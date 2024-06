Zivatar, felhőszakadás és jégeső jöhet, van, ahol már másodfokú a figyelmeztetés

M.A.;

2024-06-09 18:34:00

Estétől az északi, északkeleti területeken, majd az Alföldön is lehetnek intenzív zivatarok.

Három vármegyére (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas) másodfokú, további tizenhárom vármegyére (Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém és Zala) pedig elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható zivatarok miatt vasárnap délután a HungaroMet Zrt.

Tizenkét vármegyében (Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas és Veszprém) felhőszakadás, három vármegyében (Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád) pedig a magas középhőmérséklet miatt figyelmeztetnek.

Az előrejelzés szerint az északkeleti határvidéken lévő zivatarok mellett fokozatosan az északnyugati területeken is növekszik a zivatarhajlam, ahová akár heves zivatarok is besodródhatnak, melyek fokozatosan rendszerré szerveződhetnek. Környezetükben viharos széllökésre, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. Estétől már az északi, északkeleti területeken, majd az Alföldön is előfordulhatnak intenzív zivatarok.

Hétfőn is nagy területen lehetnek alkalmasak a feltételek zivatarok kialakulásához, ezek több hullámban fordulhatnak elő viharos széllökés, jégeső és felhőszakadás kíséretében, de főként az ország északkeleti, keleti felén heves zivatarok is képződhetnek. Ekkor várhatóan már kilenc vármegyében lesz érvényben másodfokú figyelmeztetés a zivatarok miatt.

Vasárnap és hétfőn a déli, délkeleti megyékben a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 fokot, majd mérséklődik a hőség.