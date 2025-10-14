A Területi Választási Bizottság az új választást november 2-ra tűzte ki.
Itt kell lenned, hogy elhidd.
A jórészt romák lakta, mélységesen szegény Jász-Nagykun-Szolnok megyei falu rekordot döntött. Itt indult a legtöbb képviselőjelölt, a hat helyre ötvenegyen jelentkeztek.
Későn érkezett a szociális tűzifa, s az elosztása igazságtalan volt – mondták az ország egyik legszegényebb falujában. Sokan loptak is a rakományból, így még kevesebb jutott a rászorulóknak.
Kétezer forgalomból kivont fővárosi közösségi kerékpár került az elmúlt két évben a leghátrányosabb helyzetű felzárkózó településekre. Tiszabőn néztük meg, mire és hogyan használják ezeket a helyiek.
Tucatnyi asszony, tucatnyi család élete változott meg a jelentős hátrányokkal küzdő Jász-Nagykun-Szolnok megyei, szinte száz százalékban romák lakta Tiszaburán, amikor négy évvel ezelőtt megnyitott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat varrodája. Sokan addig csak háztartásbeliként dolgoztak, nevelték otthon a gyerekeket, esetleg nyaranta beálltak egy-egy napra gyümölcsöt szedni, kukoricát címerezni napszámosként, vagy ha szerencséjük volt, akadt néhány hónapnyi közmunka helyben. Ám azzal, hogy „normális” munkahelyük lett, nemcsak az anyagi körülményeik változtak, hanem a megbecsülésük és az önbizalmuk is megnőtt.
A nyomkövető kutya segítette a rendőrségi felderítést.
Vékony pénztárcával a vadvizek, folyópartok és víztározók maradnak, a fizetős strandot vagy a balatonozást egy nagyobb család csak ritkán engedheti meg magának.
Az ország egyik legszegényebb falujában nem számít a holnap: amin ma eladhatnak, azt eladják.
Tizedére csökkent az uzsora-bűncselekmények száma, de a javulás statisztikai. Ma pénz helyett élelmiszert adnak hitelre, feljelentés alig, a rendszert a piaci igény tartja életben.
Kukoricaföldön dolgozó, a növényt címerező munkások betegedtek meg az elmúlt héten Tiszaburán és Tiszaszőlősön, hányinger, hasmenés és magas láz miatt heten kerültek kórházba - írta szerdai számában az Új Néplap.