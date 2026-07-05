A Franciaország–Paraguay mérkőzés után Kylian Mbappé nem fogott kezet Orlando Gill paraguayi kapussal, aki a lefújás után odament a franciához, nyújtotta a kezét, hogy gratuláljon neki, de Kylian Mbappé elsétált mellette
A radikális pártok ellen lépett fel a francia nemzeti tizenegy több sztárja. A populisták és az együttes közötti feszültség több évtizedes múltra tekint vissza.
A francia futballválogatott csapatkapitánya a hétfő esti osztrákok elleni Eb-meccs előtt nyilvánított határozott politikai véleményt a hónap végére előrehozott parlamenti választásról.
A francia világbajnok csatár szerződtetését a jövő héten jelenthetik be a tizenötszörös BL-győztes csapatnál.
Nyitány ma este a spanyol bajnokságban, amelyet nagyban befolyásolhat, hogy érkezik-e párizsi főherceg a madridi királyi gárdához.
A szaksajtó szerint ennek hatására felbolydult az átigazolási piac.
A legjobb góllövőnek járó elismerés Robert Lewandowskihoz, a Bayern München lengyel válogatott támadójához került, aki összesen 69 gólt szerzett 2021-ben.
Az eddig is sok sebből vérző katalán együttes hazai pályán 4-1-re kapott ki a Paris Saint-Germaintől.