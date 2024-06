Toni Kroos: A magyar csapat magasabb szinten van, mint a skót

P. L.;

magyar labdarúgó-válogatott;Toni Kroos;futball-Eb 2024;

2024-06-15 11:07:00

A német válogatott középpályás elégedett csapata első meccsen nyújtott teljesítményével.

Mint lapunk is beszámolt róla, a házigazda német labdarúgó válogatott 5-1-re legyőzte az egy félidőn át emberhátrányban játszó skót csapatot a 17. labdarúgó Európa-bajnokság pénteki, müncheni nyitómérkőzésén. Ugyanebben a csoportban vesz részt a Marco Rossi vezette magyar válogatott is, a mieink szerdán játszanak a németekkel, de előtte még ma délután 3 órától Svájccal mérkőzik meg a magyar csapat.

Az első meccs után Toni Kroos, a németek középpályása értékelt, akinek ez az utolsó, nagy nemzetközi megmérettetése, ennek ellenére most is bőven formában van, szinte minden passza pontos volt. Az M4 Sport beszámolója szerint azt mondta: „Meg tudtuk valósítani amit elterveztünk, jó nyitómecset szerettünk volna és jól is akartunk játszani. Mindkettő megtörtént. Mindig van meccsterv, de nem működik mindig. De ma azt hiszem, bejött, a két gól jót tett az önbizalmunknak is. Az ellenfelünk nem volt topformában, de nagyon nagy győzelmet arattunk, a korai gól is kellett hozzá.”

A gyors nyilatkozatban szóba került a magyar válogatott is: „Megvan a lendület, jó lenne ezt az irányt tovább vinni a következő meccsekre. A következő csapat mindenképpen egy osztállyal magasabb szintet képvisel, mint a skót válogatott, meglátjuk, hogyan alakul a folytatás” - fogalmazott Toni Kroos.

A meccs emberének egyébként Jamal Musialát, a Bayern München játékosát választották. Ő úgy értékelt: „Fáj a gól a végén amit kaptunk, de úgy érzem, minden meccsen jobbak leszünk. Volt egy jó tervünk, a megfelelő taktikánk és az intenzításunk. Nem fog a fejünkbe szállni, és reméljük a következő meccseken is tudjuk folytatni ezt a játékot”. Elmondta ugyanakkor azt is, hogy jobb indulást el sem tudtak volna képzelni.