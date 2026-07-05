Mocskos játék miatt lökdösődött a világbajnoki nyolcaddöntőben Kylian Mbappé

A Franciaország–Paraguay mérkőzés után Kylian Mbappé nem fogott kezet Orlando Gill paraguayi kapussal, aki a lefújás után odament a franciához, nyújtotta a kezét, hogy gratuláljon neki, de Kylian Mbappé elsétált mellette