A közlekedés helyzete, a parkolás és az élhetőség lett fő vitatéma a fővárosi listavezetők között

nepszava.hu;

vita;főváros;ATV;listavezetők;önkormányzati választás 2024;

2024-06-02 21:59:00

Leginkább az ellenzéki pártok egymás közötti rivalizása domborodott ki az ATV által szervezett, időként parázs vitán.

Bár hét meghívót küldünk ki a fővárosi listavezetőknek, a vitát sem Szentkirályi Alexandra (Fidesz-KDNP), sem Magyar Péter (Tisza Párt) nem fogadta el – ismertette az ATV és ahogy mondta, a Spirit FM vitavezetője Rónai Egon. Elsőként arra kérte a megjelent öt politikust – Baranyi Krisztina, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listavezetője, Ferencváros független polgármesterer, Grundtner Andrást, a Mi Hazánk, Karácsony Gergelyt, a Párbeszéd-DK-MSZP, Soproni Tamást, a Momentum listájának második helyezettjét, Terézváros polgármesterét, és Vitézy Dávidot, a Vitézy Dáviddal Budapestért és az LMP listavezetőjét, hogy ismertessék „ars poeticájukat”

– A vita kell, a vita jó, és az MKKP politikusai készek vitatkozni. A politikusok amúgy is jellemzően savanyúak, szomorúak, ráadásul a mai politika Gyurcsány Ferencről és Orbán Viktorról szól. Az MKKP ezen akar változtatni – emelte ki Baranyi Krisztina. Szerinte a következő öt év nem a főpolgármesterről fog szólni, mert a Fővárosi Közgyűlésben nem lesz senkinek sem többsége. Mint hozzátette, Budapestet valóban kivéreztette az Orbán-kormány, és ma bármit is csak akkor lehet megígérni, ha a szereplők együttműködnek, és félreteszik a pártpolitikát.

Grundtner András kifejtette: Budapest nélkül nincs Magyarország, s Magyarország nélkül nincs Budapest. Ezalatt azt érti, hogy a főváros, az elmúlt években, mint egy városállam, elkezdett kiszakadni az országból, s csaknem 170 ezerrel csökkent a budapestiek száma. – Folyamatos a bevándorlás, például Terézváros és Lipótváros lakosainak negyede nem Budapesten született, 70 százalékuk pedig nem is Európában. Lerobbant városrészek, no go zónák, terrorveszély a jellemző, de, hangsúlyozta, a Mi Hazánknak van erre egy programja.

Karácsony Gergely örömét fejezte ki, hogy kezdeményezésére létrejött a vita, s akik nincsenek itt, azoknak nincs mondanivalójuk Budapest számára. – A Fővárosi Közgyűlésben eddig a kerületi polgármesterekkel jó kapcsolat volt. Ezt a jól működő rendszert változtatta meg a Fidesz azért, hogy ha már nem tudnak megbuktatni, legalább megnehezítsék a dolgomat. Nekem van programom, van csapatom, vannak EU-források is, többségem egyelőre nincs, erre kérek támogatást – fűzte hozzá a jelenlegi főpolgármester.

Soproni Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy ez itt most nem főpolgármester-jelöti vita, s a lényeg arról szól, hogy kik irányítsák a várost, tehát nem csak a listavezetők, hanem a csapat a lényeg. Mint leszögezte, a Momentum csapata progresszív, liberális értékek mentén dolgozott az elmúlt öt évben úgy, hogy még csak a korrupció árnya sem vetült rájuk. – Nem biankó csekket kérünk, munkára kérünk felhatalmazást – mondta Soproni Tamás.

Vitézy Dávid először amiatt sajnálkozott, hogy nincs itt Szentkirályi Alexandra, így nem tudja kérdezni a lerobbant városról. – Például, ha van egy kátyú ő azt mondaná, Karácsony alkalmatlan, Karácsony meg azt, hogy a kormány kivérezteti a várost. – Én ezen akarok változtatni, van programom, elképzelésem. Budapest nekem nem ugródeszka, imádom ezt a várost, voltam BKK, a BFK vezérigazgatója, dolgoztam államtitkárként. Szerintem óriási lehetőség előtt állunk, ha a DK-nak és Fidesznek együtt sem lesz többsége, éljünk ezzel – buzdított.

Közlekedni, de mivel, fejleszteni, de miből?

Vitézy Dávid ebben a körben a külvárosi és az agglomerációból érkező közlekedésre hívta fel a figyelmet, mert szerinte minden második autó innen jön. – A kormánynak ki kell dolgoznia a HÉV és az elővárosi vasúti járatok fejlesztését – hangsúlyozta, majd programját ismertette, abban a közlekedési csomópontok fejlesztését, kitakarítását, 5 új villamosvonal kiépítését, a budai fonódó hálózat bővítését, Szegedi úti vonal megvalósítását. Szerinte az útfelújításban sebességet kell váltani, meg kell tízszerezni az arra költött pénzeket, a parkolást központosítaná, hogy ne legyenek kerületi kiskirályságok.

Soproni Tamás gúnyosan említette, hogy a propaganda, Szentkirályi Alexandra vagy Grundtner András „benzingőzt” reggeliznek, hogy az autósokat védik, pedig a közlekedés arra való, hogy eljussunk iskolába, munkahelyere. – Bármilyen közlekedési eszközt választanak, kényelmes legyen. Terézvárosban ezért támogattuk a biciklivásárlást, indítottunk időstaxikat, számos lakossági parkolóhelyeket alakítottunk ki, de az autós közlekedést valóban vissza kell szorítani, s szeretném elérni az éjszakai metró működését is – tette hozzá a VI. kerületi polgármester.

Karácsony Gergely szerint az elmúlt öt évben javították a budapestiek életminőségét. Ezek közé sorolta a 3-as metró felújításának befejezését, számos új villamos, busz, trolibusz forgalomba állítását, külvárosi lakótelepek közlekedésének javítását. – Csökkentettük a bérletek árát, jó megállapodást kötöttünk a közlekedési tárcával, bevezettük a Budapest Go applikációt, a bankkártyás fizetést. A budapestiek 90 százaléka elégedett a városi közlekedéssel, 50 forgalmas csomópontban zebrákat létesítettünk, fejlesztettük a Bubit – sorolta.

Grundtner András problémaköröket sorolt, így a harmadik világra jellemző utakat, a torlódásokat, a tömegközlekedési no go járatokat, a dupla adóztatásként szolgáló parkolási rendszert. – Mit ígérünk? Nem zárunk le utakat, hidakat, de felszámoljuk a kerékpársávokat, ha azok a közlekedést akadályozzák. Támogatjuk a BKK-játékokon a rendfenntartást, felújítjuk 10 éven belül az 1100 kilométeres budapesti úthálózatot.

Baranyi Krisztina viszont egy korábbi megdöbbentő Greenpeace-felmérésről szólt: a Budapesti iskoláknál a levegőben az összes rákkeltő anyagból 2-3 szoros a túllépés. – Jóval több gépkocsi van Ferencvárosban, ahány parkolóhely. Az autómentesítés, az autóforgalom visszaszorítása, a HÉV-ek felújítása alapvető egészségügyi érdek – fogalmazott Ferencváros polgármestere.