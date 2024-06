Karácsony Gergely: Még nagyobbat fogok nyerni, mint a visszalépés nélkül

Szalai Anna;

Budapest;Karácsony Gergely;főpolgármester;Vitézy Dávid;Szentkirályi Alexandra;önkormányzati választás 2024;

2024-06-08 05:55:00

A szabadság meghatározza, hogy Budapest az elkövetkező években is képes lesz-e a NER- érdekeitől független döntéseket hozni – mondta a Népszavának Karácsony Gergely főpolgármester, aki nagy arányú győzelemre számít, miután a Fidesz szerinte elárulta, Vitézy Dávid pedig becsapta választóit. A főváros érdekében az ördöggel is meg tud állapodni, azt viszont reméli, hogy nem kell egy politikai szélhámossal együtt dolgoznia. Interjú.

Ahogy jósolta: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz polgármester-jelöltje visszalépett, Vitézy Dávid támogatására buzdítva a kormánypárti szavazókat. Elégedett?

A választási kampány legelején megmondtam, hogy ez a nagy mesterterv: Vitézy Dávidot betolják középre, megpróbálják elhitetni a szavazókkal, hogy valódi alternatíva, majd az így félrevezetett ellenzéki szavazókat és a Fidesz híveket megpróbálják egy táborba terelni. De ez nem fog sikerülni. Rengeteg budapestit felháborít, hogy megpróbálták felültetni őket. A Fidesz elárulta, Vitézy becsapta a szavazóit.

Közvélemény-kutatások nagyon szoros eredményt jósoltak arra az esetre, ha Szentkirályi visszalép. Aggódik?

Még nagyobbat fogok nyerni, mint a visszalépés nélkül. A Fidesz-játszma hatására olyanok is elmennek szavazni, akik eddig azt hitték, hogy ez lefutott meccs. Ipari mennyiségben ömlenek a dühös kommentek Vitézy híveitől. Baranyi Kriszta, Soproni Tamás, Pikó András polgármesterek támogatása pedig világossá teszi, ez egy csapat, amivel öt éven keresztül küzdöttünk a kormány Budapest-ellenes politikája ellen a város fejlesztéséért. Most még világosabbá vált, hogy a kormány akarja mindenféle trükkökkel elvenni Budapest szabadságát.

Vitézy Dávid Szentkirályi Alexandra visszalépésére reagálva nagyon magabiztosan azt mondta, hogy ez az első győzelem és főpolgármesterként nem fog együttműködni se a Fidesszel, se a DK-val.

Teljesen mindegy, hogy mit mond, egy szavát se lehet elhinni. Eddig kikérte magának, hogy a Fidesz jelöltje lenne, most elfogadja a támogatásukat.

Azért elég jó számokat ért el már Szentkirályi visszalepése előtt. Nem számította el magát vele kapcsolatban a fővárosi ellenzék?

Inkább túl sokat foglalkoztunk vele, ha hibáztunk, akkor ez volt a hiba. Emiatt talán kevesebb felület maradt az elért eredmények és a felelős program bemutatására.

Leegyszerűsítve a kérdést: mennyire látja biztosnak a győzelmét?

Nem kételkedem. Ha sokan elmennek szavazni, akkor nem engedjük Budapestet sem átverni, sem elfoglalni, és a városunk szabad, zöld és szolidáris város marad. Ez a helyzet izgalmasabbá teszi a főpolgármester-választást, de megoldott két problémát. A következő években nem kell úgy csinálnom, mintha Vitézy az ellenzék része lenne. Másrészt az ellenzéki szavazatok maximálására is jó ez, mert nincs olyan ellenzéki szavazó ebben a városban, aki egy Fidesz-jelöltre szavazna.

Mennyiben befolyásolja az új helyzet a közgyűlés összetételét meghatározó listás szavazatokat?

Az utolsó percben visszahozott listás szavazási rendszer ugyanannak a kormányzati zavarkeltésnek a része, amellyel most visszaléptették Szentkirályit. A céljuk Budapest működésképtelenné tétele. Most minden budapesti fülébe el kell juttatni az üzenetet, hogy a Fidesz választást befolyásoló lépései a politikai prostitúció szélsőséges esetei, amellyel a Fidesz kárt akar okozni ennek a városnak. Ezt a károkozást pedig csak azzal lehet megakadályozni, ha kétszer rám szavaznak.

A politikai szétszabdaltsága okán akár működésképtelenné is válhat a közgyűlés?

Ha rajtam múlik, biztosan nem lesz az.

Az eddig mérések alapján úgy tűnik, senkinek, így a DK-MSZP-Párbeszéd koalíciónak se lesz többsége. Kivel tudna együttműködni?

Velem csak ez nem tud együttműködni, aki nem akar, feltéve, hogy nem a magánérdekek képviseli a közérdek kárára, és ezt világos értékrend alapján teszi. A sunyi átverőkkel más a helyzet. A Fidesz és a Mi Hazánk szintén kivételt képez. A Momentummal eddig is kiválóan tudtunk dolgozni, így ezt mindenképpen folytatnám. Ha így se lesz meg a többség, akkor jó esélyt látok a Kutyapárttal és a Tisza párttal való együttműködésre, hiszen őket nem sorolom a Budapest-ellenes NER-hez. Az még kérdéses, hogy formális koalíció alakul vagy eseti megállapodások lesznek.

Akkor az kijelenthető, hogy Vitézy Dávid nem lesz a helyettese?

Bízom benne, hogy a budapestiek nem hoznak abba a lehetetlen helyzetbe, hogy egy ilyen politikai szélhámossal kelljen együtt dolgoznom.

Volt már bármiféle háttéregyeztetés a Tisza Párttal vagy a kétfarkúakkal?

Baranyi Krisztinával jó emberi és szakmai viszonyunk van, ha ő fogja meghatározni az MKKP fővárosi mozgását, akkor az biztató alap, hiszen ebben az ciklusban az esetek 90 százalékában támogatta a javaslatainkat. Erre készülök a jövőben is. A Tisza párt most tett közzé egy afféle Budapest-programot, részletesnek, átgondoltnak nem nevezném, de az együttműködés alapjának igen.

Mennyire érzi sikeresnek a kampányát? Minden zebrát, csomópontot és parkot átadott, amit csak lehetett?

Nem erről szólt a kampányom, hanem egy világos értékrendre alapozott felelős programról. Vitézy elígérte a város következő öt éves összes bevételét háromszor, mi viszont megszereztük az európai pénzeket ahhoz a programhoz, aminek megvalósításával hosszabban és jobb minőségben tudunk együtt élni ebben a városban.

A főpolgármester-jelölti vitára Szentkirályi már el se ment. Vitézy viszont nagyon jó formában volt. Sokak szerint ez sok új szavazót hozott neki. Hogyan értékeli a szereplését? Befolyásolhatják ezek a viták a vasárnapi voksolást?

Két vita volt. A kettőt együtt kell értékelni. De az az agresszív politikai bulldog szerep, amit Vitézy ezeken a vitákon felvett, jelentősen csökkenti az elmúlt években felépített szakmai imidzsét. Ráadásul zavarba ejtő tájékozatlanságot mutatott a város pénzügyeit illetően. Kijelentette, hogy megtízszerezi az útjavításokra fordítandó keretet, majd mondott egy számot, ami éppen megegyezik azzal, amennyit most erre költ a város. Máshol azt állította, hogy a következő öt évben 2500 milliárd forint iparűzési adóbevétele lehet Budapestnek, miközben a pénzügyminiszter 1400 milliárddal számol az előrejelzésében. Benézett 1100 milliárdot, ami azért nem kicsi tévedés.

Vitézy némileg leegyszerűsítve azt mondta korábban Népszavának, hogy a választópolgárokat nem érdeklik a pártcsörték és az üres moralizálás. A külső kerületekben élőket a konkrét ügyekre adott válaszok értékelik. Elég lesz a szabadság-üzenet a győzelemhez?

Meglehetősen súlyos állítás, hogy a külső kerületekben élőket nem érdeklik a morális kérdések. Kövér László-i mondatok ezek. A szabadság nem önmagában létező morális kérdés. Alapvetően meghatározza, hogy Budapest az elkövetkező években is képes lesz-e a NER- érdekeitől független döntéseket hozni vagy Vitézy Dávid újfent a budai vár teraszán ücsöröghet Mészáros Lőrinc kijáró emberével. A szabadság nem csupán cél, hanem elengedhetetlen eszköz is az adóbevételek megtartásához, a több zöldhöz és a szociális érzékenységen alapuló intézkedésekhez.

Mit tud ígérni a fővárosiaknak, ha önt választják, mármint a véren és könnyeken kívül?

Nehéz öt év van mögöttünk, a járványban emberéleteket kellett mentenünk, az energiakrízisben a város működőképességét kellett fenntartani, erre jött a brutális kormányzati elvonás, de a nehezén túl vagyunk. A főváros pénzügyi helyzete stabil, köszönhetően annak, hogy a működési költségeket 30 százalékkal sikerült lefaragnunk, miközben a közszolgáltatások, köztük a zöldfelületek kezelése és a közösségi közlekedés színvonala nőtt. A városi levegő jobb, mint harminc éve bármikor. Nem állítom, hogy mindent megoldottunk. De kiharcoltunk 300 milliárd forint uniós forrást Budapestnek, amit zömében a két legsúlyosabb krízis, a lakhatási és klímaválság kezelésére fogunk fordítani. Az elmúlt évtizedek legösszetettebb lakhatási programját indítottuk el, tovább fejlesztjük a közösségi közlekedést és jelentős forrásokat költünk majd zöldítésre.

Vitézy Dávid szerint az uniós jogállamisági mechanizmus zsákutca, Magyarország és Budapest milliárdoktól esik el emiatt. Mi a fontosabb az elvek vagy a pénz?

A magyar kormány és az Európai Bizottság már megállapodott a mérföldkövekben, ami alapján a Magyarországot megillető uniós forrásokat szétosztják. A kormány most magas lóról beszél a bizottsággal, de a következő ciklusban szövetségesek nélkül magára marad. Budapestnek fontosak az uniós források, de a magyar költségvetésnél senki nincs jobban rászorulva ezekre. Az Orbán-kormánynak előbb-utóbb engednie kell.

Baranyi Krisztina a listavezetői vitában azt a költői kérdést tette fel, hogyha a kormányra gyakorolt nyomás érdekében le kell állítani a metrót, akkor követnék-e a választók a városvezetést. Ön szerint?

Nem vinném túszként magammal a budapestieket a kormánnyal vívott csatában, de minden jogi és politikai eszközt megragadunk ahhoz, hogy megvédjük a várost a kormány túlkapásaitól. Ezért indítottuk el a szolidaritási adó pert és ezért kértünk azonnali jogvédelmet. Az Európai Bizottságban folytatott lobbitevékenységünk eredménye, hogy a Budapestet megillető uniós forrásokat a Fidesz-kormány nem veheti el. De ha nincs más lehetőség, akkor a fővárosiak támogatását kérjük, ahogy a Fudan Egyetem ügyében. Ott ez hatékony volt. Mini-Dubaj esetében is eljöhet ez.

Megmaradhat-e Budapest köztársaságnak, ha a vidéki Magyarország elfordul tőle?

A cél nem az, hogy Budapest önálló utat járjon. Sokkal inkább az, hogy lelkesítse a vidéket, betöltve ezzel évszázados szerepét a nemzet fővárosaként. A vidéki városok között szerencsére már most van több is, amelyeket nem a pártközpontból irányítanak. Bízom abban, hogy ezeknek az önkormányzatoknak a száma nőni fog. A 2019-esnél is jobb eredményre számítok.

Mennyire tud főpolgármesterként független maradni a saját koalíciójának a pártjaitól?

Eddig is az voltam. De azokkal a pártokkal, amelyek segítenek nekem megtartani a választóknak tett ígéreteimet, továbbra is szívesen dolgozom együtt. Miért kellene megtagadnom azokat a polgármestereket pártállástól függetlenül, akikkel eddig vállvetve dolgoztam azért, hogy a várost zöldebbé, élhetőbbé tegyük? Én arra használom a pártok támogatását, hogy a választóimat kiszolgálhassam, másokat viszont a pártok használnak hatalmi céljaik elérésére. Vitézy Dávid súlyos politikai vereséget szenved vasárnap, hiszen ki fog kapni a főpolgármester-választáson, de ennél súlyosabb lesz az erkölcsi veresége.

Mire számít az Orbán-kormánytól az új ciklusban?

Visszatérhetünk a 2019-es kiindulóponthoz, amikor voltak közös ügyeink, mint például az Egészséges Budapest program, igaz, ebből 23 milliárdot még be kell hajtanunk. Ha van olyan ügy, amelyben meg tudunk állapodni, akkor én lecsapok erre a lehetőségre, ahogy történt ez a tarifaközösség esetében. Túl tudok lépni azon, hogy olyan kormánnyal kell egyezkednem, amely a politikai vegzatúra valamennyi eszközét beveti ellenem a propagandától a titkosszolgálatig. A város érdekében az ördöggel is meg tudok állapodni, főpolgármesterként ez a kutyakötelességem. De ha ez a város feladja az elveit, akkor cserébe nem kap semmit, legfeljebb egy újabb stadiont.

Mik lesznek az első intézkedései, ha megválasztják?

Elindítjuk a Flórián téri felüljáró felújítását, a Klímaügynökségen keresztül elindítunk egy panelfelújítási pilot programot, átadjuk az Örs vezér téri zebrát és összeállítunk egy programtervet, a következő ciklusban reálisan megvalósítható projektekből.

A Fidesz kommunikációs igazgatója jó előre bejelentette, hogy soha nem látott mozgósítást terveznek. Mire készül az ellenzék?

A Fidesz hatalmi gépezetként működik, de Budapesten ez hatástalan. Mi is mozgósítunk, akit csak tudunk. Szerencsére a Fidesznek a visszaléptetéssel sikerült legyártani egy súlyos politikai hibát, amit ellenük fordíthatunk. S ne feledjük: szombaton hatalmas ellenzéki tüntetés lesz, várhatóan több ember lesz az utcán, mint bármikor az elmúlt évtizedekben.