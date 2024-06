Végleg bezár a CEU Budapesten

Á. B.;Á. Z.;

felsőoktatás;CEU;

2024-06-07 22:06:00

A budapesti kutatóintézetek maradnak, a diplomát nem célzó képzéseket is megtartják.

„Végleg bezár a Közép-európai Egyetem (CEU) Budapesten” - közölte egy, péntek esti Facebook-posztban az Akadémiai Dolgozók Fóruma.

E szerint az egyetemi tanács csütörtökön egy volt hallgatóknak címzett levélben jelezte, hogy kezdeményezni fogja az intézmény licenszének visszavonását. A döntést azzal indokolták, hogy a CEU jó ideje nem vett fel hallgatót a magyar akkreditációjú programokra, ezért nem tud egyetemként működni már a magyar fővárosban. A budapesti kutatóintézetek maradnak és egyéb diplomát nem célzó képzéseiket is megtartják.

Az egyetem tanácsa egy fejlesztési tervet készíttetett a CEU jövőjével kapcsolatban, amely az intézmény végleges távozására tett javaslatot, és bár ez ellen aláírásgyűjtés is indult ellene, nem járt sikerrel. A döntés az egyetem racionalizálását szolgálja, ami tisztán intézményi szempontból érthető, hiszen sem az amerikai, sem a magyar képzés már évek óta nem folyik Budapesten, egy oktatási tevékenységet nem folytató intézmény fenntartása pedig nem észszerű. Az amerikai képzés akkreditációjából már korábban kivették a budapesti helyszínt. Most a magyar képzést papíron is beszüntetik.

Mindez azt jelenti, hogy a CEU befejezi felsőoktatási tevékenységét Magyarországon, sikerrel járt az Orbán-kormány azon törekvése, hogy elűzze az egyetemet Budapestről.

– hangzik az ADF közleménye.

A szervezet a lépést logikusnak nevezte, aminek önmagában nincs jelentősége, mivel egy, már létező állapothoz igazítja a jogi kereteket. Az egyetem vezetésének döntése tényleg csak szimbolikus, de egy olyan kormányzati döntést véglegesít, amely nem tűrte meg a konkurenciát és el akarta hallgattatni azokat, akik másként gondolkodnak. A CEU távozása nagy veszteség a hazai felsőoktatás számára - zárták soraikat.

A CEU-ra az Orbán-kormány szállt rá politikai okokból, a Soros György elleni hadjárat jegyében még 2017 elején a felsőoktatási törvény Balog Zoltán volt humánerőforrás-miniszter által benyújtott módosításával. Ez a lex CEU gúnynéven ismert törvénymódosítás azt mondta ki, hogy Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézménynek képzést kell folytatnia az anyaországában is. A CEU esetében ez az Egyesült Államokat jelenti, és bár a felsőoktatási intézmény kötött egy együttműködési megállapodást a Bard College-dzsal képzés indításáról az amerikai székhelyű, a New York államban működő felsőoktatási intézményben, ezt az Orbán-kormány a maga részéről nem volt hajlandó elismerni. Emiatt a CEU decemberben kényszerűségből úgy döntött Budapestről Bécsbe viszi az amerikai akkreditációjú képzéseit, az összes akkori képzése mintegy 80 százalékát.