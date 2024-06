Újra az államé Ferihegy, az Orbán-kormány „történelmi tranzakciójának” több évtizedes megtérülését egy 500 milliárdos hitel is árnyalja

Papp Zsolt;

A magyar állam megvásárolta a Liszt Ferenc (ferihegyi) Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport (BA) Zrt. 80 százalékát, közel ezer milliárd forintért – jelentette a be a tárgyalásokat bő egy éve folytató Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A céggel hatalmas – 500 milliárd forintos – hitelt is átvállaltak az új tulajdonosok.

Lezárult az évek óta tartó tárgyalássorozat, a „történelmi tranzakció”, amelynek eredményeként a magyar államé lett a Budapest Airport (BA) Zrt. többségi tulajdona, a részvények 20 százaléka pedig egy francia reptérkezelő céghez a VINCI Airport-hoz került. A teljes vételár 3,1 milliárd euró, ami 1210 milliárd forintot jelent. Az összeg 80 százalékát kell a magyar államnak kifizetnie, ami 967 milliárd forint. A kiadás nem növeli a költségvetés hiányát, mert büdzsén kívüli ügyletként, a 100 százalékban állami tulajdonban lévő Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt-n keresztül bonyolítja a kormány.

Annak érdekében, hogy meg tudja vásárolni Ferihegyet, az állam összesen 270 milliárd forint értékben megvált az Erste Bankban lévő 15 százalékos és a Yettel Magyarországban lévő részesedéseitől, valamint a VIG biztosítókban meglévő részvényeinek nagyobbik részétől. A fennmaradó 700 milliárd forintot hitelfelvételekkel és költségvetési tőkeemeléssel finanszírozták. Utóbbi összegét nem árulta el a nemzetgazdasági tárca,

ám ez a tétel már növelheti annak az évnek a költségvetési hiányát, amikorra a tőkeemelést elszámolják.

A Budapest Airport Zrt. 2023-ban 337,8 millió euró (131,7 milliárd forint) nettó árbevétellel zárt, ami 20 százalékos éves növekedést jelent, az adózott eredménye pedig 74 millió euró volt, ami jelenlegi árfolyamon számolva 28,8 milliárd forint. Vagyis ha fennmarad a jövőben a BA Zrt. jövedelmezősége, akkor is csak 42 év alatt térülne meg a beruházás. A cég növekvő pályán van, jó esély van arra, hogy a regionális súlya nőjön, így akár gyorsabb is lehet a megtérülés. De még ha 20 évvel számolunk, az is meghaladja egy befektetés normál megtérülésére számított 8-12 évet.

Vagyis pénzügyi oldalról nehéz megérteni, hogy a kormány miért is erőltette a reptér üzemeltető megvételét. Az ügylet jövedelmezőségét tovább árnyalja, hogy a két új tulajdonos átveszi a BA Zrt. hiteleit is, 1,44 milliárd euró értékben,

ami jelen értéken számolva további 561 milliárd forint, amely tovább növeli az ügylet értékét.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint „a munka a visszavásárlással nem áll meg, sőt csak most kezdődik, hiszen a magyar kormány és a francia társbefektető-üzemeltető azon fog dolgozni, hogy a budapesti reptér ne csak a régió, hanem a világ egyik legkiválóbb repterévé válhasson. A reptér a turizmuson és a cargo-n keresztül érdemben fog hozzájárulni ahhoz, hogy hazánk találkozási pont jellege tovább erősödjön, azaz a reptérrel tovább fogjuk erősíteni a nyugati és keleti tőke és csúcstechnológia hazánkban történő összekapcsolását. A kormány elvárása egyértelmű: a lakosságot és a gazdaságot magas színvonalon kiszolgáló légikikötőre van szükség".

Bár az NGM szerint rekordgyorsasággal zárultak le a tárgyalások,

valójában az ügylet bejelentése öt hónapot csúszott, ugyanis a megállapodást 2023 végére ígérték.

Nem volt egyszerű lebonyolítani az üzletet, hisz Budapest Airportot három cég birtokolta. A részvények többségi tulajdonosa (55,44 százalék) az AviAlliance reptérüzemeltető cég volt, amely többek között az athéni, a düsseldorfi, a hamburgi repülőtereket is birtokolta. Az AviAlliance egyszemélyi tulajdonosa a kanadai Public Sector Pension Investmnet Board, amely a kanadai közalkalmazottak, magántisztviselők, a fegyveres erők és a kanadai lovasrendőrság nyugdíjalapját kezeli. Így, mint kvázi kanadai kormányzati szerv, megtehette, hogy a tárgyalások elején hazazavarja a felvásárlással próbálkozó NER-vállalkozókat, illetve végül megkérje az árát a Ferihegyi repteret üzemeltető cégnek. A kisebbségi tulajdonosok között találunk még egy kanadai nyugdíjlapkezelőt az 1965-ben alapított Caisse de dépôt et placement du Québec-et 21,2 százalékos tulajdonrésszel. A harmadik tulajdonosa 23,3 százalék erejéig a Malton Investment Pte Ltd., amely egy szingapúri állami befektetési alap volt.