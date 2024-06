„Örüljünk, hogy eddig kisebb-nagyobb vitákkal megúsztuk a napot” – Fokozódik a feszültség, félnek az eredményvárótól Tiszaburán

Doros Judit;

riport;Tiszabura;választás 2024;

2024-06-09 17:01:00

A jórészt romák lakta, mélységesen szegény Jász-Nagykun-Szolnok megyei falu rekordot döntött. Itt indult a legtöbb képviselőjelölt, a hat helyre ötvenegyen jelentkeztek.

Legalább ötvenen álltak sorban vasárnap dél körül a tiszaburai általános iskola aulájában a szavazni vágyók, ötösével engedték be az embereket. Odabent a tornateremben kijelölt szavazókörben is nagy volt a sürgés-forgás. A függönnyel elzárt fülkébe szinte senki nem ment be, a legtöbben célirányosan az egyik, vagy a másik, nyílt térben elhelyezett asztalhoz indult, ahol delegáltak „segítették” a procedúrát. Elvileg csak azoknak nyújtottak támogatást, akik ezt külön kérték, valójában azonban azt tapasztaltuk, hogy mutatóujjukkal vagy éppen félhangosan beszólogatva irányították az embereket, hol kellene megállni a tollal, és hova kell behúzni az ikszet. Így aztán Tiszaburán inkább afféle választási show-műsor alakult ki mindkét szavazókörben, az iskolában és a mögötte lévő művelődési házban is.

– Elegünk van a Farkas Kft.-ből, abból hogy itt csak a polgármester családtagjai élnek jól, az emberek meg éhen döglenek – mondta egy férfi az iskola előtt, utalva arra, hogy a jelenleg regnáló, s az egyébként általa elnökölt FIROSZ (Fiatal Romák Országos Szövetsége) színeiben újra ringbe szálló Farkas László polgármester több rokona is a képviselő-testületben vagy önkormányzati cégnél dolgozik.

– Ha jól számolom, legalább 15 ember van pozícióban az ő köreiből, ami évente 150 millió forintos bevétel nekik és ugyanennyi kiadás az önkormányzatnak.

Közben a 3300 fős falu szociális kerete ennek csak alig duplája, ráadásul azt se osztják szét, itt csak a köztemetésre adnak segélyt – dohogott egy férfi, akiről kiderült, jelenleg is képviselő, Turó Flóriánnak hívják, s ugyan korábban a polgármester támogatója volt, de már „kinyílt a szeme”, és átállt a másik oldalra.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei faluban két nagy tömb feszült össze: egyik a mostani elöljáró, másik a Sztojka Attila fideszes parlamenti képviselő és kormánybiztos fémjelezte CIKÖSZ (Cigány Közösségek Szövetsége) jelöltje, Vavrik Géza vállalkozó csapata. Ő ugyan nem romaként indult az egyébként 95 százalékban cigányok lakta faluban, de a helyiek azt mondják, olyan, mintha közülük való lenne, és kívülről is jobban segítette eddig is a települést, mint a polgármester.

– Nézze, itt fel kellett nyitni az emberek szemét, ezért jó másfél évvel ezelőtt eldöntöttem, hogy „lájvozni” kezdek, vagyis a közösségi oldalamon elmondom nekik, hogyan lopják-csalják szét a falut a mostani vezetők, és mennyivel jobb életük lehetne, ha nem erre a polgármestere szavaznának – mondta Dandás József, aki félig Angliában, félig itthon él, s most ő is elindult Vavrik oldalán képviselőjelöltként. A „live-ozás” és a videózás itt úgy tűnik, napi bevett gyakorlat, sokan egy ártatlan utcai beszélgetést is azonnal rögzítenek, majd megosztják azt valamelyik helyi közösségi csoportban vagy a saját Facebook-profiljukon. A tiszaburai képviselőjelölti lista egyébként országos rekordot döntött: a hat önkormányzati képviselői helyre összesen 51-en jelentkeztek. S ami talán még ennél is nagyobb rekord: a félszáz jelölt ugyanennyi delegáltat küldött a szavazás napján megfigyelőként a szavazóhelyiségekbe, ők voltak azok, akik az embereknek úgymond segítettek szavazni.

Itt már mindenki pontosan tudja, kire teszi a jelet, tényleg csak technikai támogatásra van szükség. Az idősebbek nem képesek kiolvasni a neveket, és van, akinek „csökött a keze” nem tudja mozgatni, ezért kell helyette leragasztani a borítékot például – mondta az egyik delegált. Később a faluban sétálva sokaktól hallottuk, hogy szombaton este mind a két erős tábor kampányzáró bulit szervezett, a ciköszösök a dohányboltnál, a polgármester meg a focipályán.

Mi sokkal többen voltunk, látszott hogy Farkas Laci be van rezelve, a mi embereinket is hívogatta vasárnap reggel, hogy álljanak át hozzá, de mi változást akarunk, ennek a családi kft-nek véget kell vetni – mondta egy asszony, miközben fagyasztott csirkefarhátat pakolt a kosarába a dohánybolt melletti üzletben. Azt is többen elmondták, hogy elindult a faluban a voksvásárlás, volt, aki tudni vélte, hogy már húszezer forintot ér egy szavazat.

– Láttam, Vili, ahogy osztogattad a lóvét!

– kiáltott oda az egyik téren Farkas László polgármester egy fiatalembernek, aztán másvalaki visszaszólt neki, hogy ő meg azt kamerázta le, ahogy a polgármester emberei fizetnek le valakit. Farkas László, és a most Vavrik Gézát támogató korábbi fideszes polgármester, Nagy Imre között is gyors vita alakult ki a placcon, hogy melyikőjük érájában vitték jobban padlóra a települést, de aztán megnyugodtak a kedélyek, mindenki ment a maga dolgára.

– Ez itt teljesen normális, örüljünk, hogy eddig kisebb-nagyobb vitákkal megúsztuk a napot – súgta a fülünkbe egy fiatal roma lány. Hozzátette: este, ha majd kiderülnek az eredmények, biztosan fokozódik a feszültség, a győztes nagyon fog ünnepelni, a vesztes pedig mérgében fog tombolni, és csalást kiált majd. Bár egyetlen dologban azért a szemben álló felek egységesek voltak: az uniós listán szinte mindenki a Fideszre szavazott, nem azért, mert a háborútól félne, hanem mert – mint mondták nekünk - Tiszaburán minden roma szervezet a kormánypárt farvizén evez.