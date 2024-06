Megsokszorozza a rák kockázatát a cukorbetegség

Ungár Tamás írása a Népszavának;

2024-06-04 10:36:00

A 2-es típusú cukorbetegség jelentősen növeli a rosszindulatú daganatok kialakulásának kockázatát. Erre a következtetésre jutott a Pécsi Tudományegyetem II. Számú Belgyógyászati Klinikájának kutatóteamje annak az egész országra kiterjedő – a Magyar Diabetikus Társaság által elindított – vizsgálatának az eredményeként, amelyben 50 ezer újonnan felfedezett cukorbeteg és 7 millió nem cukorbeteg egészségtörténetét hasonlították össze.

A kutatás szerint a cukorbetegek esetében a rák kockázata a nem cukorbetegekhez képest több mint négyszeres. Néhány daganattípusnál pedig sokkoló a különbség, hisz a hasnyálmirigyrák esetben a kockázat több mint 17-szeres, a májráknál csaknem 9-szeres, míg a vesedaganatok kialakulásának rizikója közel 7-szeres.

Az említett kutatás munkacsoportjának vezetője, Wittmann István, klinikaigazgató – kérdésünkre válaszolva – hangsúlyozta, hogy a rák rizikója különösen magas a 40 évesnél fiatalabb cukorbetegek esetében. A kutatásból az is kiderült, hogy ha a 2-es típusú cukorbetegeknél jelentkezik a rák, akkor az esetek 20-40 százalékában a cukorbetegség felfedezése után fél éven belül kezdődik el a daganatképződés. Ezért nagyon fontos, hangsúlyozta Wittmann István, hogy az újonnan felfedezett cukorbetegek minél hamarabb, lehetőleg fél éven belül menjenek el rákszűrésre, hisz, ha a daganatot korán diagnosztizálják, sokkal nagyobb az esély a gyógyulásra. Az egészségbiztosítás finanszírozza a sűrűbb szűrést, mondta a klinikaigazgató, ám – kérdésünkre reagálva – nem vitatta, hogy a vizsgálatok időbeni elvégzése gyakran komoly nehézségekbe ütközik.

A pécsi munkacsoport folytatja ennek a témának a kutatását. Az elmúlt évben az újonnan felderített 2-es típusú cukorbetegek összehasonlító vizsgálatát végezték el, ám a cukorbetegségtől már régóta szenvedőkre is ki akarják terjeszteni a vizsgálatot. Magyarországon hozzávetőleg 1,2 millió cukorbeteg él, az érintettek számának pontos meghatározása azért körülményes, mert sokak esetében még nincs felderítve a betegség, és az is előfordul, hogy a beteg az egészségügyi ellátást elkerülve, a maga módján próbál gyógyulni. Ami azért is veszélyes, mert a cukorbetegség – különösen a kezeletlen nemcsak a rák-, hanem többek között a szív-, az érrendszeri- és a vesebetegségek kialakulásának kockázatát is megnöveli.