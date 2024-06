„Ha a Fideszen múlik, akkor Magyarország már Oroszország lenne” – Itt a harmadik EP-listavezetői vita

P. L.;

vita;Toroczkai László;Dobrev Klára;Donáth Anna;EP-választás 2024;Le Marietta;

2024-06-01 19:37:00

Deutsch Tamás és Magyar Péter nincs jelen.

Cikkünk folyamatosan frissül!

Szombat este az ATV stúdiójában vitázik ugyanaz a négy EP-listavezetője, aki a Partizán vitáján is jelen volt, azaz a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nevében Le Marietta, a DK-s Dobrev Klára, Donáth Anna, a Momentum Mozgalom elnöke és Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom első embere. Deutsch Tamás és Magyar Péter nem jelent meg az eseményen, a Tisza Párt alelnöke ezt azzal indokolta, hogy nem látja értelmét olyan vitának, amelyre a Fidesz jelöltje nem megy el.

A vita elején bemutatták a résztvevőket, ezt követően minden jelölt 2-2 percet kapott hogy bemutassa az EP-listavezetői ars poeticáját. Négy témát határozott meg a csatorna:

Az EU szövetséges vagy ellenfél?

Az uniós pénzek megszerzése és elköltése

Háború, energiaellátás, migráció

Egy szabadon választott téma.

A meghatározott témák után egyenként 8-8 perc szabad vita áll rendelkezésre, mindenkinek két-két perc áll rendelkezésére - ismertette a műsorvezető, Szöllősi Györgyi. Ezt követően minden listavezető mondhat 2-2 percben egy zárszót, összegzést.

Le Marietta kezdte a bemutatkozást. Elmondta, az MKKP tudja, hogy nem az emberekben van a hiba, hanem a politikusokban és az általuk létrehozott intézményrendszerben. Beszélt az MKKP által létrehozandó Robin Hood-alapról, amelyből a párt közösségi projekteket finanszíroz, az EP-ből származó pénzükkel is ezt tervezik tenni.

Donáth Anna folytatta azzal, hogy ha a Fideszen múlik, akkor Magyarország már Oroszország lenne, ez csak az uniós tagság miatt nincs így jelenleg. A Momentum szerinte sokat tett az Orbán-rendszer meggyengítéséért. Részt vettek a jogállamisági mechanizmus létrehozásában, elérték, hogy az EU elzárja a NER uniós pénzcsapjait, eközben növelték azokat a forrásokat, amelyeket a kormány kikerülésével tudnak lehívni civilek és az önkormányzatok. Felléptek emellett a kisebbségek védelmében, a propagandagépezet ellen, a civilszervezetek megbélyegzése ellen. A párt szerint lehet hatékonyan küzdeni az Orbán-kormány ellen Európában.

Dobrev Klára azzal vwette át a szót, hogy jövő vasárnap fog eldőlni, közelebb vagy távolabb jutunk-e az Orbán-rendszer megdöntéséhez . Az Orbán-kormány szerinte csak egy erős baloldali, szociáldemokrata politikával buktatható meg. Ma magyarok milliói érzik úgy, hogy cserben hagyja őket az Orbán-kormány, állítása szerint az ő történeteikből merít, erről szól a párt árnyékkormánya. Lehet, hogy nem ők a leghangosabbak, mert megfélemlítve vannak, de amikor szavazni kell, egy nyugodtabb, biztonságosabb életre szavaznak.

Toroczkai László bemutatkozásában elmondta, a Mi Hazánk az egyetlen antiglobalista párt, amely EU-s képviselethez folyamodik. Néhány napja az M1-es vita alkalmatlan volt a politikai nézetek valódi ütköztetésére, ezért felháborodásának adott hangot, amiért Deutsch Tamás és Magyar Péter nem jelent meg a vitán. Ezt követően a Fideszt bírálta, amiért egy kormánypárti szórólap szerint a Mi Hazánk Gyurcsány Ferenc DK-elnök érdekeit képviseli, valamint Magyar Pétert, aki Toroczkai állítása szerint úgy véli, mindenki fideszes, csak ő nem.

Donáth Anna arról beszélt, hogy Európa "mi vagyunk", majd arra utalt, hogy a Mi Hazánk fasisztákkal parolázik. Ezt követően megkérdezte Dobrev Klárát, hogy mit értenek Európai Egyesült Államok alatt. Dobrev elmondta, hogy olyan szövetség, ahol Európa képes közös válaszokat adni, a milliárdos tőkekoncentrátumok elleni közös fellépés lehetősége. Ez Donáth szerint szépen hangzik, de megfoghatatlan. Dobrev szerint a tényleges jogi felépítménynél fontosabb, hogy a rendszer képes legyen foglalkozni az emberek problémáival. Ezt követően arról beszélt, hogy szerinte nem csak a Mi Hazánk és a Fidesz, de Magyar Péter pártja, a Tisza is a szélsőjobbhoz tartozna Európában.

Toroczkai László azt mondta, hogy szerinte őrültségek történnek Európában, eszement döntésekbe hajszolják bele a tagállamokat. Ilyen például a "WHO-szerződés". Dobrev és Donáth Toroczkai szerint hazudtak a Partizán-vitán, amikor letagadták, hogy lett volna határozat az EU-ban a gázkazánok 15 éven belüli megszüntetéséről, valójában ezt mindketten megszavazták - közölte, hozzátéve, nem tudja, Donáth és Dobrev mit csinál az Európai Parlamentben, ha nem tudja, miről szavaz.

Le Marietta a szélsőséges beszédmódot kifogásolta, arra buzdította az embereket, hogy inkább vegyenek részt a saját jövőjükről szóló döntésekben, ahogy azt a Kutyapárt teszi. Az Erasmus-programban kiosztott pénzek szerinte nem elegendőek a diákoknak (legalábbis Nyugat-Európában - a szerk.). Az EU-nak szerinte a kommunikációban is fejlődnie kell, a Kutyapárt ebben is elindít egy saját programot Aktív állampolgár címen.

Donáth Anna elmondta, ők nem keltenek gyűlöletet, hanem jól értelmezik a szólásszabadságot. A szólásszabadságot szerinte nem szabad gyűlöletre használni. Toroczkai László a korábbi bírálatra válaszolva azt kérte Donáth Annától, hogy kevesebbet fasisztázzon, és akkor több ideje maradna a szakmai munkához is.

Az uniós pénzek megszerzéséhez Dobrev Klára szerint meg kell szüntetni a lopást és helyre kell állítani a jogállamot. Az ő kormánya szerinte 3 hónap alatt hazahozná az uniós pénzeket, de a pénzek megszerzése csak az első lépés. 2010-ben a magyar átlagbér szerinte még megelőzte számos országét, ma már a román nyugdíjak is 38 százalékkal magasabbak.

Toroczkai László azt mondta, hogy miközben rengeteg pénz érkezett az Európai Uniótól, rengeteget is kellett befizetnünk. Ursula von der Leyen szerinte katasztrofális vezetője az Európai Uniónak. Von der Leyent nagykoalíció választotta meg, a fideszes képviselők is megszavazták. Toroczkai állítása szerint Ursula von der Leyen már német miniszterként is korrupciós ügyekbe keveredett, majd az EU Pfizer-beszerzését kifogásolta, amiben szerinte érdekelt volt az EB elnökének férje is.

Le Maritetta szerint a jogállamisági mechanizmus nem szolgálja egyelőre a magyarok érdekét. A korrupció nem szűnt meg, olyan mérföldköveket jelöltek meg, amelyeket az Orbán-kormány nagyon könnyen kipipál. Az Integritás Hatóságnak nincs elég jogköre - vélekedett. Az OLAF munkatársainak létszámát meg kellene növelni, mert már most is javarészük a magyar ügyekkel kell foglalkozzon.

Donáth Anna szerint Deutsch Tamás mellett Magyar Péter sem érti, miért nem szabad garanciák nélkül engedni az uniós pénzek érkezését. A Momentum szerinte elképesztő lejáratást kapott a kormánytól, ebből is látszik, hogy az eszközük hatékony. A leghazafiasabb tettnek tartja a Momentum akcióját ezügyben.

Dobrev Klára szerint nem az EU-t kell bírálni azért, mert nem pártolják a lopást. Toroczkai László azt magyarázta, hogy Magyarország ráfizető az Európai Unióban a Gyurcsány- és az Orbán-kormány "globalizmusa" miatt. Ilyen körülmények között a pénzek megvonásáért lobbizni szerinte a hazaárulást súrolja akkor is, ha nem kérdés, hogy Magyarországon korrupció van. A Mi Hazánk elnöke szerint magyarországi korrupcióellenes ügyészségre van szükség, ahova minden párt delegálhatna ügyészeket. Donáth Anna badarságnak nevezte a Toroczkai érveit, szerinte egyszerűen arról van szó, hogy igazságot kapjanak azok, akiket kár ért. A jelenlegi kormány regnálása alatt nem látja értelmét magyarországi korrupcióellenes ügyészségnek. Az pedig szerinte nem igaz, hogy több pénzt buktunk volna, mint amennyit kaptunk. Dobrev Klára válaszul Deutsch Tamás és Magyar Péter magyar hangjának nevezte Toroczkai Lászlót. Majd azt fejtegette, hogy a német AfD-nek már csak Orbán Viktor a barátja. Le Marietta a jogállamisági mechanizmusban azt kifogásolta, hogy a kis közösségek sérültek leginkább.