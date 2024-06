Kilépett az LMP-ből Szendefy Mária, a párt országos elnökségi tagja

nepszava.hu;

LMP;kilépés;elnökségi tag;önkormányzati választás 2024;

2024-06-08 08:21:00

A kaposvári politikus már egy helyi civil szervezet jelöltjeként indul a vasárnapi választáson, és szerinte már nem lehet tovább menteni, ami menthetetlen.

Kilépett az LMP-ből az országos elnökség egyik tagja, Szendefy Mária, aki ezt péntken jelentette be a Facebook-oldalán – vette észre a Telex a kaposvári politikus bejegyzését, amely szerint ma már az egykori „Lehet Más a Politika” nevű szervezetben nem tudja képviselni azokat az értékeket, amelyek miatt oda belépett. Ezek között említette az alulról szerveződő demokráciát, a széleskörű választói részvétel elősegítését, megjegyezve, hogy mindezeket a többi jelenlegi parlamenti pártnak sem sikerült elérnie.

Éles kritikával illette a kormány- és ellenzéki pártokat is: „A pártok társadalmi beágyazottsága leépült (vagy fel sem épült) a fókusz a média, a bulvár és a megélhetési politizálás felé ment el. A Fidesz pedig nem közösségeket épített, hanem hűbéri uradalmakat, erős függési viszonyokkal.” –A legtöbb párt így az LMP is képtelen volt arra, hogy – néhány kivételtől eltekintve – önállóan induljon megyei jogú városokban az önkormányzati választáson. A DK & Co típusú formációkat sem nevezném valódi társadalmi igényre épülő politikai közösségeknek, inkább csak a túlélés érdekében összekapaszkodó, szedett-vedett érdekcsoportoknak – tette hozzá.

Szendefy Mária és az LMP általa eddig vezetett Somogy megyei területi szervezete – mint írta – az önkormányzati választáson már eleve nem a párt, hanem egy civil szervezetet támogat a városban és a megyei listán is. A kilépett LMP-tag maga is az Új polgármestert Kaposvárnak nevű egyesület színeiben indul. – Az országos politikai tendenciákat látva, úgy döntöttem, hogy még a választások előtt kilépek. Nincs értelme tovább menteni olyasmit, ami menthetetlen – szögezte le a politikus.

A Telex szerint néhány nappal ezelőtt Molnár Erik, a párt egyik másik testületének, az országos politikai tanácsnak a tagja is kilépett a pártból, és ugyancsak a közösségi oldalán jelezte, hogy már nem tudott azonosulni azzal a stílussal, amit az LMP a politikai ellenfeleire használt, és azt is gondolja, hogy az LMP káros a zöldpolitikára, mert elveszi egy valódi zöld párttól a helyet.