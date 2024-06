Szegeden hét hete gyakorlatilag nincs gyermeksebészeti és traumatológiai ellátás, szinte minden gyermeket Pécsre, Debrecenbe vagy Budapestre küldenek

Danó Anna;

egészségügy;Budapest;Pécs;Magyarország;Debrecen;Szeged;sebészet;SZTE;

2024-06-03 05:55:00

Több mint 200 tervezett műtét maradt el és 40-50 akut beteget küldtek tovább távolabbi intézménybe – tudta meg a Népszava.

Gyakorlatilag hét hete nincs gyermeksebészeti, illetve traumatológiai ellátás a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE). Azóta szinte valamennyi műtétre vagy egyéb sebészeti beavatkozásra szoruló gyermeket a pécsi vagy a debreceni egyetemi centrumokba, illetve a fővárosba utaztatnak. Van, akit mentővel visznek, de előfordul, hogy a szülő saját gépkocsival vág neki 175 vagy 225 kilométeres útnak – értesült a Népszava. Budapesten, az Országos Baleseti Intézet, a Szent János, a Heim Pál, illetve a Bethesda kórház fogadja a szegedi gyereket. Ezalatt több mint 200 tervezett műtét maradt el, és 40-50 akut beteget küldtek tovább távolabbi intézménybe.

Eredetileg négy napos ellátási szünetről volt szó a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) kijelölő határozatában, ami alatt a Szegedi Tudományegyetem gyermeksebészeti klinikáját visszaköltöztethetik a korábbi helyére. Ám miután az NNGYK szembesült azokkal a körülményekkel, amelyek között a műtő ott korábban üzemelt, ezúttal már nem volt hajlandó ehhez az engedélyt megadni.

A történet onnan indult, hogy 2016-ban a gyermeksürgősségi ellátás országos ellátórendszerére kiírt csaknem 19 milliárd forintos uniós pályázatból Szegednek 4,3 milliárd forint jutott volna egy új gyermeksürgősségi és traumatológiai centrum (SBO) megépítésére. A projekt 2023-ban lezárult, ám – az Átlátszó tavaly júniusi cikke szerint – az SZTE-n még ekkor is abban bíztak, hogy a hét éve megítélt uniós forrásból elindulhat a gyermek-SBO építése. A remélt építkezés miatt kellett a még 1925-ben épült, már kissé romos klinikájukról ideiglenesen elköltözniük a gyermeksebészeknek az Fül-Orr-Gégészeti Klinika új épületébe, ahol kaptak egy műtőt, amit április elejéig használhattak.

Az eredeti tervek szerint az uniós pályázati forrásból új, 28 ágyas gyermeksebészeti osztályt alakítottak volna ki, három kiemelt műtővel. Sokáig azonban nem történt semmi, s közben a forrás is 1,9 milliárdra csökkent. Az új összeghez új tervek készültek, de az építkezés csak nem kezdődött el. A gyermeksebészeti klinika mintegy 50 munkatársa gyakorlatilag egy évig dolgozott az orr-fül-gégészeti klinika kölcsön helyiségeiben, míg április elején arról értesítették őket, hogy egy tisztasági festés után a hónap közepén visszaköltöznek az eredeti, régi épületbe, a korábbi helyükre.

Az 1960-as években épült, körülbelül 60 négyzetméteres régi műtőben egy légtérben, párhuzamosan két műtőasztalon zajlott az ellátás.

Az egy évvel ezelőtti kiköltözéssel e műtőnek a korábbi szakhatósági engedélye is érvényét veszítette. A visszaköltözéssel a műtő megnyitásához új engedélyre lett szükség, csakhogy a tisztasági festésen és a padozat újra burkolásán kívül lényegi fejlesztés nem történt. Így a műtő nem felelt meg se az uniós, se a hazai normáknak. Ezért az NNGYK megtagadta a működtetési engedély kiadását és hiánypótlást írt elő. Úgy tudjuk, a feltételek között volt például a műtő sterillevegő-rendszerének kialakítása is, mivel eddig a szellőztetés is egyszerű ablaknyitással történt. Amíg az NNGYK feltételeinek nem tudnak eleget tenni, addig ott műteni sem lehet.

A Magyar Orvosi Kamara is jelezte a Belügyminisztériumnak, hogy segítsen megoldani a centrumhoz tartozó három megyényi gyermek-traumatológiai és sebészeti ellátási problémát. A jelzés nyomán az NNGYK és a belügyminisztérium képviselői ellátogattak a klinikai központba, ám

miután az NNGYK képviselője továbbra sem találta elfogadhatónak a műtő állapotát, nem adta ki a használatbavételi engedélyt. Így mind a tervezett műtétre szorulókat, mind az akut betegeket továbbra is távoli kórházakba irányítják.

Még a múlt hét közepén kérdeztük a Szegedi Tudományegyetemet, a Belügyminisztériumot valamint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot arról, hogy meddig tartható fenn ez a helyzet. Szabtak-e valamilyen határidőt a SZTE-nek a probléma megoldására? Választ csak az NNGYK-tól kaptunk vasárnap délután. Levelükben azt írták: „Egyetlen beteg gyermek sem marad ellátatlanul. A Szegedi Tudományegyetem Dr. Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjában a gyermektraumatológiai ellátást továbbra is a gyermeksebészet és traumatológia látja el.” Más forrásból viszont úgy értesültünk, hogy a műtéti ellátás a szegedi gyermekklinikán továbbra sem biztosított.