Csak a németországi Eb-szereplésért nyolcmilliós prémiumot kapnak a magyar futballisták fejenként

2024-06-12 21:05:00

Arról egyelőre nincs hír, hogy mekkora összeg járna a csoportunkból való továbbjutásért.

Fejenként legalább 20 ezer eurót (7,9 millió forintot) kapnak a magyar válogatott játékosai az Európa-bajnoki szereplésért – írja a hvg.hu a Bild nyomán. A korábbi gyakorlat szerint a kerettagok között 30, a stábtagok között 15 százalékát osztják szét a szövetségnek utalt UEFA-díjazásnak, amelynek mértéke a válogatott eredményeitől függ – az összeg pedig minden egyes csoportbeli pontszerzéssel, majd továbbjutással növekszik. Azt, hogy utóbbi összeg mekkora lehet egy-egy játékosnál, még nem tudni.

A magyar labdarúgó-válogatott zsinórban harmadszorra jutott ki az Európa-bajnokságra. Marco Rossi együttese az A jelű négyesben kapott helyet a házigazda Németország, Svájc és Skócia mellett. A magyar válogatott szombaton a svájciak ellen Kölnben kezdi meg a szereplését a kontinensviadalon, majd Stuttgartban előbb június 19-én a házigazda németekkel, négy nappal később pedig a skótokkal találkozik a csoportkörben.

A prémiumról is nyilatkozott Gulácsi Pétert, a magyar válogatott egyik kapusa. Mint mondta, régóta, rendszeresen adományoz magyar kórházaknak és állatmenhelyeknek, így az Eb-prémiumát is erre szánja majd. A német lapnak csapatunk esélyeiről annyit mondott, hogy ugyan nem mi vagyunk a favoritok, de már megmutattuk, hogy a legjobb csapatokat is képesek vagyunk megizzasztani.