Simán verjük a németeket, Európa legdrágább online kampányát sikerült összehozni Magyarországon

Frank Zsófia;

kampány;Magyarország;pénz;Meta;választás 2024;

2024-06-15 09:05:00

Nem csak nálunk volt dupla választás, de minden összevetésben a magyarok költötték a legtöbbet politikai kampányra január óta. A főpolgármester-jelöltek közül a végül visszalépő Szentkirályi Alexandra költötte a legtöbbet.

Január óta a kampány végéig (azaz a június 9-i választásig) 3 milliárd 390 millió forintot költöttek Magyarországon politikai hirdetésekre a Meta rendszerében a különböző szereplők (ez tartalmazza a hazai és külföldi szervezetek, mint például az Európai Parlament hazai hirdetéseit is). Ebből a kormányoldal mintegy 2,8 milliárd, az ellenzék 513 millió forinttal zárta a számlát – mondta lapunknak Lévai Richárd marketing specialista, a Közösségi kalandozások nevű blog tulajdonosa, szerzője. Ezeket az összegeket elsősorban a Meta rendszeréhez tartozó Facebookon költötték el, de a cégé az Instagram, és a Messenger is. Ami a pártköltéseket illeti, a kormánypártok (Fidesz és KDNP) 420 milliót költöttek január óta, míg az ellenzék 83 milliót.

A politikusoknál már tapasztalható némi ugrás, a kormányoldalhoz köthető politikusok 478, míg az ellenzékiek 325 milliót fizettek a Metának. A legjelentősebb összeget a kormányoldalhoz köthető média- és közszereplők (például a Megafon, influenszerek) költötték, ugyanis médiánál 892 millió, közszereplőknél 915 millió lett a számla vége ebben a csoportban. (Ezentúl a kormányoldalon három további tétel jelenik még meg, a különböző egyesületek, például a CÖF 117 milliót fizetettek, és a kormányzati szervek hirdetéseire is elment 20 millió, és maga a kormány 25 milliót áldozott hirdetésre.A különböző elemzőknek, intézeteknek 6,6 milliót fizettek, az ellenzék erre 3,9 milliót fordított).

Ami az ellenzéket illeti, a különbség a kormányoldalhoz képest hatalmas, a média esetében „csupán” 96 millió, míg a közszereplőknél (mint például a Hétköznapi Hősök nevű Demokratikus Koalícióhoz kötődő influenszer platform), 4,6 millió ment el.

Lévai Richárd és csapata azt is megvizsgálta, hogy európai összevetésben mennyit költöttünk a kampány utolsó hónapja, május 11. és június 9. között a Metán.

Magyarországon 1,92 milliárd lett az összpolitikai költés ebben az időszakban, míg a második helyen szereplő, területileg sokkal nagyobb Németországban 1,76 milliárdnál állt meg az összeg.

A harmadik helyen Belgium áll, ahol szintén két választást tartottak (EP- és szövetségi), mégis 1,6 milliárd volt az utolsó hét alatti költés. Ha lakosságarányosan nézzük a számokat, akkor is Magyarország áll az első helyen, egy lakosra 200 forintnyi hirdetés jutott, Belgiumban 140 forintra jön ki az arány, Németország pedig, akik az összköltésben második helyen voltak, ebben az összevetésben a 18. helyre csúsztak 20 forint/fővel. A Meta felhasználókra vetített arányban is megtartottuk az első helyünket, 283 forintot költöttek felhasználónként, míg az ezüstérmes Belgiumban csak 199 forintot. „Tehát minden felállásban éllovasok lettünk” – ismertette az eredményeket Lévai Richárd.

Ami a Google-ben elköltött hirdetési összegeket illeti, január óta 405 milliót fordítottak hazánkban politikai hirdetésekre. Ebből 309 milliót a kormányoldal és 95 milliót az ellenzék. A főpolgármesterek kampányára fordított pénzek esetében toronymagasan vezet a végül visszaléptetett Szentkirályi Alexandra, aki január óta 112,5 milliót költött a Meta esetében, míg Vitézy Dávid 55,6 milliót, Karácsony Gergely pedig mindössze 21 milliót áldozott a Meta-kampányára.

– A legtöbbet szinte mindenki az utolsó héten költötte, Vitézy Dávid például a teljes költésének 8 százalékát, 4,5 milliót azon a napon költötte el, mikor Szentkirályi Alexandra visszalépett. Érdekes még, hogy az utolsó hét teljes költése 735 millió volt, de arányaiban mégis itt költött a legkevesebbet a kormányoldal (76 százalék). A két utolsó nap, tehát június 8-a és 9-e is kiugró érték lett, a kormányoldal két nap alatt 212 milliót, míg az ellenzék 72 milliót költött – mondta lapunknak a szakértő, aki hozzátette, hogy a 2022-es kampánytól az utolsó héten is elmaradtak a kampányköltések, ugyanis akkor 827 millió volt a szóban forgó hét, szemben a mostani 735 millióval. – Így végül, különösen ha az inflációt is számításba vesszük, a 2022-es kampányban többet költöttek a Metán. Azt viszont nem látjuk, hogy most akár az óriásplakátokra, a TV-reklámokra és egyéb más kampányeszközre mennyit fordítottak, ha ezeket is hozzávesszük, jóval nagyobb nagyobb lehet a végösszeg.