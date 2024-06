Kovács Gergő: Reméljük, ebből leszűrik a hagyományos politikusok is, hogy érdemes nemcsak dumálni, hanem dolgozni is ezért az országért

T. G.;

2024-06-09 23:54:00

Lépj vissza, lépj vissza! – az MKKP passzivistái e rigmussal fogadták fél 11 után a két pártelnököt a Gödör koncerttermében. Döme Zsuzsanna és Kovács Gergely hasonlóképp poénra vette az önkormányzati választások értékelését, elsőként az új főpolgármesternek, Vitézy Dávidnak gratuláltak, amit nem fogadott taps. – Tök jól szerepeltünk az önkormányzati választáson, ahol a listán igyekeztünk bejutni, ott sikerült, és sok helyen nem is egy, hanem akár kettő, vagy éppen három emberrel. Szegeden például 18 százalékot kaptak a kutyapárti jelöltek. Ferencvárosban különösebb meglepetés nem történt – utalt Kovács arra, hogy az MKKP budapesti listavezetője, Baranyi Krisztina újra a IX. kerület polgármestere lesz.

Végre elkészült, felforrt a kutyapárt levese – fogalmazott Döme Zsuzsanna, majd köszöntötte a XII. kerület az új polgármesterét, Kovács Gergelyt, amit hatalmas üdvrivalgás fogadott. – Egy nagyon jó testülettel fogok együtt dolgozni, kilenc kutyapártossal, két momentumossal és Visy Piroskával. Meg kompenzációs listáról bejutott négy fideszes. Hajrá, Hegyvidék, hajrá, Géza bácsi!

Kovács Gergő hozzátette: – Reméljük, ebből az eredményből leszűrik a hagyományos politikusok is, hogy érdemes nemcsak dumálni, meg víziókat gyártani, hanem dolgozni is kell ezért az országért. És elsősorban köszi a rengeteg passzivistának, akik segítetek most már több mint tíz éve. A társelnök szerint az önkormányzatokba több mint harminc kutyapártos képviselő került be, ami duplája a párt 2019-es eredményének. – Ha csináljátok, melóztok, és jók vagytok, akkor öt év múlva bármi történhet. Különösen Szegeden.

Döme Zsuzsanna végül arról számolt be, nemrég interjút készített vele egy holland lap, és a hollandok is egy kutyapártot szeretnének. Az EP-választást érintve drukkolnak annak, hogy meglegyen az 5 százalék, és Le Marietta ott legyen az EP-ben. – Elképesztően köszönök mindenkinek mindent, és hajrá, maradjunk együtt, és csináljuk tovább! – zárta beszédét.