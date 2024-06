Vitézy Dávid kezdeményezi a szavazatok újraszámolását, bocsánatkérést vár Karácsony Gergelytől, aki egy hangfelvétel szerint agyonverné őt

nepszava.hu;

hangfelvétel;kampány;Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;főpolgármester-választás;

2024-06-11 15:28:00

A főpolgármester-jelölt szerint a vasárnapi választáson 76-szor annyi érvénytelen szavazat született annál a 324 voksnál, amennyivel Karácsony Gergely győzött.

Durva, fenyegető hangvételű beszólások, önleleplező beismerések is elhangzanak azon a múlt szombat óta terjedő hangfelvételen Karácsony Gergelytől, amellyel a Telex videóinterjúban szembesítette a főpolgármestert.

A Telex által bemutatott hangfelvételen a Párbeszéd-DK-MSZP pártszövetség jelöltje szájából a következő mondatok hallhatók: „Én azon gondolkodom, hogy a Vitézy Dáviddal beszélek, ezt el kéne mondani, hogy ezt ő vállalja, akkor... akkor... én lapáttal fogjuk agyonverni. (...) Olyan szinten hiú, hogy ez elképesztő. Ezért gondolom azt, hogy szerintem nagyon rosszul fogja viselni ezt a kampányt. És lehet, hogy ezt az orrára kéne kötni, hogy nem akarom megzsarolni, de na, mi lapáttal fogjuk verni.”

A főpolgármester arról is beszélt, hogy miként tartja kölcsönösen sakkban a DK-t és a Momentumot, illetve gyakorlatilag beismerte, hogy az általa korábban meghirdetett „budapesti lakógyűlés” nem más, mint a kormány nemzeti konzultációjának, „a Fidesz fegyverének” adoptációja. – Ez nem ugyanolyan, mint a nemzeti konzultáció, de én irányítok kérdéseket, és ha a többség mögötte lesz, és felmutatja, az voltaképp ugyanaz – leplezte le önmagát. A Telex szerint a felvétel gyaníthatóan több helyen, több időpontban készült, és összevágták, ugyanakkor Karácsony Gergely elismerte, úgy gondolja, ő hallható a felvételen.

Magyarázatként előbb arra hivatkozott, hogy az egész ügy lényege, hogy Magyarország legfontosabb közvetlenül választott tisztviselőjét folyamatosan, szisztematikusan lehallgatják.

Őszintén szólva az, hogy ezeken a hangfelvételeken miket mondok, ennek a jelentősége tízes skálán egyes

– próbálta meg jelentékteleníteni az elhangzottak súlyát, azzal is, hogy a beszélgetések nagyon különböző helyzetekben történtek, és azok között akár évek is eltelhettek, majd „kicsit zaftos pletykának” minősítette az elhangzottakat. Végül a főpolgármester azt hozta fel érvként, amit már korábbi hangzatos kijelentései esetében is: – Nyilván én egy nagypofájú gyerek vagyok, politikus vagyok, ez egy munkaköri ártalom.

Vitézy Dávid az eredeti fideszes jelölt, Szentkirályi Alexandra pénteki visszalépésével lépett elő Karácsony Gergely legfőbb riválisává. Hivatalosan a saját egyesülete és az LMP indította végül csupán a hivatalban lévő főpolgármester csak 324 szavazattal előzte meg.

Vitézy Dávid Facebook-posztban reagált Karácsony-féle hangfelvételere: „Azt mondja, hogy lapáttal fogja szétverni a fejem ebben a kampányban. Az erre tett kísérleteit mindvégig éreztem, számtalan hazugságot terjesztett és mondott a főpolgármester rólam az elmúlt hetekben. Ahelyett, hogy bocsánatot kérne emiatt, a szokásos áldozatszerepbe helyezkedett – mint mindig.” A választás jogerős lezárásáig még továbbra is versenyben lévőnek tekinthető jelölt felháborodott, hogy Karácsony Gergely ahelyett, hogy túllépne a kampányon, most már a rá szavazókat is támadja.

„Csütörtökig lehet kezdeményezni a szavazatok újraszámlálását. Ezt meg fogjuk tenni. 76-szor annyi érvénytelen szavazat született, mint amennyi a különbség köztünk Karácsony Gergellyel. Egy demokráciában az a minimum, ha ezután a szavazatokat újraszámolják, főleg, hogy számos rendszerszintű visszásságról kaptunk jelzést az érvénytelenné nyilvánított szavazatok kapcsán. Ezeket be fogjuk mutatni. Bármi lesz is az erre feljogosított szervek döntése, a jogerős döntést el fogom fogadni” – szögezte le Vitézy Dávid, aki kijelentette: „Ha Karácsony Gergely győzelme jogerős lesz, gratulálni fogok neki - persze, ha addigra hajlandó felvenni a telefont, amit két napja nem sikerül, és ha addigra épp nem egy lapáttal akarja szétverni a fejem.”