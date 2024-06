Erődemonstrációval nyitottak a németek, 5-1-gyel léptek át Skócia válogatottján

Varga T. Róbert;

Németország;Skócia;A csoport;futball-Eb 2024;

2024-06-14 23:18:00

Parádésabb kezdést nehezen remélhetett volna Julian Nagelsmann együttese a 2024-es futball-Európa-bajnokságon.

Ötvenhét másodperc kellett ahhoz, hogy kialakuljon az első ziccer a 2024-es kontinensviadalon, Rüdiger úgy érezte, a házigazdához nem méltó az álmoskás kezdés, hátulról indította Wirtzet, a Leverkusenben fantasztikus idényt produkáló 21 éves támadó megpróbált átívelni Angus Gunn fölött. Centiken múlt a dolog.

Akkor még. Ám a 10. percben már a skót kapus feje sem segített. Sem a keze. Kroos lőtt keresztbe Kimmichnek, ő Wirtzhez passzolt a 16-os előterébe, aki egyből, belsővel lőtt, Gunn ugyan belepaskolt a labdába, de az a kapufáról a hálóba pattant.

Tizedik perc, 1-0.

Na, így kell kezdeni egy hazai rendezésű viadalt – mondhatták a müncheni Allianz Arena szurkolói, főleg, hogy a 19. minutumban már 2-0 volt az állás, ráadásul káprázatos góllal. Gündogan ihletett ütemű labdával kínálta meg Havertzet, az Arsenal támadója egy lövőcsellel ibolyáért küldte a védőjét, mégsem lőtt, passzolt, Musialának, a stadionban szemlátomást eleve otthonosan mozgó Bayern-játékos pazar labdaátvétel után védhetetlenül bombázott a léc alá. 2-0. Még 20 perc sem telt el.

A német válogatott erődemonstrációt tartott, parádés akciókat vezetett, a skótok úgy festettek, mint akik most látnak először futballt. Igazit, ilyet - most láttak.

És nem volt megállás. Volt VAR-ozás, büntető vagy szabadrúgás? Utóbbi lett, de abból nem született gólt, a szünetben mégis 3-0 volt az állás, mivel az állandó hazai akcióktól Ryan Porteous annyira kikészült, hogy agyonrúgta Gündugant: történt, hogy a Barcelona középpályásának nagyszerű fejesét Gunn még hárította, de a kipattanóra lecsapott a német játékos, s hogy nehogy újabb gól szülessen, a skót favágó inkább úgy gondolta, „ketté fűrészeli” ellenfelét, egyik lábbal Gündogan sípcsontjára, a másikkal az achílleséra mért irdatlan csapást.

Újfent némi videózás következett, de itt nem volt apelláta. Porteous megkapta a jól megérdemelt azonnali piros lapját, a Nationalelf a büntetőt, amit Havertz a kapu közepébe küldött (3-0).

A meccs eldől.

A második félidőben tovább fokozódott az emberhátrányban lévő skótok szenvedése, a hátukat feltörte a kapu, kb. kétszer értek át a félpályán, de ez sem mentette meg őket az újabb kapitulációtól: a csereként beállt Niclas Füllkrug még Musialánál is nagyobb gólt zúdított a bal felsőbe (4-0).

Félelmetes ez a német csapat – még úgy is, hogy a hajrában Rüdiger öngólt fejelt )4-1) -, így aztán abban kár lenne reménykednünk, hogy ezzel ellőttek jó sok puskaporukat, a végeredményt (5-1) Emre Can állította be a hosszabbítás utolsó percében.

Június 19-én a magyar válogatottal találkozik a házigazda. Előtte Marco Rossi együttese szombat 15 órától a svájciak ellen debütál.

Németország–Skócia 5-1 (3-0)

A csoport, München, 70 000 néző. Jv.: Clément Turpin (francia).

Németország: Neuer – Kimmich, Rüdiger, J. Tah, Mittelstädt – Kroos (Can, 80.), Andrich (Gross, 46.) Gündogan – Havertz (Füllkrug, 63.), Wirtz (Sané, 63.), Musiala (Müller, 74.).

Skócia: Gunn – Ralston, Hendry, Porteous, Tierney (McKenna, 77.), Robertson – Christie (Shankland, 82.), McGregor (Gilmour, 67.), McTominay, McGinn – Adams (Hanley, 46.).

Gól: Wirtz (10.), Musiala (19.), K. Havertz (45. -- 11-esből), N. Füllkrug (68.), Can (93.), ill. Rüdiger (87. - öngól).

Kiállítva: Porteous (45.).