Magyar Péteren kívül Semjén Zsolttal is találkozik budapesti útján Manfred Weber, az Európai Néppárt EP-frakcióvezetője

2024-06-13 15:47:00

A TISZA Párt megjelenése nem csak itthon okoz váratlan bonyodalmakat.

Holnap reggel jön hozzám Manfred Weber úr, akkor tiszta vizet öntünk a pohárba - jelentette ki az atv.hu kérdésére Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke.

A portál munkatársa azt követően kereste meg a politikust, hogy a TISZA Párt az Európai Néppárthoz (EPP) európai parlamenti (EP) frakciójához kíván csatlakozni, vagyis előfordulhat, hogy az EPP tagja lesz a KDNP, valamint a június 9-i választásokon a legerősebb ellenzéki alakulattá váló TISZA Párt is. Így tehát a konzervatív pártcsalád vezetője, Manfred Weber nem csak Magyar Péterrel fog holnap találkozni, hanem a miniszterelnök-helyettessel is. Az EPP korábban már jelezte, hogy az ügyben meghallgatják a KDNP véleményét is.

Ennek a véleménynek azért lehet jelentősége lehet, mert Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter - aki fideszes, nem tagja a kisebbik kormánypártnak - a csütörtöki kormányinfón azt mondta, hogy a KDNP elhagyja az Európai Néppárt EP-frakcióját, ha a TISZA Párt csatlakozik. A KDNP EP-képviselője, Hölvényi György ugyanakkor azt közölte, nem okoz változást tagságban, ha Magyar Péter pártjának politikusai is csatlakoznak az EPP EP-frakciójához.