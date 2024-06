Maró folyadékot ihatott két negyedikes fiú a Pest vármegyei Péteriben, kórházba vitték őket

M.A.;

Pest megye;Heim Pál Gyermekkórház;maró folyadék;Péteri;

2024-06-13 09:03:00

Az általános iskola által szervezett papírgyűjtés közben találtak a környéken egy üdítős palackot, amiben lúgos folyadék lehetett.

Kórházba kellett vinni két negyedikes fiút, miután maró folyadékot ihattak a Pest vármegyei Péteriben – tudta meg az RTL Híradó.

A csatorna információi szerint az egyik gyerek az iskola környékén talált egy folyadékkal teli műanyag palackot, amibe beleivott, rosszul lett és hányt is. Egy másik fiú is megkóstolta, és ő is rosszul lett. A palack egy jegestea-flakonnak látszott, ám az RTL Híradó úgy tudja, lúgos anyag volt benne.

Az iskola igazgatója nem akart nyilatkozni a történtekről, de azt elárulta, hogy a palackot az iskola területén kívül találták a fiúk. A gyerekekhez mentőt hívtak, mindketten a budapesti Heim Pál Gyermekkórházba kerültek, ahol a csatorna szerint még legalább egy hétig maradniuk kell.

Az iskolában szerdán nyomozók jártak, hogy kiderítsék, mi történt pontosan. A rendőrség az RTL Híradó megkeresésére közölte, hogy foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoznak.