Szolnok új polgármestere: bármelyik politikai erővel kell tárgyalnom, kiválóan fogom képviselni a várost

Doros Judit;

Szolnok;

2024-06-17 19:42:00

A negyvenes évei elején járó szocialista Györfi Mihály néhány száz szavazattal győzte le Szolnokon a fideszes veterán polgármestert, Szalay Ferencet. A város eddig a „félmegoldások” települése volt, de lehet-e majd másképp?

Orbán Viktor az Indexnek adott interjúban azt mondta, fáj neki Szolnok elvesztése. Konkrétan úgy fogalmazott: „Szolnokért fáj a szívünk, ott ugyanis nagyon sok munkánk lenne, a haderőfejlesztés szempontjából egy kulcsfontosságú településről van szó. Ebben az eddigi polgármester partnerünk volt, most várjuk, hogy mi lesz a helyzet a következő esetében.” Mi erre a válasza?

Az, hogy ha a miniszterelnök urat valóban Szolnok jövője érdekli, akkor megnyugodhat: bármelyik politikai erővel kell tárgyalnom, kiválóan fogom képviselni a várost. Egyértelmű, hogy Szolnok katonaváros, amióta a császári és királyi 68. gyalogezredet megalakították 1860-ban, és mindig is a vasút, a posta, a honvédség ereje, létezése jellemezte. Tény, hogy stratégiai értelemben Szolnok Budapest után a második legfontosabb település a honvédelem szempontjából, nem véletlenül van itt a szandaszőlősi helikopterbázis és az újjáépülő Thököly úti laktanya, amelybe a különleges műveleti dandár települ majd át, ráadásul az is tény, hogy ilyen szempontból a Tisza legfontosabb átkelőhelye vagyunk. Most el kell indulnunk afelé, hogy a hátrányt, amibe Kecskemét fejlődésével kerültünk, ledolgozzuk szépen lassan. A vasúti fejlesztések már csak a haderőfejlesztés miatt is rendkívül fontosak, és azt gondolom, hogy távlati célokban nem lehet más a város lehetősége, mint egy gyorsvasút hálózat, ami Budapestet, Szolnokot és Debrecent összeköti. Jó lenne, ha a településen megállna a népességcsökkenés, visszaépülne a gazdaság, és ha ebben a kormány partner lesz, akkor mi is azok leszünk.

Szolnokon ugyan vezetőváltás történt, de az önkormányzatban kisebbségben lesz az ellenzék.

Óriási harc alakult ki, 375 plusz szavazattal lettem polgármester. Természetesen jobban örültem volna, ha sokkal magasabb felhatalmazással választanak meg, és a képviselő-testületben is többségünk lenne, de innentől kezdve az egész közgyűlés mind a 17 tagjának a közös felelőssége Szolnok.

A versengésnek vége, ideje mindenkinek tudomásul venni azt, hogy mit üzentek a választók: együtt kell működnünk a városért.

Nehezíteni fogja a helyzetet, ha a régi polgármester, a listán bejutott fideszes Szalay Ferenc is beül a testületbe?

Ez a polgármester úr a döntése lesz. Október elseje még nagyon messze van, sok víz lefolyik addig a Tiszán.

Ha már Tisza... Magyar Péter pártja az EP listán Szolnokon megverte a Fideszt. Van ennek jelentősége az önkormányzati munka terén?

Természetesen. Mindenki számára figyelmeztető jel, hogy a választók egy teljesen más Magyarországot képzelnek el. Ez egy óriási üzenet a Tisza-párti választók részéről: a felhatalmazást azért adták, hogy elsősorban Szolnokot képviseljük, s csak másod-, vagy még inkább harmadsorban azokat a pártot, amelyeknek tagjai vagyunk. A mi képviselői csapatunkban is többségben vannak a civilek és a pártonkívüliek. Jómagam persze nem tagadom meg az MSZP-s identitásomat, s azt, hogy hét jelölőszervezetet áll mögöttem, köztük baloldali pártok és civil egyesületek. Itt a baloldali lista az országos átlag felett szerepelt, ami mutatja, hogy alapvetően ez egy baloldali város. Hozzáteszem: az eredményvárómon megjelentek negyede fideszes volt, s nem a győzelem mámora miatt jöttek, hanem már a választási kampány során is egyre többen álltak mellénk, jelezve, hogy elégedetlenek a korábbi városvezetéssel. Elődöm kisebb megszakításokkal 22 évig ült ebben a székben, tisztelettel meg kell köszönnünk az eddigi munkáját, de a béke és szeretet jegyében arra hívunk fel mindenkit, fejezze be a politikai háborút, a kampány lezárult, a választók döntöttek, együtt fogunk dolgozni a város érdekében.

Nem lesz könnyű. Az elmúlt ciklus baloldali képviselő-testületi többséggel kezdődött, aztán a politikában rutinos polgármester szépen felmorzsolta a frakciót, a végére hárman maradtak ezen a térfélen. Most eleve a fideszesek vannak többségben.

Számomra az elmúlt négy és fél év, amikor nem csak ellenzéki önkormányzati képviselőként, de alpolgármesterként is dolgoztam, fontos tanulási szakasz volt. Amikor elfogadták az alpolgármesteri jelöltségemet, elhatároztam, hogy én a városházára tapasztalatot szerezni megyek be, nem pedig a poszton tetszelegni és reprezentálni. Az elmúlt években láthattam, hogyan lélegzik a város, hogyan működik a hivatal, s ez nagyon fontos volt, hiszen 2019-et megelőzően 13 éven keresztül az ellenzék nem láthatott bele Szolnok valódi működésébe. Alpolgármesterként vártam, milyen feladattal bíz meg a polgármester úr, azt pedig maximálisan elláttam, ám amennyiben ez a feladat nem töltötte ki az időmet, akkor is feltaláltam magam: végigjártam a szociális és oktatási intézményeket, bölcsődéket, óvodákat, és személyesen tájékozódtam az elmúlt években, hogyan működnek ezek az intézmények. Mindez sokat segít most, hiszen abszolút nem a nulláról kell kezdeni: az alapok megvannak, most a jön a „felpörgetés” szakasza.

Mi a vonzó Szolnokban?

Először is az, hogy az M4-es autópálya becsatlakozásával egy órányi távolságra vagyunk Budapesttől. Nem mindenki szereti a fővárost, még az sem, aki odaköltözik.

Vagyis azon túl, hogy nagyon sok munkahelyet ide lehetne csábítani Budapest térségéből, kikerülve a közlekedési anomáliákat, akár egy Székesfehérvár típusú város is tudna lenni, ahol örömmel élnek az emberek, s nem kell máshová utazniuk a munkalehetőségekért.

Itt vagyunk Kecskemét és Debrecen között, a BMW és a Mercedes gyártás tengelyén. Nekem az az álmom, hogy az autóbusz-, vagy teherautó gyártás következő lehetséges helyszíne legyünk, s a kutatás-fejlesztés területén is megvessük a lábunkat, ráadásul itt van az ország egyik legjobb gépipari szakközépiskolája. Nincs még az országnak egy olyan megyeszékhelye, ahonnét másfél órán belül elérhetők olyan nagyvárosok, mint Szeged, Debrecen, Miskolc, Eger, Budapest, Kecskemét, Békéscsaba. Mi Kelet-Magyarországnak és a Tiszántúlnak a nyugati kapuja vagyunk, amivel élnünk kell. A Fidesz korábban kihagyta Szolnokot ezekből a fejlesztési területekből, remélem, ez változni fog. Én a közösségi munkában bízom, ezért be fogjuk vonni a szolnokiakat a döntések előkészítésébe, mint ahogyan már a kampányban is megtettük, mintegy negyven lakossági fórumon keresztül. Minden olyan ötletet, ami a várost előre viszi, jöhet az bárhonnan, akár a Fideszből is, támogatni és képviselni fogok a kormány felé.

Egyelőre azonban a város tele van elhúzódó, meg nem valósult beruházásokkal Legalább öt éve épül például a tiszaligeti fürdő.

Valóban, s nem tudom, bölcs döntés volt-e a polgármester úr részéről, hogy a félkész strand mellett most nyár elején egy sípályát avatott fel, vajon milyen üzenete volt ennek a választók felé? Az ellenzéki frakció többször is kérte, hadd tájékozódhassunk a saját szemünkkel, mi a valós helyzet, a hivatalos tájékoztatás szerint ugyanis 90-95 százalékban kész van ez a beruházás. Ehhez képest kaptunk drónfelvételeket, amelyek legfeljebb 60-65 százalékos készültségi fokot mutatnak. De ott a citromsavgyár, ez is évek óta döcög, most épp az derült ki, hogy a tároló tartályok nem savállóak. Egy savgyárban… Természetesen gond, hogy a város eddig a félmegoldások települése volt, ezért is tervezzük úgy, hogy addig nem indítunk semmilyen nagyobb fejlesztést, amíg ezek a félkész beruházások nincsenek lezárva. Elsősorban az emberekbe szeretnénk belefektetni a pénzt és az időt. A városi idei költségvetését mi korábban nem fogadtuk el, de tény, hogy csődközeli helyzetbe került Szolnok. Október elsején látnunk kell az átadás-átvétel során, hogy mikre jutnak források. Az egyik legfontosabb programpontom volt a húszezer forintos tanévkezdési támogatás a szolnoki gyermekeknek, ami az egy főre eső jövedelem alapján járna a rászoruló családoknak, s a 20 ezer forintos segítség karácsony előtt a nyugdíjasoknak. A források jelen pillanatban nem állnak rendelkezésünkre, mert az előző fideszes közgyűlés elköltötte a pénzt, de meg fogjuk találni a megoldást.

Hogyan lesz pénz a költségvetésben?

Ez igazán egyszerű: nem visszük haza.