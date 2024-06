Magyar Péter: Orbán Viktor Kádár János XXI. századi reinkarnációjává vált

Á. B.;

Fidesz;Orbán Viktor;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-06-07 21:08:00

Egyébként pedig az Isten mentsen meg az Orbán Viktor utáni Fidesztől, mert az még rosszabb lesz, mint ami most van.

Kaptunk megbízhatónak tűnő információkat arról, hogy küldött emberek voltak a jelöltek között - jelentette ki a Tisza Párt alelnöke a 24.hu-nak adott interjújában.

Magyar Péter azt mondta, hogy ezek közt akadtak ellenzékiek, de több volt a fideszes. – Innen is üzenem Rogán Antalnak, tudom a fedőnevét az akciónak, aminek az a célja, hogy minél magasabb szinten építsenek be embereket a Tisza Pártba. Azt is tudom, hogy jól megfizetnék azt, aki sikerrel jár – tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy szerinte Orbán Viktor régóta elhibázott személyzeti politikát folytat. A Fidesz-frakcióban régen voltak viták, lehetett ütköztetni az érveket. Ma ez nincs így: kinyilatkoztatások vannak és mindenre bólogató szavazógépek- magyarázta, megjegyezve, hogy a fiatal titánok meggazdagodtak és csak a saját érdekeiket nézik. Magyar Péter úgy fogalmazott, „az Isten mentsen meg az Orbán Viktor utáni Fidesztől, mert az még rosszabb lesz, mint ez. Természetesen Orbán Viktor vezeti a kormányt, ő a felelős mindenért, és az ő családja gazdagodik elsősorban, de ő legalább nyomokban tartalmazott – legalábbis fiatalabb korában – elveket. Aztán Kádár János XXI. századi reinkarnációjává vált.”