Így szavaztak a londoni magyarok – Galéria

Huszár Dávid;

EP-választás 2024;

2024-06-09 18:30:00

Nagy-Britannia és Észak-Írország területén 2148 magyar választópolgárt vettek névjegyzékbe. Ők Londonban, az Ibis London Earls Court & ILEC Conference Centre-ben szavazhattak a magyar Európai Parlamenti képviselőjelöltekre.

Sokan jöttek fél 6-ra, nagy sorra számítva.

Zoltán érkezett elsőnek, ő 40 perc autóútra lakik, 3 gyermeke van, siet haza reggelit készíteni.

Soma első szavazó. Kecskeméti, de most az első évét tölti az Imperial College London fizika szakán. Itt csak felette járnak honfitársak, meg is jegyzi, hogy milyen jó magyarul beszélni. Szerinte London a legjobb hely a világon, és bár van némi honvágya, legszívesebben a CERN-ben dolgozna, miután végzett. Már 2022-ben is követte a politikát, de akkor még nem szavazhatott. Most is sokat olvasott az otthoni történésekről, mielőtt eljött voksolni.

A Poole-ban élő Kónya József Milán is Londonban adta le a voksát első szavazóként.

Fülöp Márta és Matthew, avagy Mátéka

"Kulcstartót kapok? - Csak az első szavazók?!? - Annyi gyereket csináltam már, hogy megérdemlek én is egyet!"

Csicsó János, a Magyarok Nagyasszonya angliai magyar római katolikus főlelkészség főlelkésze.