Pikó András a fideszes sapkán – Józsefvárosban fel vannak korbácsolva az indulatok

Czene Gábor;

Józsefváros;

2024-06-09 18:59:00

Az egyik VIII. kerületi szavazó a fideszes sapkáját Pikó András polgármester jelvényével ékesítette. A szokatlan párosítást iróniának szánta, de az, hogy pontosan mit akart üzenni a dadaista megnyilvánulással, nem derült ki.

Pikót újra! – buzdított a hivatalban lévő józsefvárosi polgármester, Pikó András melletti szavazásra a szépen felújított Déri Miksa utcában egy ablakból kilógatott transzparens.

Nem sokkal messzebb Pikó kampánystandja is megjelent. A pult mögött álló idősebb nő nem vállalkozott arra, hogy megtippelje a várható eredményt. Elmondta, hogy naponta két órát kampányol a VIII. kerületben, vegyesek a tapasztalatai. Pikó Andrásnak sok a támogatója, de azóta, hogy Orbán Viktor beszédet mondott a Békemeneten, a kormánypártiak is hangosabbak lettek. „Nagyon fel vannak korbácsolva az indulatok a másik oldalon” – konstatálta. A fideszesek beszólogatnak, háborúpártinak nevezik az ellenzéket. Különösen szomorú, hogy benyomásai alapján a propaganda a legszegényebbekre hat a leginkább.

A Józsefvárosban 2019-ben a Momentum színeiben összellenzéki jelöltként induló Pikó András szoros küzdelemben, 269 szavazat különbséggel győzött a fideszes Sára Botond ellen. A fővárosi kormányhivatal vezetőjeként időközben főispáni rangra emelkedett Sára most visszavágásra készül. Az MSZP ezúttal hiányzik Pikó András támogatói közül. A szocialisták zokon vették, hogy több – szerintük arra érdemes – politikusukat Pikó nem vette jelöltként számításba. Szili-Darók Ildikó személyében az MSZP saját polgármesterjelöltet állított.

A Mátyás téren, a Kesztyűgyár közösségi házban kialakított szavazókörnél szürreális élményben volt részünk. Egy bajszos fiatalember Pikó András jelvényét tűzte a Fidesz feliratú sapkájára. Kérdésünkre, ezt hogyan sikerült összehoznia, csupán annyit mondott: „irónia”. Azt sem árulta el, hogy kire szavazott. „Az biztos, hogy ő a kutyapártra” – bökött a vele lévő, türelmesen várakozó ebre.

„Nekem fontos a béke” – indokolta egy alacsony, szakállas férfi, hogy miért a Fideszre voksolt. Abban viszont már nem lehet igazságot tenni – fűzte hozzá –, hogy a miniszterelnök hazudik-e, vagy sem, amikor háborús veszélyről beszél. Ezen elcsodálkoztunk. Fideszesként elképzelhetőnek tartja, hogy Orbán Viktor hazudik? A férfi nem jött zavarba. Miért ne lenne elképzelhető? – kérdezett vissza. Melyik politikusról lehet biztosan azt állítani, hogy nem hazudik?

A főpolgármester-választáson a megkérdezett ellenzékiek nem meglepő módon Karácsony Gergely neve mellé húzták be az ikszet. Találkoztunk azonban olyan fiatal férfival is, aki a kerületben Pikó Andrásra, az EP-listán a Tisza Pártra, a fővárosban ellenben Vitézy Dávidra szavazott, annak ellenére, hogy a fideszes Szentkirályi Alexandra „sunyi módon” visszalépett a javára. „Mérnökként fontos számomra a szakmai jártasság és a felkészültség, a hozzáértést többre értékelem, mint a politikát” – magyarázta, miért tartott ki Vitézy mellett.

Amúgy feltűnően sokan voltak, akik titkolták, melyik pártot és politikust támogatják. „Hadd ne válaszoljak semmit!” „Magánügy” – utasították vissza kérdésünket.

„A szavazatvásárlás bűncselekmény!” – ez a felirat már annak a csoportnak a tábláján volt olvasható, amely a Kálvária téren gyűlt össze. Szóvivőjük, a roma származású Balogh Fruzsina – aki Pikó András csapatának tagjaként, egyéni jelöltként indult az önkormányzati választáson – részt vett a tiszta szavazásért folytatott kampányban is. Hangsúlyozta, hogy régóta küzdenek a szavazatvásárlás jelensége ellen, amely hátrányos helyzetű embereket érint, romákat és nem romákat egyaránt.

Mindenhol más a tarifa – folytatta. A szegény vidéki térségekben a fideszesek néhány ezer forintot vagy például egy zsák krumplit adnak egy szavazatért, a Józsefvárosban, bár ezt az állítását egyelőre nem tudja bizonyítani, a hozzá eljutott információk szerint 20 ezer forintot kínáltak. Tényként azt lehet közölni – tette hozzá –, hogy az egyik VIII. kerületi szavazókörben úgynevezett „láncszavazás” gyanúja miatt kihívták a rendőrséget.

A közelben éppen az egyik fideszes jelölt, Balog Géza tartott eligazítást a kampánystábjának. „Cáfoljuk!, Nem igaz!” – tiltakoztak az ellen, hogy a Fidesz szavazatokat vásárolna. Többen azt állították, hogy a másik oldal aktivistái zaklatják őket. Balog Géza arra hívta fel a figyelmünket, hogy jogi következményei lehetnek a bizonyítékok nélkül megfogalmazott vádaknak.

Nem sokkal a választás előtt érkezett a hír, hogy Pikó András feljelentést tett választás rendje elleni bűncselekmény miatt. A polgármesternek és munkatársainak feltűnt ugyanis, hogy több mint 80 embert jelentettek be az egyik fideszes jelölt rokonának lakására. Tekintettel arra is, hogy ebben az egyéni választókerületben közel 200 fővel nőtt a névjegyzékben lévők száma az elmúlt két hónapban, ez olyan szokatlan körülmény volt, ami Pikó András szerint felveti a választás tisztaságát sértő cselekmények gyanúját. Erősíti a gyanút, hogy a Pikóékhoz eljutott hangfelvételeken arról beszélnek ismeretlenek: a VIII. kerületben az átjelentkezések a Fidesz embereinek kérésére történnek, úgy, hogy 20 ezer forintot fizetnek egy átjelentkezésért, és cserébe azt is kérték, a Fidesz jelöltjére szavazzanak az átjelentkezettek.