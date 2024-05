„Nem tudok eltekinteni attól, hogy Európa legszegényebb országában élek valószínűleg Európa leggazdagabb miniszterelnökével”

Á. B.;

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;

2024-05-31 19:41:00

Péntek este választási vitát tart a Partizán tart Budapest főpolgármester-jelöltjeivel. Karácsony Gergely és Vitézy Dávid vesz részt rajta, a fideszes Szentkirályi Alexandra nem vette a fáradságot, hogy nyilvánosság elé álljon a két riválisával a Vasas Székházban.

Cikkünk folyamatosan frissül!

Karácsony Gergelyre szavaztam 2019-ben, de csalódtam benne az elmúlt öt év miatt - jelentette ki Vitézy Dávid a Partizán péntek esti főpolgármester-jelölti vitáján. Amint a Városházára került – részketezte – Karácsony Gergely a programja helyett egy miniszterelnök-jelölti kampányt kezdett meg, ami valójában azóta is tart. – Szerintem ebben a kampányban többet járt vidéken orbánozni Dobrev Klárával, mint amennyit Rákoskeresztúron vagy Soroksáron a külső kerületek problémáiról beszélni. Neki Budapest egy ugródeszka, egy eszköz, egy színpad - hangoztatta. Úgy véli, ha a budapesti politika nem törődik eléggé a város fejlesztésével, akkor a budapesti politikát kell először leváltani. Ezért indult el a választáson. Karácsony főpolgármester úr erre a kampányban csak egy dolgot mondott Fidesz betolakodónak nevezett, hol a Fidesz, hol az A jelöltjének, hol B jelöltjének hazudott, és ugyanazokat a lejárató technikákat alkalmazta, amiket a kormánypárttól néha ő is megkap, vagy amelyeket éppen a saját szövetségeseitől az országos politikában Magyar Péter kap meg. Ez a politika most megbukik ebben az országban jelenleg. Itt az idő arra, hogy a Fővárosi Közgyűlésben új többséget alkossunk, van új ajánlat, van főpolgármesteri program, és ehhez új főpolgármester is kell - vélekedett.

Én nem gondolom azt, hogy a Fidesznek lenne ajánlata vagy üzenete a budapestiek számára, szerintem a Fidesznek hadüzenete van - jelentette ki Karácsony Gergely. Biztos abban, hogy a Karmelitában éppen valakik bogarásszák a közvélemény-kutatásokat, és azt nézegetik, hogy mi lenne a Fidesznek a legjobb: ha végigcsinálják a kampányukat, valóban gyurcsányozással, vagy visszalépnek Vitézy Dávid javára. Számomra a politika mégiscsak egy erkölcsi cselekvés, még ha gyakorlatias is. Ezért szerintem sok kérdést kell, sok politikai és erkölcsi kérdést is tisztázni a mai napon - fűzte hozzá. Csak röviden arról, hogy mi az én válaszom arra a kérdésre, hogy miért csinálom én ezt? Miért vagyok itt, és miért szeretnék ennek jön egy városnak a főpolgármestere lenni. Az én hitem az arról szól, hogy ahogy egymással bánunk, az a mi hazánk. Én szeretném, ha jól bánnánk egymással Budapesten - zárta expozéját.

Az első blokkban az önkormányzatok az Orbán-rendszerben címmel zajlik a vita. Karácsony Gergely kezd. Azt mondta, minden budapesti életminőségét javítani kell. Kifejtette, egy olyan rendszer épült fel, ami gyűlöli azokat az értékeket, ami alapján Budapestet fel kívánja építeni. Nem tudok eltekinteni attól, hogy Európa legszegényebb országában élek valószínűleg Európa leggazdagabb miniszterelnökével – jelentette ki Karácsony Gergely, nyomatékosítva. hogy van még tennivaló, hogy a főváros mutasson egy másik jövőképet. Azt nem tudta megígérni, hogy nem lesz konfliktusa az Orbán-kormánnyal a jövőben, de együttműködőnek tartja magát.

Vitézy Dávid erre úgy reagált, hogy megkérdezte, akadálymentes-e minden közintézmény. Csak azért, mert Karácsony Gergely azt ígérte öt éve, hogy ha ez nem lesz, így, akkor nem indul a választáson. A főpolgármester azt válaszolta, ennek mértéke 70 százalék, emellett minden busz akadálymentes.

Nagyon aggódik Vitézy Dávid szakmaiságáért, amit minden nap feláldoz a „politikai pojácáskodás” oltárán. Később felvetette, hogy volt-e olyan az elmúlt 14 évben gonosz és bűnös dolgokat csinál. volt-e olyan pont, amikor a Budapesttel kapcsolatos vízió, amikor feláll. Ha téged nem rúgnak ki, akkor te nem főpolgármester-jelölt vagy, hanem államtitkár.

Egyértelmű és világos mondatot várt, miért áll itt és mi a viszonya a rendszerhez. Erre válaszul Vitézy Dávid azt mondta, senki nem fogalmazott meg annyi kritikát Tarlós Istvánnal és Lázár Jánossal szemben, mint ő.

Felhozta, hogy vitapartnere egy olyan Tóta W. Árpád-publicisztikát tett ki Facebook-oldalára, ami szerinte a vidéki emberek ellen uszít, és ez azt üzeni, hogy nem akar tárgyalni a kormánnyal. Ez nem fér bele – nyomatékosította. Azt szeretné, ha Budapest főpolgármestere ne örökös miniszterelnök-jelölt legyen, hanem a város fejlesztésével foglalkozik.

Én a velem szövetséges pártokat arra használom, hogy végrehajtsam a programomat. Téged arra használnak, hogy egyes pártok megmaradjanak a térképen – vágott vissza Karácsony Gergely. Felrótta, hogy a kata-tüntetések idején Vitézy Dávid Mészáros Lőrinc cégének egyik képviselőjével ücsörögött egy budai teraszon, ami túlárazta a budai körvasútsor építését. Azt hangoztatta, riválisának tisztáznia kell viszonyát az elmúlt 14 évhez.

Vitézy Dávid a Magyar Nemzetből idézett, amely ostobaságnak nevezik Szentkirályi Alexandra visszalépését. Jelezte, hogy tudnak majd együtt dolgozni a közgyűlésben, ő mint főpolgármester, Karácsony Gergely pedig a DK-MSZP-Párbeszéd szövetség frakcióvezetője.

Második kérdésként a közgyűléssel kapcsolatos kérdések kerültek terítékre. Azt mondta, véget érnek a korábbi pártviszonyok dominálta időszakok, az új listák többségbe kerülhetnek, akik kisebbségbe szoríthatják a DK-t és a Fideszt. Ehhez pedig új főpolgármester kell. Jelezte, vannak lista, amelynek tagjairól keveset tudunk, Karácsony Gergelyéről viszont túl sokat tudni – példaként említette Hagyó Miklós kabinetfőnökét, Czeglédy Gergő, Horváth Csaba zuglói polgármester, vagy éppen Trippon Nobert, akinek ügyeivel tele vannak a sajtó. Ezek szerint ezekért a nevekért vállalod a felelősséget? - firtatta.

A lista 54. helyén álló helyét nem kell vállalnom a felelősséget – felelte Karácsony Gergely. Arra felvetésre nem felelt, hogy hol a határ., de azt hangoztatta, Budai Gyulán kívül senki sem vádolta korrupcióval a jelenlegi városvezetést.