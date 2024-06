Legyőzte a Dortmundot, újra BL-győztes a Real Madrid!

Á. B.;

2024-06-01 22:57:00

Veszélyesebben kezdte a mérkőzést a német csapat, de az első madridi gól után minden összeomlott. 2-0 lett a vége, így ez a 15. alkalom, hogy a spanyol királyi gárda játékosai magasba emelhetik a trófeát a Wembley-ben aratott győzelem után.

0-2-es győzelmet aratott a spanyol Real Madrid gárdája a német Borussia Dortumund felett a labdarúgó Bajnokok Ligája 2024-es döntőjében.

A londoni Wembley-ben zajló mérkőzés kezdeti szakaszát némiképp meglepő módon a német alakulat dominálta. A királyi gárda alig tudott eljutni ellenfele kapujáig, ezzel szemben a sárgáknak több nagy lehetőségük is adódott a gólszerzésre. Az első negyed óra küzdelmet hozott, amely alatt egyre nyilvánvalóbbá vált a dortmundi fölény. Az első hatalmas helyzet a 22.percben adódott a német csapat előtt, amikor Hummels egy csodálatos passzal ugratta ki Adeyemit, aki egy-az egyben vihette rá a labdát a madridiak kapusára, aki mellett sikerült elmenni, majd kissé kisodródva becélozta az üres kaput, de a visszafutó Carvajal hatalmas bravúrral blokkolt.

Két perccel később Füllkrug a madridi kapufát találta el (igaz, lesről), majd a huszonhetedik percben ismét Adeyemi veszélyeztetett, amit Courtois bravúrral tudott védeni. A kipattanót végül Füllkrug próbálta befejelni, ami nem jött össze.

A félidő utolsó veszélyes helyzete a 42 percben következett, amikor a 16-os közeléből Sabitzer egy lapos, de annál erősebb lövést engedett meg a jobb alsó felé, amit a spanyol királyi gárda hálóőre egy kiváló mozdulattal védett. Így gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.

A második játékrészben már kiegyenlítettebbé vált a játék. Az első gól a 74. percben esett: egy szögletet követően Carvajal kitűnő ütemben emelkedett és mindenkit megelőzve védhetetlenül a németek kapujába fejelt. Hummels a gólvonalról ugyan megpróbálta kézzel kiütni a labdát, de ez sem segített. A találat szemlátomást megtörte a Dortmund addigi magabiztosságát, a spanyol gárda vette át a kezdeményezést és veszélyesebben is játszott. Ennek viszonylag gyorsan meglett az eredménye: a 84. percben Vinícius Júnior egy tökéletesen kivitelezett madridi akciót követően lőtt gólt, így ezzel nem maradt nyitott kérdés. A brazil játékos ezzel a nyolcadik olyan játékos lett, aki két Bajnokok Ligája döntőn is gólt szerez. Ráadásul a legutolsó győztes fináléban is kulcsszerepe volt, hiszen 2022-ben az ő találatával diadalmaskodott csapata a Liverpool ellenében.

A 87. másodpercben egyébként néhány másodpercig úgy tűnt, visszajöhetnek a német remények, mivel egy szép akciót követően Füllkrug csodás fejesgólt szerzett - de az asszisztens lengette a zászlaját, mivel lesen volt a német játékos.

A Real Madrid rekordgyőztesként, immáron 15. alkalommal nyerte el a legjobb európai klubcsapatnak járó trófeát, de az első alkalommal úgy, hogy egyetlenegyszer sem kapott ki a végső sikerig vezető úton. A spanyol királyi gárda olasz vezetőedzője, Carlo Ancelotti a hatból az ötödik BL-döntőjét nyerte meg: kétszer az AC Milannal, háromszor a Real Madriddal győzött.