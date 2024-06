Az MVM még jól járhat a hatalmas azeri gázüzlettel, maga Magyarország már nem annyira

Marnitz István;

MVM;Azerbajdzsán;orosz gáz;

2024-06-07 17:07:00

A bejelentés szerint a Shah Deniz mező évi 29 milliárd köbméteres kitermeléséből évi 1,45 milliárd köbméter illeti meg az MVM-et. Ez az elmúlt években nyolcmilliárd köbméterre zuhanó gázfogyasztás észrevehető, de nem döntő hányada.

Az előadottak, illetve a nemzetközi gyakorlat alapján Magyarország energiaellátás-biztonságára nincs érdemi hatással a szerdán Bakuban megkötött gázüzlet – vélekedett lapunk megkeresésére Miklós László, az MVM egykori felügyelőbizottsági elnöke.

Amiként csütörtökön az ellentmondó kormány-nyilatkozatok után tisztázódott, az állami MVM az azeri állam tulajdonában lévő, Southern Gas Corridor nevű cégtől a világ egyik legnagyobb, Shah Deniz nevű földgázmezőjében 5, az ott kitermelt gázt eladó cégben, az Azerbaijan Gas Supply Companyben (AGSC) pedig 4 százalékos részt vett. Bár az árat nem közölték, nagyságrendjét jellemzi, hogy az ügyletet Lantos Csaba energiaügyi miniszter az MVM történetének legnagyobb befektetéseként jellemezte.

Magyarország most is bárhonnan vehet gázt – nyomatékosította az általa gyakran hangoztatott, a fideszes közbeszédben mégis szinte eretnekként ható tételt a szakértő. Bár Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve Lantos Csaba nyilatkozatai nem egyértelműsítették, hogy az üzlet nyomán az MVM tulajdonába kerülő azeri gáz Magyarországra kerülhet-e, Miklós László szerint ez sem lényeges szempont. Akár kerülhetnek is ide belőle szállítmányok: elvégre, amiként az MVM közleménye hangsúlyozta, az AGSC azeri, grúz és török vevőkön túl „európaiakat” is kiszolgál. (Szijjártó Péter szerint a mező gáza „nagyobbrészt” Európába kerül.)

A Shah Deniz honlapján szereplő információk ugyanakkor némiképp hűthetik az itteni kedélyeket. E szerint a mező gáza az azeri állam tulajdonában lévő Socar csövén, majd a Törökországon keresztül Európába irányuló Transanatolian Pipeline (Tanap) nevű vezetéken keresztül, annak egyik európai ágából a görög-török-határon a Trans Adriatic Pipeline (TAP) nevű csőbe torkollik.

Ez pedig egy görög, albán, illetve Adriai-tenger alatti szakasz után alapvetően Olaszországot látja el.

Bár a Tanap Bulgária irányába is felkanyarodik, az onnan tervezett, beszédes nevű, Bulgaria-Romania-Hungary-Austria (BRUA) nevű vezetékrendszernek még nincs kész. Igaz, ezt részben kiválthatja a török-bolgár-román-ukrán Trans-Balkan Pipeline.

A bejelentés szerint a mező évi 29 milliárd köbméteres kitermeléséből az ügyletzárás után évi 1,45 milliárd köbméter illeti meg az MVM-et. Ez az elmúlt években 8 milliárd köbméterre zuhanó gázfogyasztás észrevehető, de nem döntő hányada. (A horvát Krk-sziget tengeri cseppfolyósítottgáz-lefejtője felől ma is kerül Magyarországra a fűtőanyagból évi másfélmilliárd köbméter.) 4 százaléka birtokában ugyanakkor az MVM-nek vajmi kevés befolyása lehet az AGSC értékesítésébe, amelyben a lehető legnagyobb haszoné vélhetőleg megelőzi a magyar rezsicsoda szempontjait. A nemzetközi gyakorlat alapján tehát az MVM a jövőben leginkább tulajdonrésze arányában részesülhet a Shah Deniz-i kitermelés hasznából.

Ha a vételár nem volt túl nagy, a piaci gázárak viszont ugranak, úgy ez az MVM számára utólag akár jó üzletnek is bizonyulhat

– tette hozzá Miklós László. Vélhetőleg erre utalt az MTI-nek adott nyilatkozatában Lantos Csaba is azzal, hogy az ügylet védelmet nyújt a piaci drágulás ellen: a megugró gázárak és a szinten tartott lakossági tarifák miatt az MVM-nél keletkező, több ezermilliárdos hiányt kétségkívül mérsékelheti a kitermelésen-eladáson keletkező haszon. Ezt az elméletet árnyalja, hogy a Románia Fekete-tengeri szakaszán évtizedek óta várt kitermelés sokak szerint épp azért nem indult meg, mert a befektetők a leendő gázáraktól nem várnak fedezetet. Azt a beállítást viszont, hogy a szerdai megállapodás bármiben is javítaná Magyarország gázellátási biztonságát, a szakértő megtévesztőnek ítélte. Bár Szijjártó Péter szerint az Azerbajdzsánból idén először vásárolt, 50 millió köbméter gáz után további adagok várhatók, kérdés, ez összeköthető-e a mostani szerződéssel. Felvetésünkre Miklós László tisztázta: a mostani ügyletnek ahhoz a Shah Deniz II. nevű mezőhöz sincs köze, amely gazdái 2013-ban éppenséggel nem a Magyarországon keresztül tervezett, Nabucco West nevű gázvezetéktervet választották; a TAP-on keresztül ugyanis ez a gáz is az olasz lakásokat fűti.

Kapcsolódó kérdéseinkre eddig a külügyi és az energiaügyi tárcától, illetve az MVM-től sem kaptunk választ.