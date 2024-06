Magyar Péter: Rogán Antal közölte, hogy nem üzleti okokból vették meg a Vodafone-t, hanem hogy megszerezzék az ügyfelek adatait

P. L.;

2024-06-01 17:01:00

A Tisza Párt alelnöke arról is beszélt, hogy Karácsony Gergely hazudik, amikor kartellezéssel vádolja budapesti jelöltjüket.

Amikor az állam gyakorlatilag megvette a Jászai Gellért érdekeltségében lévő 4iG-nek a Vodafone-t, Magyar Péter megkérdezte, hogy ez üzletileg megéri-e az államnak, mire elmondása szerint Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője azt felelte neki, hogy őt nem az üzlet érdekli, hanem az adatok érdeklik - erről a Partizánnak adott interjúban beszélt Magyar Péter.

A Tisza Párt európai parlamenti listavezetője ezzel kapcsolatban azt mondta, önmagában ezen a válaszon nem is lepődött meg, eddig is tudható volt, hogy mit csinálnak. „Tudjuk, hogy miről szól ez a digitális állampolgárság is”, Rogán Antalék mindent azért csinálnak, hogy eljussanak az emberekhez, adatot gyűjtsenek - jelentette ki, hozzátéve, nyilván a NER-oligarchák részéről üzleti szándék is van az ilyesmiben, de a kormányzat részéről elsősorban az adatszerzés a lényeg.

Az interjúban szóba került, hogy Karácsony Gergely főpolgármester kartellezéssel vádolta meg a Tisza Párt egyik fővárosi jelöltjét. Ez Magyar szerint hazugság. Szerinte az ezzel kapcsolatos híreket a független sajtó is anélkül hozta le, hogy megkérdezték volna róla az érintettet, Ordas Esztert. Magyar Péter úgy vélte, ennek pont az ellenkezője történt. Arról volt szó, hogy volt egy működő dunai hajózás, majd kiírt egy újabb közbeszerzést ezzel kapcsolatban a Karácsony Gergely vezette önkormányzat, ahol Ordas Eszter és férje cégei adták a legjobb árajánlatot, de Karácsony-féle fővárosi vezetés mást akartak kihozni győztesnek, amely az ő állítása szerint egy haveri cégétől származott. Ezért megvádolták Ordas Esztert és férjét, hogy kartelleznek, ami Magyar Péter szerint jogi képtelenség, és ezt a hatóság ki is mondta. Ezt követően az ellehetetlenítés érdekében elindítottak egy fals eljárást, ráküldték a családra a Gazdasági Versenyhivatalt, hajnalban rájuk törték az ajtót, majd kiderült, hogy semmi törvénytelenség nem történt, de arra jó volt, hogy kizárják Ordas-féle cégeket az eljárásra hivatkozva, hogy a haveri céget hozhassa ki az önkormányzat győztesnek, amely egyébként sokkal drágábban vállalta ugyanazt a munkát.

Magyar Péter elmondása szerint Ordas Eszter cége a történtek miatt beperelte az önkormányzatot a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, aminek az lett az eredménye, hogy a Fővárosi Önkormányzat kapott is egy tetemes bírságot. Az önkormányzat visszavonta az egész közbeszerzést, emiatt pedig a mai napig nem működik a menetrend szerinti hajójárat Budapesten. Ezért Magyar Péter azt javasolta a főpolgármesternek, hogy inkább erről beszéljen és fejezze be az igaztalan vádaskodást.

A Tisza Párt EP-listavezetője az interjúban azt is elmondta, hogy ha kormányra kerülnek, megfontolják a kétszintű önkormányzatiság megszüntetését, mert szerinte jelenleg teljes káoszt okoz, hogy adott esetben egy belvárosi tér fele az egyik kerületé, a másik a másiké, az úttest pedig az államé, és simán lehet, hogy teljesen mások a szabályok például arról, hogy milyen bódét lehet felállítani. Ezért Magyar Péter akár erősítené is a Fővárosi Önkormányzat hatáskörét a helyi önkormányzatokkal szemben.

A Karácsony Gergely által felfestetett bicikliutakat Magyar Péter életveszélyesnek tartja, szerinte ezeket felül kellene vizsgálni, és ahol a járda szélesebb, ott szerinte a járdára kellene inkább bicikliutat tenni.

Az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban a Tisza Párt alelnöke egyebek közt elmondta, hogy a Fidesz tudomása szerint 50 százalék körüli részvétellel számol, de ennél szerinte magasabb lesz az arány, ami a Tisza Pártnak fog kedvezni. Úgy értékelt, hogy ha pártja elérne a választáson 25-30 százalékot, az azt jelenti, hogy 2026-ban legitim kihívója lesz a Fidesznek. A NER leváltására az egyetlen lehetőség az, ha egy nagy párt a kihívó. Más ellenzéki pártokkal nem fognak összefogni.