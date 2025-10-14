Sok roma asszony azért nem tud munkát vállalni, mert a család mellett képtelen ingázni Tiszaburára, ezért „helybe hozták” a varrodát

Tucatnyi asszony, tucatnyi család élete változott meg a jelentős hátrányokkal küzdő Jász-Nagykun-Szolnok megyei, szinte száz százalékban romák lakta Tiszaburán, amikor négy évvel ezelőtt megnyitott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat varrodája. Sokan addig csak háztartásbeliként dolgoztak, nevelték otthon a gyerekeket, esetleg nyaranta beálltak egy-egy napra gyümölcsöt szedni, kukoricát címerezni napszámosként, vagy ha szerencséjük volt, akadt néhány hónapnyi közmunka helyben. Ám azzal, hogy „normális” munkahelyük lett, nemcsak az anyagi körülményeik változtak, hanem a megbecsülésük és az önbizalmuk is megnőtt.