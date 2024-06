A Kúriához fordul Nagykőrös fideszes polgármesterjelöltje, miután elmarasztalták, amiért gyerekekkel kampányolt

M.A.;

Fidesz;kampány;Kúria;Nagykőrös;önkormányzati választás 2024;

2024-06-05 21:59:00

Körtvélyesi Attila közölte, ő nem polgármesterjelöltként vett részt az eseményen, hanem mint a tűzoltóság képviseletére jogosult személy.

Elmarasztalta a területi választási bizottság a nagykőrösi fideszes polgármesterjelöltet, Körtvélyesi Attila alpolgármestert, miután gyerekekkel kampányolt – írta meg a minap a 444.

A portál cikkéből kiderült, a polgármesterjelölt a városi tűzoltóság rajzpályázatának nyerteseit díjazta, az erről készült felvételeket pedig kitette a Facebook-oldalára. A helyi választási bizottság tagjainak többsége szerint ez jogszerűen történt, Körtvélyesi ugyanis nem polgármesterjelöltként, hanem az Önkormányzati Tűzoltóság elnökeként fotózkodott a gyerekekkel. Ám a területi választási bizottság (TVB) már nem volt ennyire engedékeny, álláspontja szerint mindez jogsértő volt, a díjátadás ugyanis alkalmas a választói akarat befolyásolására, az ott résztvevő óvodások és iskolások pedig beazonosíthatók.

Körtvélyesi Attila most az RTL Híradónak azt mondta, hogy a Kúriához fordul. „Amikor a gyermekek pályáztak erre a versenyre, akkor a szülőknek egy hozzájáruló nyilatkozatot kellett aláírni, amelyben hozzájárultak hang-, kép és videófelvételek készítéséhez, ami alapján ezek a képek elkészültek” – mondta a csatornának. Hozzátette, ő nem polgármesterjelöltként vett részt az eseményen, hanem mint a tűzoltóság képviseletére jogosult személy.

A helyi választási bizottsághoz egyébként egy nagykőrösi apuka fordult az ügyben, aki ellenzéki képviselőjelölt is a településen. A fideszes polgármesterjelölt közösségi oldalán látta meg a fotókat, amelyeken a gyereke is szerepel. „Elfogott a düh és kétségbeesés is, hogy a gyerekünk nem azzal a szándékkal ment el, hogy valaki mellett kampányoljon” – mondta az RTL Híradónak, hozzátéve, ők ehhez nem járultak hozzá.