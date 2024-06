Eldurvult a politikai csata a jobbikosból függetlenné lett polgármester és a baloldaliból fideszessé vált roma képviselő között Ózdon

Doros Judit;

Ózd;

2024-06-05 10:22:00

Csatájuknak nagy a tétje: a borsodi városban „királycsináló” lehet a negyven százaléknyi roma lakosság.

Politikai leszámolásnak tartja Váradi József, az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, s települési önkormányzati képviselő, hogy kirúgták a közalkalmazotti munkaviszonyt jelentő állásából, amelyet a helyi városüzemeltetési intézménynél töltött be lassan ötödik esztendeje. Az időnek jelentősége van: 2019 óta minden évben meghosszabbították a határozott idejű szerződését, öt év után azonban a törvény szerint már csak határozatlan ideig tartó jogviszonyt létesíthettek volna vele. Még a szerződése lejárta előtt, idén tavasszal arra kérték: írja alá a módosítást, hogy ezúttal csak júliusig tart a megbízása időtartama, ám ezt ő nem tette meg, hisz azzal elveszítette volna jogosultságát a nagyobb biztonságot jelentő határozatlan ideig tartó munkaszerződésre. Ezt követően azonban a munkáltató személyesen közölte: indoklás nélkül megszüntetik a munkaviszonyát.

Váradi József nemcsak a roma önkormányzat elnöke, de 2019-ben az ellenzéki összefogás színeiben bekerült a városi képviselő testületbe is. Most azonban a másik térfélen indul az ózdi nyolcas számú választókerületben, ahol a Fidesz-KDNP támogatásával méreti meg magát.

Szerinte ez játszott szerepet abban, hogy a volt jobbikos, jelenleg függetlenként ringbe szálló Janiczak Dávid polgármester „kirúgatta” őt a munkahelyéről.

– Az elmúlt fél évtizedben közmegelégedésre dolgoztunk a hozzám tartozó nagyjából 230 közmunkással, akik köztisztasági feladatot láttak el. Az ő munkájukat koordináltam vezetőként, az utakat, járdákat seperték, és a zöld területeket gondozták – mondta Váradi József, akivel a helyi roma önkormányzat Új telepi úti központjánál találkoztunk. Ottjártunkkor is éppen serénykedtek a közmunkások, fadeszkákat vágtak, csiszoltak, festettek.

Az elbocsátott vezető felidézte: nagyjából két évvel ezelőtt érlelődött meg benne a gondolat, hogy fideszes színekben indul el a helyi önkormányzati választásokon, szerinte ugyanis a munkahelyteremtésben, ami a legfontosabb az ózdiak életében, nem lehet a jelenlegi városvezetésre számítani. Janiczak Dávid regnálása alatt zárt be a 32 ezres lélekszámú városban a General Electric itteni üzeme, ahol korábban még 2000 ember dolgozott. Lakat került a a Johnson & Johnson ózdi gyáregységére is, ami fénykorban 1500 embernek adott munkát. Szavai szerint nagyobb üzemek nem érkeztek a térségbe, jelenleg az ózdi önkormányzat a legnagyobb munkaadó, azon belül is a közfoglalkoztatás aránya a legmagasabb: nagyjából 600, zömmel roma munkavállalót érint. Azok, akik hajdan betanított vagy szakmunkásként a helyi nagyüzemekben dolgoztak, most kénytelenek Miskolcra, Egerbe, Budapestre vagy akár még távolabb ingázni, de sokan elhagyták Ózdot és külföldre költöztek a jobb élet reményében. Váradi József szerint politikai racionalitás, hogy fideszes polgármestere legyen a településnek, hiszen az elmúlt két ciklusban a volt jobbikos, ma független polgármester jól láthatóan nem tudott befektetőket vonzani a térségbe.

Ő maga egyébként 2019-ben az ellenzéki összefogás oldalán, az Ózdiakért és Ózdért Egyesület színeiben indul el a választáson. A szíve ugyan mindig jobbra húzott, de a Fidesz akkor másik jelöltet indított az egyéni választókerületében. Ő azonban szerette volna képviselni a Sajóvárkonyt, Bánszállást, Kistót és a Centert magába foglaló peremkerületi térségben élő nehéz sorsú családok, mintegy 3600 ember érdekét, ezért ringbe szállt, és meg is nyerte a körzetet. Most hasonlóra számít, igaz immár a Fidesz–KDNP bázisát erősítve. Egyértelműen politikai bosszúnak tartja mostani kirúgását, hiszen az nagyjából egybe esett a kampány elindulásával. Hozzátette: emberi okokból is sérelmezhető, hogy szakmai indoklás nélkül elbocsátották, hisz három kiskorú gyermeke van, s noha a felesége is dolgozik, a ő fizetéséből nem lehet eltartani a családot.

Megkerestük a város polgármesterét, aki szerint nem ők, hanem épp Váradi József volt az, aki politikát vitt a munkájába:

Janiczak Dávid arra utalt, azért bocsájtották el a férfit, mert az alárendelteket fenyegette, próbálta befolyásolni.

– Tudom, az önök világában ez nehezen érthető, de nálunk Ózdon, az önkormányzati rendszerben nem számít, hogy ki milyen pártállású. Sorainkban nem egy Fidesz-aktivista dolgozik ma is. A munkájuk alapján ítéljük meg az embereket. Azonban azt, hogy a legkiszolgáltatottabb embereket, a közfoglalkoztatottakat valaki az állásuk elvesztésével fenyegesse azért, hogy a Fideszre vagy bármely más szervezetre szavazzon, nem lehet megengedni és eltűrni! Azoknak az embereknek egyetlen megélhetési forrásuk a közmunkabér. Szavazatuk pedig a saját döntésükön kell, hogy alapuljon. Aki nem így gondolja, annak nincs helye nálunk – ezzel indokolta lapunk kérdésre Janiczak Dávid Ózd polgármestere kollégája menesztését, hozzátéve: egy összegben kifizették a szerződéséből hátralévő bruttó bérét, s tudomása szerint a politikai pozícióiból származó rendszeres jövedelmei is több százezer forintot tesznek ki, így nem került veszélybe a családja megélhetése.

Váradi József kérdésünkre cáfolta, hogy bárkit állásvesztéssel fenyegetett volna a választás kapcsán. Közölte: ha netán valakit a munkairányítókkal és a csoportvezetőkkel közösen megbeszélve elküldenek a közmunkások közül, azt az illető nem megfelelő munkavégzése vagy a viselkedése indokolja, nem pedig a pártszimpátia.