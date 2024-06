Szinte biztos, hogy Kylian Mbappé a Real Madridé

Kylian Mbappé a Real Madridhoz igazol. Minden dokumentumot aláírtak, lepecsételtek és kitöltöttek – vette észre a 444 Fabrizio Romano, a megbízható értesüléseiről ismert futballszakíró bejegyzését az egykori Twitteren. A most X néven futó közösségi oldalon közzétett értesülés szerint a szombaton tizenötödik BL(korábban BEK)-győzelmét megszerző spanyol klub a jövő héten jelenti be a francia Mbappé szerződtetését.

Mbappé februárban döntött; most már a Real új játékosának tekinthető – írta Romano posztjában. A világbajnok, illetve vb-ezüstérmes francia támadó három hete elbúcsúzott korábbi klubjától, a PSG-től és a szurkolóktól. Akkor nem közölte, hol folytatja pályafutását, csak annyit jegyzet meg, hogy külföldre megy. A spanyol sajtó néhány hónapja már tényként kezeli, hogy a Real Madrid és Mbappé megállapodott egymással.

