Charles Gati: Donald Trump az ítélet után

Mi lesz vele? A rövid, de őszinte válasz persze az, hogy nem tudom. A hosszabb válasz, hogy a New York-i esküdtszék tizenkét tagja egyhangúlag elítélte külön-külön 34 bűntettben, Donald Trump mégis szabadlábon marad. Az ítéletet július 11-én hirdetik ki, de a bűnös most is megússza a börtönt. Túl öreg (78 éves) és büntetlen előéletű. Bár rengeteg disznóságot követett el életében, az évtizedek során sok pénzt költött kiváló ügyvédekre, akiknek sikerült ártatlanságát „bizonyítani”.

A politikai következményekről még korai dönteni. A fogadóirodák szerint Trump az esélyes elnökjelölt. A közvélemény-kutatási eredmények döntetlen körüliek, a New York-i ítélet óta Biden egy icipicivel jobban áll, mint korábban. Az én orrom szerint Biden győzhet, ha a közelgő tévéviták során kiderül, hogy jó erőben van és egyáltalán nem szenilis. Csak öreg. Mint Trump. Vagy pláne én.

Korai még győztesről írni mintegy öt hónappal a választás előtt. Van, aki mindenképpen Trumpra fog szavazni, csak azért is, mert ügyesen megjátssza az áldozatot. „Az egész washingtoni elit ellenem van” – mondja évek óta. Az egész világ kihasználja Amerikát, azaz őt, ennek véget kell venni. Legyen Amerika erős és szuverén! Csak én tudom megmenteni a rossztól! (A magyar olvasó ismeri ezt a dumát!)

Komoly oka is van Trump támogatottságának. Bár az amerikai gazdaság igen jó bőrben van (amihez Biden erőteljesen és sikeresen hozzájárult), néhány alapvető probléma megoldásra vár. Az egyik az, hogy a gazdagok körülbelül feleannyi adót fizetnek manapság, mint 50 évvel ezelőtt. Ezért sincs elég pénz a szegényebb rétegek támogatására, oktatásra, egészségügyre. A másik az, hogy bár a nyugati demokráciák „hanyatlásáról” szóló jobboldali elmefuttatások az üres fecsegés határán mozognak (a tények pont az ellenkezőjét sugallják), az igaz, hogy az amerikai kongresszus – elsősorban Trump hatása alatt – egyszerűen nem működik. Egy példa a sokból: majdnem 25 országban nincs amerikai nagykövet évek óta, mert az elnöki jelölést a szenátus netán csupán egy vagy néhány szenátora nem hajlandó jóváhagyni. Az egyik jelölt, aki kiváló profi diplomata, azért nem tudja elfoglalni új állomáshelyét két éve, mert egy szélsőségesen jobboldali szenátor szerint előző állomáshelyén jó néhány évvel ezelőtt túl sokat dicsérte a liberális demokráciát.

Mondanom sem kell, hogy egy nehezen működő demokrácia is – sokkal – jobb mint egy „kiváló” autokrácia. Az Egyesült Államokban például a sajtó valóban szabad. Ez az, amit sajnos Trump nem kedvel. Név szerint emleget újságírókat, akiket már most fenyeget. Mint régi New York-i lakos, sok újságírót ismer évtizedek óta. Valaha a kegyeiket kereste, imádott szerepelni és fontos szereplőnek feltűnni. Elnökként ellenük fordult. Ki tudja, mit csinálna velük vagy lapjaikkal, ha az amerikai polgárok végül újraválasztanák? A szélsőjobboldali Heritage Foundation máris több száz oldalas tanulmányt készített elő arról, hogy Trump mit tegyen a Fehér Házban. Ha most még nem is mondják, nem kizárt, hogy – ha név nélkül is – beszélnek például a New York Times tönkretételéről, talán éppen úgy, ahogy a magyar kormány a Népszabadsággal tette.

Akik a bűnös Trump elítélésnek különösen örülnek, azok a televíziós humoristák. A nagy tévécsatornák késő esti komikusai remek témát találtak, az élő hallgatóság pedig imádja, ahogy Trump régi interjúit felhasználva hülyét csinálnak belőle. 2016-ban gyakran és hangosan követelte, hogy csukják le Hillary Clintont – Lock her up, lock her up! - kiabálta –, de most azt állítja, sose mondott ilyet és arról prédikál, hogy milyen igazságtalanul ítélték el, s az egész tárgyalás csak arról szólt, hogy őt semlegesítsék és Bident komoly ellenfél nélkül válasszák újra.

Az itt említett problémák – és még sok-sok más – ellenére az Egyesült Államok egyelőre jó állapotban van. Gazdaságilag újra döntő szerepet játszik az egész világon. Külpolitikája meghatározó; Európában – Magyarország és részben Szlovákia kivételével – mindenütt megértik, hogy a nyugati érdekek és értékek védelme jórészt tőle függ. Ez az, ami veszélyben van a novemberi elnökválasztáson.