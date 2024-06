Magyar Péter rémhírterjesztésért feljelenti Orbán Viktort a Fidesz háborús kampánya miatt

P. L.;

sajtótájékoztató;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-06-01 18:00:00

A Tisza Párt petíciót indít, az NMHH-hoz és a közösségi média platformjaihoz fordul, hogy tüntessék el a gyermekek lelki egészségére veszélyes plakátokat és más hirdetéseket.

Mivel elárasztják a közteret a háborús uszító plakátok, jelzést kell küldeni az Orbán-kormánynak, hogy a háború nem játék - mondta online közvetített sajtótájékoztatóján Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke és EP-listavezetője.

A politikus bejelentette, hogy a Tisza Párt petíciót indít, amelyben követeli a kampány leállítását, egyben az NMHH-hoz fordul, hogy vizsgálja ki ezt a kampányt, egyben a közösségi média platformjait is arra kéri , hogy töröljék ezeket a fideszes hirdetéseket, mert félelemkeltőek és károsak a gyermekek lelki egészségére.

Magyar Péter felidézte, hogy rágalmazásért már feljelentette Orbán Viktort, hétfőn pedig rémhírterjesztésért is feljelentést tesz a miniszterelnök ellen. Felidézte a kormányfő , Békemeneten tett kijelentését is, amely szerint a Fideszre leadott szavazat életet ment.

Magyar Péter szerint életet menteni inkább jó egészségüggyel lehetne. Elmondta, hogy a magyar átlagéletkor az egyik legalacsonyabb az EU-ban. 4 és fél évvel élnek kevesebbet az emberek Magyarországon, mint az EU-ban. Évente egy Gyöngyös nagyságú város hal meg rákban, egy magyar ember egészségére évi 600 ezer forinttal költenek kevesebbet, mint egy cseh ember egészségére. Az egészségügyre költött állami kiadás GDP-arányosan feleakkora, mint az EU-ban. Magyarországon radikálisan csökken az egy ápolóra jutó betegek száma. 40 ezer nővér hiányzik a magyar egészségügyről. Több mint másfél millió embernek nincs háziorvosa, a meglévő háziorvosok 30 százaléka 70 év feletti, hatéves várólisták is előfordulnak - sorolta Magyar Péter.

Az orvosok jó része még csak nem is a fizetés miatt megy el nyugatra, hanem az egészségügy állapota miatt - vélekedett a politikus, hozzátéve, az ápolók fizetése most is botrányosan alacsony. Ezt követően feltette a kérdést Magyar Péter, hogy ezek után hogy mondhatja azt Orbán Viktor, hogy a Fideszre leadott szavazat életet ment.

Magyarországon 3,3 millió ember él a létminimum alatt, 20 évvel az uniós csatlakozásunk után. Közülük 900 ezer nyugdíjas és szintén több százezer gyermek - tette hozzá.

A Tisza Pártnak két prioritása lesz, az egészségügy és az oktatás. Klebelsberg Kunót idézte, aki Magyarország akkor lesz sikeres, ha a kiművelt emberfők országa leszünk. Megígérte, hogy

kormányra kerülése esetén a Tisza Párt azonnal megszünteti a propagandaminisztériumot – ez a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda –, és helyette minisztériumi szinten fogja kezelni az egészségügyet, az oktatást és a szociális ügyeket, így lesz politikai felelőssége annak, hogy mi történik ezekben a szektorokban.

A politikus ismét megígérte a családi pótlék megemelését, emellett az egygyermekes családok számára is kiterjesztené a családtámogatásokat.

A Telex kérdésére, hogy hogyan értékeli az állami médiás szereplését, Magyar Péter úgy válaszolt, hogy elemzők tanácsaira hallgatva elkerülné a saját maga értékelését, azt viszont eredménynek tartja, hogy ha „Tónika-show” szintjén, de legalább rendeztek egy vitát a közmédiában.

A politikus kérdésre kifejtette azt is, hogy koncepcióváltást szeretne a sportpolitikában, Turó Rudira és luxusra való pénzszórás helyett az utánpótlásra költene.

Az egyetemek alapítványba való kiszervezését Magyar Péter megszüntetné. Mint mondta, az átszervezés nem oktatási célokat szolgált, hanem azért, mert 2021-ben a Fidesz tartott attól, hogy esetleg elveszíti a választást, erre az esetre pedig ki akartak építeni egy rendszert, ahol lehet még garázdálkodni. Ami a tanártüntetéseket illeti, kifejtette, rengeteg jóérzésű embernél is kivágta a biztosítékot az oktatás alulfinanszírozottsága. Mint mondta, a tanárok jelenleg ott vannak, mint két évvel ezelőtt, az infláció ugyanis még azt a béremelést is megette, amit EU-s segítséggel nagy nehezen a kormány most emel. Maruzsa Zoltánnak és Pintér Sándornak be kell látnia azt is, hogy nem olyan Nemzeti Alaptantervre van szüksége az emberek a XXI. században, mint amilyen a jelenlegi. Leszögezte, új alaptantervre van szükség, a tanároknak vissza kell adni a szabad tankönyvválasztás jogát.

Az Index kérdésére, hogy mit vár attól, hogy rémhírterjesztésért feljelenti Orbán Viktort, Magyar Péter elismerte, hogy illúziói nincsenek. Ez egy közvádas, másik, a rágalmazásról szóló egy magánvádas eljárás lesz, és ami az utóbbit illeti, ha a miniszterelnök nem gyáva, akkor találkoznak a bíróságon. Szerinte őt háborúpártinak nevezni olyan, mintha gyilkosnak neveznék, amit véleménynyilvánítás szabadsága mellett sem köteles tűrnie. A magyarok békepártiak, senki nem akar háborút, nem terveznek hadkötelezettséget bevezetni - szögezte le.

Ezt követően az Index főszerkesztőjének, Fekete-Szalóky Zoltánnak is üzent, azt kérve számon rajta, hogy a portál még soha nem kért tőle interjút, miközben fél százalékos pártokkal igen. Arra szólította fel az Indexet, hogy ne váljon gyors ütemben Origóvá.

Lesz egy részletes program a 2026-os választásokra minden területen, ezt szakemberekkel fogják megírni - jelezte a politikus a portál kérdésére. Elmondta, hogy a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjelöltjei most is szakemberek, nem megélhetési politikusok. Összeállt egy szakértói csoport, az egészségügy, az oktatás, az energetika és a gyermekvédelem területén fog letenni az asztalra egy-egy programot június 9. után. Számonkérhetően le lesz írva, hogy 1, 5 és így tovább éven belül hova kell eljutni.

A Tisza Párt egészségpolitikusa Kulja András, az EP-listája negyedik helyezettje. Megkockáztatja, már most több szakpolitikusa van a Tisza Pártnak, mint a Fidesznek.

A párt fővárosi listájáról azt mondta, nyilvánosan elérhetőek a jelöltek adatai, önéletrajzai. Hozzátette, a Fidesznél ilyen nincs.

Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik - vélekedett arról, hogy ő korábban milyen hibás nyilatkozatokat tett. Azt mondta, képes ezekért bocsánatot kérni.

Arra a kérdésre, hogy az összeorbánozódást, vagy az összegyurcsányozódást tartja-e rosszabbnak, Magyar Péter kifejtette, hogy igazából szívességet tesz neki az orbáni és a gyurcsányi propaganda, amikor megpróbálják összemosni, mert az összes ilyen kontraproduktív módszer. Szóba került ezzel összefüggésben, hogy a vita előtt rendőrt hívott a pártzászlót lobogtató DK-s szimpatizánsokra, elmondta, hogy előtte többször megkérte őket normálisan, hogy menjenek el a helyszínről.

A hvg.hu kérdésére, hogy hogyan várja el az állami szervektől, hogy a feljelentéséből legyen is valami, Magyar Péter elismételte, hogy illúziói nincsenek, de a lehetőséget azért meg akarja adni, hogy a hatóságok a jogszabályok szerint járjanak el.

Az Európai Néppárttal a kapcsolatfelvétel folyamatban van, érdemben a választások után fog felgyorsulni a folyamat, amikor már látni lehet, hogy hány mandátumuk lesz az Európai Parlamentben. Ez utána szerinte aránylag gyorsan fog menni.

Az Európai Egyesült Államok tervét a Tisza Párt nem támogatja, viszont a konstruktív párbeszéd híve.

Végül a Népszava kérdései következtek. Lapunk félkomoly felvetésére, hogy akár még rendszeres „Magyar-infó” is lehet ebből, a Tisza Párt listavezetője nem zárta ki a lehetőségét, hozzátéve, ő bizonyosan beengedi például a Magyar Hangot is, amelynek munkáját az Orbán-kormány rendre akadályozza azzal, hogy kitiltja a kormányinfókról.

Az első kérdésünkre, hogy milyen lenne a Tisza Párt viszonya Oroszországhoz, Magyar Péter elmondta, a politikában szerinte barátság nem létezik, ez igaz az Egyesült Államokra, Oroszországra, Törökországra is. Pragmatikus álláspontra törekedne, akár csak azok az államok, amelyek bár nem verik a mellüket, mint Orbán Viktor, de amúgy szintén fenntartanak bizonyos kapcsolatokat Oroszországgal. Arra helyezné a hangsúlyt, hogy csak olyan üzletekbe menjen bele az ország, ami Magyarország érdeke. Példaként említette a Budapest-Belgrád vasútvonalat, ami szerinte csak Kína érdeke.

Oroszország háborús agresszor, nemzetközi jogot sértve támadta meg Ukrajnát - szögezte le Magyar Péter. A szankciókat a Tisza Párt betartaná, azzal a gyakorlattal pedig felhagyna, hogy orosz érdekek mentén zsarolja ki a szankciós listák módosítását. Csak azért nem fognak ellenezni valamit, hogy keresztbe tegyenek az Európai Uniónak - jelezte. Hozzátette, ugyanez vonatkozik az esetleges, Izrael elleni uniós szankciókra is.

Ezt követően a Tisza Párt EP-listavezetője felidézte az orosz hackertámadási ügy abszurdítását, miszerint még mindig nem léptek fel az orosz hackertámadás után a külügy rendszerének védelmében, ehelyett Szijjártó Péter Barátságért kitüntetést vett át Szergej Lavrovtól.

Lapunk az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról is kérdezett. A politikus elmondta, itt inkább az ügynöklisták nyilvánosságáról van szó, de nyilván a köznyelv ügynökakták nyilvánosságáról beszél, ő is így használja a kifejezést. Magyar Péter szerint fontos, hogy megértsünk sokmindent a rendszerváltásról és az akkori szabadrablásokról, amelyek révén még a NER előtt brutális vagyonkoncentrátumok épültek ki. A Tisza Párt listavezetője igenlően beszélt az ügynöklisták nyilvánosságáról, elmondta, jót tenne a hazai politikának a múlt ezen tisztázása.

Magyarországot egyre erőteljesebben érinti az elsivatagosodás - veti fel lapunk, majd megkérdezzük, hogy az erre vonatkozó problémák mennyire szerepelnének prioritásként a Tiszának. Magyar Péter úgy válaszolt, nem csak elsivatagosodás, hanem konkrét kihalás is van bizonyos területeken Magyarországon. Nem ment elég pénz a 17 ezer milliárdos uniós agrárfejlesztésekből ide - mondta. Klímavédelemről gyakorlatilag nem is lehet ennek függvényében beszélni, amíg az üzleti szempontok dominálnak - vélekedett. Komplex megközelítésekre lenne szükség szakmai alapon, a Tisza Párt a szakmaiságot fogja visszahozni és szakmai döntéseket hoznak - ígérte. Szerinte a szakmaiság ma hiányzik a kormányzat részéről, Nagy István agrárminiszter egy hobbiméhész, közben méhészek tömkelege megy tönkre az országban. Kérdésünkre Magyar Péter azt is elmondta, hogy helyreállítaná a környezetvédelmi tárcát.