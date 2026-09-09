A főváros csődközeli helyzete immáron azonosított központi költségvetési kockázatként jelenik meg, de a Tisza-kormány előbb a vidéki kistelepüléseknek indítana felzárkóztatási programot.
A budapesti diplomácia tudatosan visszavitte a kétoldalú kapcsolatokba a gyanakvást, a jelképes provokációkat és a pártpolitikai szempontokat, ezzel pedig nemcsak Magyarország mozgásterét szűkítette, hanem a határon túli magyar közösségek helyzetét is rontotta.
Az elemzők nem kezelik súlyának megfelelően a felmelegedés következményeit. Ha ezt nem ismerjük fel, hamarosan felülír mindent, amit ma a világon végzetesen veszélyesnek tartunk.
A javaslatot kidolgozó politikusok egyelőre csak kormánypárti képviselőtársaikat szondáztatnák, mit szólnának az alkoholhoz hasonló, papíron szigorú szabályozáshoz.
Idegrendszeri problémákat okozhatnak, rákkeltő hatásúak.
A külgazdasági és külügyminiszter akár egy hónap alatt engedélyeztetné az unióval az olyan nagyberuházások hazai támogathatóságát, mint az akkumulátorgyárak.
Hét százaléknyian azt mondták, hogy 20 év múlva már rubellel kell fizetni Magyarországon.
A mérgező anyagok használatának kontrollját és csökkentését szolgáló módosítást hackelnék meg.
A szükség – tartja a mondás helyesen – nagy úr: pénzügyi megszorultságukban az emberek képesek beleugrani mindenféle vállalásba. Gyorskölcsönbe például, mert ahol a szükség – tartja egy másik, az előbbinél szerényebb hitelességű mondás –, ott a segítség. Csak annyi biztos a szólásmondásból, hogy elég egyetlen keresés a Google felületén, és a következő pillanatban számolatlanul érkeznek a gyors reagálású pénzintézeti hirdetések. A hazai bankrendszernek is odavágott a tavalyi év, de azért kibírták: felére csökkent konszolidált eredményük 390 milliárdos. A mesebeli kormányzati hurrákommunikáció ellenére (többen dolgoznak, mint egy éve) sok-sok háztartás is padlót fogott. A hitelezés élénkül, a bankok kiszabadultak a THM-plafon alól, de a „fogyasztóbarát” termékeik ellenére elsősorban továbbra is a saját zsebük barátai, no meg a részvényeseké.
A baleset a 24-es számú főúton történt.
A globális felmelegedéssel a Duna vize is forrósodik, ami már a paksi atomblokkok hűtésére is kihat. Az LMP a paksi fejlesztésért felelős minisztertől vár megoldást.
Az amerikai elnök kiszámíthatatlan, és semmibe veszi az Európai Unió érdekeit, emiatt is tartanak gazdasági válságtól a kormányban.
Semmiféle nemzetbiztonsági veszélyre utaló információ nem merült fel a „Soros-hálózatról", Soros Györgyről, vagy a vele összefüggésbe hozott civil szervezetekről az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén. Sőt, egyelőre az is kérdéses, hogy a titkosszolgálatok egyáltalán vizsgálták-e ennek a körnek vagy magának Sorosnak a szerepét.
Potencia-növelőket, ópiát tartalmú fájdalomcsillapítókat, epilepszia-elleni szereket, mentális betegségek megelőzésére használatos készítményeket is foglaltak le a hazai hatóságok a hamis termékek elleni nemzetközi akcióval szeptember elején. A legtöbb "mérget" az online áruházakban vásárolják a magyarok. A lakosság 4-6 százaléka rendelt már gyógyszert web-oldalról.
Májusban is jelentős bővülést ért el az építőipar, melynek termelés 35,4 százalékkal nőtt a tavalyi gyenge teljesítményéhez képest - ez olvasható a KSH pénteki közleményében. Hasonló mértékű növekedésre több, mint egy évtizede nem volt példa. Ugyanakkor a május végi építőipari rendelésállomány pedig 94,3 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Ennek azonban, a tapasztalatok szerint csak egy része valósul meg - figyelmeztettek a szakemberek.
Évente világszerte 15 millió ember, míg hazánkban 45-50 ezer ember kap szélütést. Magyarországon, minden harmadik beteg azonnal, minden hatodik pedig egy hónapon belül meghal. A Magyar Stroke Társaság által életre hívott „Stroke megelőzés éve 2016-2020” kampány eredményei ugyan kiemelkedőek, azonban a stroke fenyegetése továbbra sem csökken, így a folyamatos tájékoztatás jelentősége megkérdőjelezhetetlen.
Az utóbbi időben a síita vallási ünnepek a dzsihádisták kiemelt célpontjaivá váltak, főképp Irakban, ahol a lakosság többsége síita, a szunnita terrorcsoport, az Iszlám Állam pedig utolsó fellegvárát, Moszult is rövidesen elveszítheti, így szorult helyzetében egyre elvakultabban gyilkol. A szektariánus ellentét a terrorellenes harcot is nehezíti, s a háború utáni politikai rendezést is már-már lehetetlenné teszi.
Hasonló kockázatokat rejtenek az egyáltalán nem, vagy nem szabvány szerint megvilágított közutak a súlyos és halálos éjszakai közlekedési balesetek arányát tekintve, viszont megfelelő közvilágítás mentén a halállal végződő súlyos balesetek kockázata 25 százalék körülire csökkenthető.
A Zika-vírus miatt - a várandós anyákat kivéve - senkinek, sem versenyzőnek, sem szurkolónak nem kell távol maradnia a riói olimpiáról – jelentette ki Szentes Tamás országos tisztifőorvos. Szentes hangsúlyozta, a fertőzés reális kockázatot jelent ugyan, de ezt a minimálisra lehet csökkenteni akkor, ha betartják a megelőzésre irányuló útmutatásokat.
Lendületet vett az újlakás építés, amelyben fontos szerep jut a családi otthonteremtési kedvezménynek (csok). A jogosult akár 10 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást is kaphat, de ha kicsúszik a határidőből a saját otthonról szőtt álma rémálommá válhat. Ugyanakkor ez a kormányprogram alaposan megdrágította az új és a használt lakásokat egyaránt.
Folyamatosan és jelentősen romlottak a héten Nagy-Britannia államadós-kockázati mérőszámai a brit EU-tagságról jövő csütörtökre kiírt népszavazás közeledtével.
A kormány szerint az ország érdekeit szolgálja a Paks II. beruházás, az ellenzék, a civil- és zöldszervezetek viszont szükségtelen pénzkidobásnak tartják, amivel ráadásul évtizedekre kiszolgáltatottá válik Magyarország Moszkvának. A Greenpeace most nyilvánosságra hozott tanulmánya szerint még a kormány megrendelte vizsgálat alapján sem jöhet ki végeredményként, hogy a paksi bővítés nyereséges lesz.
A hétvégén térünk át a nyári időszámításra, vasárnap hajnal 2 órakor 3 órára kell előreállítani az órákat, emiatt a közösségi közlekedés menetrendje is változik. Svédországban és Amerikában is kimutatták, hogy az óraátállítás utáni hétfőn és kedden, az első munkanapokon körülbelül tíz százalékkal emelkedik a szívrohamok száma - erre a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke figyelmeztetett.