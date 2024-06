Vitézy Dávid: Ahol csak lehet, az Orbán-kormány szívatta a fővárost, de ez nem magyarázat a végtelenített semmittevésre

Szalai Anna;

Budapest;interjú;Vitézy Dávid;főpolgármester-jelölt;

2024-06-05 05:45:00

A külső kerületekben élők értékelik azt, hogy valakit végre érdekelnek az ő gondjaik, ez még bőven okozhat meglepetést a vasárnapi szavazáson – mondta a Népszavának Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt. Azt állítja, nem tartozik felelősséggel a NER elmúlt 14 évéért, és számít Magyar Péter támogatóira is. Szerinte a Partizán-vita az ő javára döntötte el a választást, de akkor is beül a Fővárosi Közgyűlésbe, ha veszít. Interjú.

Visszaléphet-e még a Fidesz főpolgármester-jelöltje Szentkirályi Alexandra?

Nagyon meglepne. De az tény, hogy megfutamodott a főpolgármester-jelölti és a fővárosi listavezetők vitája elől. Mostanra az ő szavazói számára is egyértelművé válhatott, hogy Karácsony Gergely egyetlen esélyes kihívója én vagyok.

Az LMP megrendelésére készült Medián felmérés szerint csak egy százalék választja el a győzelemtől, ha Szentkirályi visszalépne, enélkül viszont még a Fidesz főpolgármester-jelöltje is jobban áll, Karácsony pedig biztosan nyer. Miért kérdeztek rá erre, ha nem számít visszalépésre?

Karácsony és az én esetemben is rákérdeztünk arra, hogy visszalépés esetén, ki lenne a második választás. Ez egy teljesen szokványos közvélemény-kutatási módszer a másodlagos választói preferenciák feltérképezésére. Ezt mindenki méri, a Városháza is közpénzen. A kutatás jóval a választási viták előtt készült, márpedig a Partizán szervezte főpolgármester-jelölti vitát több százezren nézték, ahol Karácsony leginkább csak zavartan mosolygott. Szentkirályi meg el se jött.

Rábírhat-e bárkit is egy választási vita arra, hogy másként szavazzon?

A hozzám eljutott visszajelzések szerint sokaknál éppen ez a vita döntötte el a Vitézy vagy Karácsony dilemmát az én javamra. Kiderült, hogy az a Karácsony-kép, amelyet évek óta építgettek, miszerint a kivéreztetett főváros semmit sem tehet, hamis. Az Orbán-kormány persze, ahol lehetett, szívatta a fővárost, de ez nem lehet ok és magyarázat a végtelenített semmittevésre.

A főpolgármester-jelölti vitában erősen provokatív, a fővárosi listavezetők vasárnapi összecsapásában már jóval visszafogottabb volt. Szóltak, hogy ne legyen ennyire harcias?

Nem, a műfaj volt más. Utóbbin több témában is egyszerre támadtak jobbról-balról, engem ez nem zavart, de más típusú válaszokat igényelt.

Megtolhatta a Magyar Péter-jelenség a kampányát?

Egyszerre vagyunk hasonló helyzetben és egymás versenytársai. A Fővárosi Közgyűlésben kialakulhat egy olyan új többség, amelyet olyan pártok alkothatnak, amelyek eddig ott sem voltak: az általam vezetett lista, a Tisza párt és a Kutyapárt. 30 év után először szorulna vissza ilyen látványosan a Fidesz és a hagyományos ellenzéki pártok. Az új típusú többséghez új főpolgármester kell, márpedig a Tisza Pártnak és a kutyapártnak nincs jelöltje, de fővárosi programja sem, így számítok az ő támogatóikra is. Magyar Péter szavazói között eleve akadnak olyanok, akik az új ajánlatot látják mindkettőnkben. Magyar és Karácsony között egyre élesebbek a konfliktusok főként a korrupciós vádak miatt, így nehezen hihető, hogy együtt tudnának működni a későbbiekben.

Visszatérően felveti a Tisza-Kutyapárt-LMP koalíciót. Mitől ilyen biztos az együttműködésben? Tárgyalnak már erről?

Nem, ez még korai lenne. De lesz rá négy hónapunk, hiszen az új közgyűlés októberben kezdi meg a munkát. Kétfajta pártlista van most a fővárosban: az egyik, amelynek szereplőiről túl keveset tudunk, ilyen például a Tisza Párté, ahol néhány jelöltről semmit se tudni, vagy a Fideszé, ahol olyan fidelitasosok bukkannak fel, akiknek még a neve se került eddig elő. A DK-MSZP-Párbeszéd listáján szereplőkről viszont túl sok tudható, hiszen rajta van a BKV-s korrupciós ügyekben elítélt Hagyó Miklós kabinetfőnöke, Horváth Csaba gyanúsított zuglói polgármester vagy éppen a Pikó András józsefvárosi polgármesterre ráinduló Szili-Darók Ildikó.

Működik a dobrevezés, illetve a jobbra húzóknak tett gesztusok, mint például a BKK-rendészet ígérete?

A DK által vezetett pártszövetség szavazóinak 70 százaléka is támogatja a BKK-rendészet felállítását. Érvényt kell szerezni a mindenkire nézve kötelező utazási szabályok betartásának. Nem lehet belenyugodni, hogy vannak olyan villamosvonalak, ahol minden harmadik járművön valaki fetreng, nőket zaklatnak, szervezetten kéregetnek. Ne feledjük azt sem, hogy jelenleg rendőröket hívnak a járműről leszállított hajléktalanokra, akik ellen így szabálysértési eljárás indul. A rendészek nem feltétlenül tennék ezt, kivéve, ha valamilyen atrocitás is történt.

Győzelme esetén egységesítené a fővárosi parkolási rendszert. Ennek egyszer már nekifutottak. Az I., II., VI., VII., VIII., XI. és XII. kerület parkolási rendszerét üzemeltető Centrum Parkoló Kft. utolsó vezetőjét több évre ítélték. A parkolási bevételek alig 30 százalékát kapták meg az önkormányzatok. Miért lenne ez most jobb?

Egyrészt azóta változott a jogszabályi környezet, másrészt én nem adnám ki a feladatot külső cégnek, hanem a BKK-ra bíznám. Jelenleg az automaták készpénzürítését, illetve hardver és szoftver üzemeltetését kiszervezik a kerületek, különféle vállalkozásokat bízva meg a feladattal. Ezt a BKK képes lenne maga ellátni. A kerületek közterület arányosan részesednének a bevételből. A Kúria egyik közelmúltban hozott döntése rámutatott, hogy a fővárosnak jóval szélesebb jogköre van ebben a véltnél. Ettől függetlenül a fővárosi parkolás egységesítéséhez az önkormányzati törvény módosítására van szükség. Ezt az első közgyűlésen kezdeményezni fogom.

Karácsony Gergely szerint felelősséggel tartozik az elmúlt 14 évért, amiért bocsánatot kellene kérnie.

A saját listámat vezetem, nem a Fideszét. Ő viszont a DK-MSZP lista első embere, mégsem kérem számon rajta az őszödi beszédet. Nem tartozom felelősséggel a NER elmúlt 14 évéért. Fél évig voltam szakpolitikáért felelős államtitkár, az összes akkori döntésemet és mondatomat vállalom.

Mennyibe került eddig a kampány? Nem zavarja, hogy Ungár Péter finanszírozta ezt egy kormányközeli ingatlancég 5 milliárd osztalékából?

Nem tudom, hogy volt-e ilyen osztalék, de az tény, hogy Ungár Péter jelentősen támogatta a kampányomat, ahogy sok más magánszemélytől – minden jogszabályt betartva - is érkezett támogatás, sokan néhány ezer forintot küldtek, köszönöm nekik. Ungár Péter annak idején Karácsony Gergely előválasztási kampányát is támogatta.

Még nézni is nehéz a kampányfutását, mintha a nyolcvan nap alatt a föld körül száguldozását adná elő csak éppen Budapesten feleannyi idő alatt. Mennyire sikerült politikai színtérré tenni a külső kerületeket?

Ide Óbudára is a Havanna lakótelepről jöttem, este pedig Kispestre megyek utcafórumra. Megéri, meglepő felfedezéseket tehet az ember. Minél inkább távolodunk a városházától, annál inkább nő az elégedetlenség a jelenlegi városvezetéssel szemben. A főpolgármester-váltó hangulatot kilométerarányosan lehet mérni. A külső kerületekben élők értékelik azt, hogy valakit végre érdekelnek az ő gondjaik és tenni akar valamit ezek megoldásáért. Ez még bőven okozhat meglepetést a vasárnapi szavazáson.

Már csak pár nap van hátra. Mennyire sikerült átvinni az üzeneteket?

Egészen meglepő élmény, hogy a politikai beszélőfejek által sulykolt témák elő se jönnek ezeken az utcai beszélgetéseken, fórumokon. A választópolgárokat nem érdeklik a pártcsörték, meg a közgyűlés várható összetételével kapcsolatos számítások, sokkal inkább a konkrét ügyekre adott válaszok: miért koszos KÖKI, mikor lesz alacsony padlós a villamos, mikor történik már valami az Örsön. Korábban azt mondták nekem, hogy a program alapú kampány nem működik, én pont az ellenkezőjét tapasztaltam. Az embereket nem érdeklik az üres moralizálások. Nagyon élvezem ezt a kampányt. Rengeteg biztatást kaptam, nagyon sok jó emberrel találkoztam. Világosan érzékelhető a vágy a jelenlegi két nagy politikai tömb meghaladására. Budapesten különösen, hiszen itt három olyan párt is bekerülhet a közgyűlésbe, amelyek soha nem voltak ott korábban.

Valóban több pénzt tudna kicsikarni Budapestnek a kormányból a jelenlegi városvezetésnél?

Nem állítom, hogy a megválasztásommal megnyílnának a pénzcsapok a Karmelitában. De nagyon más a helyzetem. Karácsony Gergely olyan stílusban kommunikál a kormányról, ami kizár bármiféle együttműködést. Egyfajta ellenzéki vezérpozíciót vett fel fel, „őszalonnaságának” hívja a miniszterelnököt a Facebookon, már a 2026-os miniszterelnök-jelöltségre készül. Radikális különbség van közöttünk az uniós forrásokat illetően is. Dobrev Klárával közösen hajszolják az uniós jogállamisági eljárások folytatását, ami láthatóan semmivel sem vitte közelebb Magyarországot a demokratikusabb működéshez, miközben ezen eljárások miatt hatalmas összegektől esik el Budapest. Ez egy kudarc.

Ha tehetné, lezárná ezeket az uniós eljárásokat?

Igen. Ez alibizés. Csak egy példa: a legnagyobb vállalás az volt, hogy legyen egy korrupcióellenes hatóság. Létrejött és most ott ül az élén az az ember, aki az elektronikus jegyrendszert kisiklatta, utódomként a BKK vezetőjeként Tarlós alatt. Valóban ettől fog átláthatóbban működni a közbeszerzés? Június 9-én Európa új Parlamentet választ, új Bizottság alakul, új vezetőkkel. Nyílhat egy új út Magyarország számára.

A főpolgármester szerint a fővárosi listáról a szavazók alig három százaléka tud, márpedig ez alapján áll fel a Fővárosi Közgyűlés. Ez kinek a malmára hajtja a vizet?

A fővárosiak jó része valóban a szavazófülkében fog szembesülni azzal, hogy öt szavazólapot kap és fővárosi pártlisták közül is választania kell. Ráadásul az EP és a fővárosi listát külsőre nehéz lesz megkülönböztetni. De a hirtelen döntés akár kedvezhet is nekünk, hiszen a választók elsősorban a főpolgármester-jelölteket és a programjukat támogatják, ez pedig a listánkat is erősíti.

Van még valami új a ládafiában a véghajrára?

Az utolsó napokban inkább az eddigi üzenetek megerősítése a cél. Le kell győzni a kishitűséget, miszerint a regnáló főpolgármestert nem lehet legyőzni. Szerintem le lehet. De ezt el is kell hitetnünk.

Ha így lesz és győz, mi lesz az első öt intézkedése?

A már emlegetett BKK-rendészet felállítása, a 10 ezer forintos kultúrkupon bevezetése, amelyet minden bejelentett budapesti lakcímmel rendelkező lakos megkapna és amellyel bármely fővárosi fenntartású intézmény kulturális és szabadidős program elérhető lesz. Új alacsony padlós villamosok beszerzése. Az egységes fővárosi parkolás érdekében felterjesztéssel élnék a kormány felé és azonnal leállítanám a kelenföldi kollégium eladását, hogy ott lakhatási mintaprojekt indulhasson.

Mi a B terv, ha mégsem lesz főpolgármester? Elképzelhető, hogy nem ül be a közgyűlésbe?

Főpolgármester leszek. De nem akarom megkerülni a kérdést: mindenképpen beülök a közgyűlésbe, már csak azért is, mert ez egy izgalmas új politikai színtér lesz új szereplőkkel, új együttműködési kényszerekkel, ahol nem lesz kényelmes, eltompító többsége senkinek. Ez nagyon hasznos lehet a választóknak, még akkor is, ha sokkal több lesz a vita, mint amit eddig megszoktak.

Magyar Péterről úgy tartják, hogy Budapestet pártépítésre használja majd a következő országgyűlési választásra. Ön milyen új szerepre készül?

Néhány párt esetében ez jogos felvetés. Én azonban nem fogok indulni az országgyűlési választáson, nem készülök országos szerepre, én kizárólag Budapestért szeretnék dolgozni.