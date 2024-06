Keresztes László Lóránt nem tudja, hogyan lett Vitézy Dávid az LMP főpolgármester-jelöltje

P. L.;

LMP;Vitézy Dávid;Keresztes László Lóránt;

2024-06-11 21:38:00

Jó szakembernek tartja, de válaszokat vár.

Nem világos az LMP-s Keresztes László Lóránt számára, hogyan lett Vitézy Dávid az LMP főpolgármester-jelöltje - erről az RTL Híradónak beszélt az ellenzéki politikus.

A politikus a választásokat kommentálva arról beszélt, hogy az ellenzéki pártok hatalmas vereséget szenvedtek, nem lehet elkenegetni a választók döntését. A kérdésre, hogy az LMP erősödhet-e még 2026-ig, úgy felelt, hogy a pártok azért vannak jó esetben, hogy bizonyos fontos ügyeket képviseljenek. Ha egy párt ezt a szerepet nem tudja betölteni, akkor nincs jelentősége a létezésének. Számára az ügy a fontos, a természeti kincsek, a vízkincsek megőrzése, de ebben az LMP vagy bármelyik másik párt léte másodlagos.

Vitézy Dávidról azt mondta, jó szakember, alkalmas is a főpolgármesteri pozícióra, azonban számára is ködös, miként alakult ki az a helyzet, hogy az LMP jelöltje lett, majd az is, hogy miért szólított fel Vitézy Dávid támogatására a Fidesz az utolsó két napban. Ezekre a kérdésekre ő maga is választ vár - jelezte Keresztes László Lóránt.

Szerinte mindenképpen előremutató és reményt ad, hogy a Tisza Párt miatt megmozdultak olyan emberek, akik eddig bizonytalanok voltak, szóval egyszer vége lehet az Orbán-kormány uralmának.