölt információt a honlapján. Eszerint a forgalomkorlátozás várhatóan 13 és 17 óra között lesz a belvárosban, az V. kerületi Széchenyi István tér–Budai alsó rakpart–Jászai Mari tér–Margit híd–Margitsziget útvonalon. Délelőtt 11 órától lezárják a belvárosban a Széchenyi István teret, a Lánchidat és a József Attila utcát. Szintén lezárják a Budai alsó rakpartot és a Pesti alsó rakpartot is a Lánchíd közelében, illetve a Fő utcában is lehetnek lezárások.

A Széchenyi István tér, a Lánchíd és a József Attila utca lezárásakor, várhatóan 11:00 és 13:30 között:

- a 16-os, a 105-ös, a 178-as, a 210B és a 216-os autóbuszok módosított útvonalon, az Erzsébet tér és a Clark Ádám tér között a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekednek;

- a 15-ös autóbusz a Boráros tér felé a Kossuth Lajos tér és a Kálvin tér között a Szemere utca–Kálmán Imre utca–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Múzeum körút útvonalon közlekedik, ideiglenesen a 70-es és a 72-es trolibuszok Kossuth Lajos tér és Astoria közötti megállóiban áll meg.

A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan 11:00 és 13:30 között, a korlátozások miatt:

- a Közvágóhíd, Pesterzsébet, Pacsirtatelep, illetve a Keleti pályaudvar és a Boráros tér között közlekednek. A kimaradó szakaszon a BKK a nagykörúti villamosok, valamint a 15-ös autóbuszok igénybevételét ajánlja.

A Margit hídi korlátozások idején, várhatóan 12:00 és 14:30 között:

- a 4-es és a 6-os villamosok rövidített útvonalon, az Oktogon és a dél-budai végállomások között közlekednek;

- 12 és 13 óra között az észak-budai oldalon is járnak a nagykörúti villamosok, a Széll Kálmán tér és a Margit híd, budai hídfő között. A korlátozás idején a BKK a pesti oldalon a Corvin-negyed közelében az M3-as metró igénybevételét ajánlja a Nyugati pályaudvar felé tartóknak, a Blaha Lujza tér térségéből pedig az M2-es metrót a Széll Kálmán tér felé tartóknak. A Széll Kálmán tér és a Margit híd, budai hídfő között 13:00 és kb. 14:30 között pótlóbusz jár a korlátozás idején.

- a 17-es villamos várhatóan 13:00 és 14:30 között a Bécsi út/Vörösvári út és a Batthyány tér, illetve a Savoya Park és a Széll Kálmán tér között közlekedik. A kimaradó szakasz pótlására a budai oldalon villamospótló autóbusz közlekedik a Széll Kálmán tér és a Margit híd, budai hídfő között;

- a 9-es autóbusz módosított útvonalon, a Raktár utca és a Nyugati pályaudvar között az Árpád híd–Váci út útvonalon közlekedik;

- a 91-es, a 191-es és a 291-es autóbuszok rövidített útvonalon a Széll Kálmán tér, Szemlőhegy, illetve Zugliget, Libegő és a Margit körút között közlekednek;

A margitszigeti korlátozások idején várhatóan 13 és 17 óra között:

- a 26-os autóbusz rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Zenélőkút megállóhely között közlekedik;

- a 226-os autóbusz módosított útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és az Óbudai-sziget között közlekedik, a Göncz Árpád városközpont felé, érintve a Margitsziget/Árpád híd megállót.

A tájékoztatásban megjegyzik, hogy a forgalomkorlátozás mértéke természetesen attól függ, mennyien vesznek részt a fideszes erődemonstráción. A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülő információi a közösségi közlekedéssel kapcsolatosan a BKK Info oldalon, a közúti információk pedig a BKK Info – Közút oldalon érhetők el.