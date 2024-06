A legtehetségesebb fiatal zeneművészeket díjazta idén is az MVM

Hirdetés;

MVM;zeneművészet;

2024-06-17 09:00:00

A magyar zeneművészet tíz kiemelkedő, harminc év alatti képviselője vehette át tizenhetedik alkalommal a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategória elismeréseit május 15-én. Az MVM a szakmai elismerésen túl idén már hárommillió forinttal támogatja az ifjú tehetségeket.

Tíz kiemelkedő fiatal művész vehette át idén is a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriájának elismeréseit, melyet így már 170 fiatal tehetség tudhat magáénak. A díj Társalapítója, az MVM Csoport számára több évtizede kiemelten fontos a kulturális értékek támogatása, ápolása. A Junior Prima Díj tizenhét éve létrehozott magyar zeneművészet kategóriája is ezt a célt szolgálja. Az előző évhez hasonlóan a díj idén is a zenei műfajok szélesebb körére terjed ki. Az elismerés pénzjutalommal is jár, az eddigi 2 millió forint helyett fejenként 3 millió forintra emelkedett a kiemelkedő tehetségek támogatása.

Az idei díjazottak között szerepel Balog Nella csellóművész, Drippey Máté jazzszaxofonos, ifj. Gál László kürtművész, Kelemen Gáspár hegedűművész, Mester Dávid zeneszerző és zongoraművész, Nagy Ábel Márton jazz-zongoraművész, zeneszerző és énekes, Papp Mátyás jazzharsonaművész és hangszerelő, Stark János Mátyás hegedűművész, zeneszerző, Szabady Ildikó fuvolaművész és Szalai Molli zongoraművész.

A megújult zsűri a legtekintélyesebb magyar zeneművészeti szakértőkből, valamint az Alapítványt és a Társalapító MVM-et képviselő zsűritagokból áll, úgymint Balázs János Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, Prima és Junior Prima-díjas, érde- mes művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, az MMA rendes tagja; Balogh Gabriella, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumi tagja; dr. Bozóky Anita, a díj Társalapítója, az MVM Zrt. kommunikációs igazgatója; Devich Márton, a Bartók rádió csatornaigazgatója, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek ügyvezető igazgatója; Fekete-Kovács Kornél Liszt Ferenc-díjas előadóművész, zeneszerző, karmester; dr. Kapusi Kálmán tanszékvezető egyetemi docens, nagybőgőművész, a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézet igazgatója; Keller András Kossuth-, Liszt-, Prima Primissima és Bartók–Pásztory-díjas hegedűművész, karmester, érdemes művész, a Keller Quartet alapítója, a Concerto Budapest zeneigazgatója, az MMA rendes tagja; valamint Rúzsa Magdolna, Máté Péter-, Artisjus-, Music Awards, háromszoros Fonogram-díjas és négyszeres Petőfi Zenei Díjas énekesnő, dalszerző.

További információ: mvmjuniorprima.hu