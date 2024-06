Eldurvult a kampányhajrá, egy erzsébetvárosi civil polgármesterjelölt szinte minden plakátját megrongálták, őt magát megfenyegették

nepszava.hu;

2024-06-06 22:16:00

Garai Dóra rendőri védelmet kér, s szerinte a vandálok legalább hatmilliós kárt okoztak az Élhető Erzsébetváros Egyesületnek.

Videófelvétel is készült egyik éjjel, amikor Garai Dórának, az Élhető Erzsébetváros Egyesület polgármesterjelöltjének egyik plakátjával harcol, bokszol egy erős ember többedmagával az egyik VII. kerületi utcán. A civil politikus, jelenleg is önkormányzati képviselő elmondása szerint csaknem az összes, kétezernyi plakátjukat megrongálták ismeretlenek, amivel megközelítőleg 6 millió forintos kárt okoztak – számolt be az elmúlt napok egyre durvább választási kampányáról Budapest egyik belső kerületében az RTL Híradó.

A televízió riportjából kiderült, hogy a plakátrongálók változatos módszereket használnak, van, hogy csak festékkel lefújják, szinte minden plakáton ugyanott, ugyanúgy, mások egyszerűen elvágják a gyorskötözővel rögzített táblákat, s azok leesnek a földre. – Szisztematikus politikai megsemmisítés zajlik az egyesületünkkel és velem szemben – állítja a polgármesterjelölt, aki szerint az egész kerületben csak az ő plakátjait érte ilyen támadás.

Ugyanakkor Garai Dóra azt is elmondta, hogy nem elég a rongálás, de telefonos zaklató is hívogatja fenyegető hangon, olyan szövegekkel, hogy meg fogja bánni azokat, amiket mond, és nem csak most, a választások után is. Közölte, a rongálások miatt feljelentést tett, és rendőri védelmet is kérni fog, mert fél. A BRFK rongálás miatt nyomoznak, továbbá és „szabálysértési előkészítő eljárás” is indult ismeretlen személlyel szemben.