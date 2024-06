Amatőr hibát követhetett el az Orbán Ráhelhez kötődő MTÜ, az egyik meghívott külföldi influenszer Budapestről azt írta, hogy Prágában van

Frank Zsófia;

influenszer;

2024-06-17 10:14:00

A május végi háromnapos fényűző influenszertripet közpénzből szervezték.

Miközben Fónagy János államtitkár szerint nemzeti érdek volt az akár több milliárd forint közpénzből szervezett május végi influenszer-látogatás, a lapunknak nyilatkozó szakértők komoly hiányosságokra hívták fel a figyelmet. – A külföldről hívott influenszerek (közösségi médiában hírnevet szerzett tartalomalkotók) esetében úgy tűnik, nem volt szerződésbe foglalva, hogy megjelöljék, pontosan hol tartózkodtak. Számtalan olyan videót láttam, ahol látszott a háttérben a parlament, de nem írták ki, hogy Budapest, de még azt sem, hogy Magyarország – fogalmazott érdeklődésünkre Gerő Gábor, az influenszer-marketinggel foglalkozó Limitless Creativity tulajdonosa hozzátéve, hogy sokaknál a luxus és a rongyrázás vágta ki a biztosítékot. Az „eredmény” pedig az lett, hogy a magyar influenszerek követői elkezdték elhagyni az érintett oldalakat. Emiatt pedig az érintettek akár jelentős pénzektől is eleshetnek, ha sokan elpártolnak tőlük.

Május végén pár napra ismert tartalomgyártók lepték el Budapestet. Közpénzből bulizott a fővárosban többek között David Dobrik, az egyik legismertebb youtuber, aki 25 millió követőt tudhat magáénak, vagy a több mint 26 millió követővel rendelkező szintén amerikai humorista, Hannah Stockin. Felkerült a vendégek listájára az amerikai topmodell Haley „Baylee” Kalil is. A Budapest Influencer Trip nevű programot az Orbán Ráhelhez szorosan kötődő Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) közreműködésével közpénzből szervezhették. A Spice of Europe elnevezésű, Z generációt célzó kampány célja az volt, hogy Budapest népszerűsítésével lendítsen a turizmuson. Az eseményre 100 hazai és 50 külföldi tartalomgyártót hívtak meg, hogy több tíz- vagy százezres, külföldiek esetén milliós követő táboruk számára készítsenek olyan képeket, videókat, amelyek végső soron vonzó úti céllá teszik Budapestet. A nyilvánosságra került információk szerint míg a magyar influenszereknek nem fizettek a megjelenésért, a külföldieknek igen, sőt az általunk megkérdezett szakértők szerint nemcsak a munkájukért kaphattak díjazást, hanem a szállásukat, étkezésüket is a szervezők állták. Több, a szakmában jártas ember szerint ez az esemény, ilyen körülmények közt akár egymilliárdos nagyságrend is lehetett, ha nem több. Ez ügyben kerestük a Magyar Turisztikai Ügynökséget, választ azonban nem kaptunk.

– Az átlagos magyar állampolgár távolról sem ilyen életet él, és az a tény, hogy mindez közpénzen valósulhatott meg, olaj volt a tűzre. Úgy gondolom, ha ezt egy multi finanszírozta volna, az közel sem csap ekkora hullámokat – vélekedett Gerő Gábor, aki arról is beszélt, hogy maga az influenszer-marketing nem elítélendő. Az már más kérdés, hogy ki a finanszírozó, milyen költségvetésből, és milyen céllal valósul meg egy ilyen esemény. – A cél, Budapest népszerűsítése egy nemes és jó dolog. Ha félretesszük, hogy ez miként jött létre, és szigorúan szakmai oldalról vizsgáljuk, akkor is komoly hiányosságokat látok – mondta a már említett szerződésekre utalva.

Bányai Judit, a Nemakarokbeleszólni nevű oldal egyik alkotója, a Fókuszcsoport nevű YouTube csatorna szerkesztője a Népszavának úgy fogalmazott: az említett Haley Kalil volt az, aki az egyik videója alatt helyszínként Prágát jelölte meg. – Szakmabeliként nem egy ilyen szerződést láttam már, de mindegyikben pontosan kikötik, hogy mit várnak el. Ez esetben bele kellett volna foglalni a helyszín megjelölését, hiszen azt biztosan tudjuk, hogy nekik ezért fizettek, hiszen minden tartalmat ellátták a #ad felirattal, jelezve, hogy ez fizetett tartalom. – Fogalmam sincs, hogy sikerült a Spice of Europe marketing csapatának ilyen amatőr hibát elkövetniük – mondta Bányai Judit. (Haley Kalil másik videójában mindössze az szerepel, hogy éppen „Európában” sétál, egy harmadikban pedig az, hogy a vakációját tölti.)

– Üzleti szempontból indokolt volt az esemény, még ha nem is ilyen formában – erről pedig már Lévai Richárd marketingspecialista beszélt lapunknak. – Noha a Z generációt célozták, amelyről szeretjük azt gondolni, hogy nem utaznak, de azért világszinten ez nem igaz, különösen, hogy ezek az influenszerek nem csak a 13, de a 20-25 éveseket is elérik, és a szüleikre is hatással lehetnek. Így magát az ötletet semelyik szakmabeli nem vetette el, viszont a felülprezentált magyar influenszerek számával kapcsolatban csak tapogatózni tudnak, mi lehetett a cél. – El tudom képzelni, hogy az áll a háttérben, hogy erősítsék a magyar influenszerekkel való kapcsolatot, egyéb más célok elérése érdekében – fogalmazott a szakértő. Bányai Judit is arról beszélt: lehet, hogy a kormány megpróbálja az egyébként közélettől távoli influenszereket is behálózni. – Nem olyan direkt módon, mint a Megafon, hanem puhábban, kevésbé irányítottan. Olyan események, rendezvények szervezésével, ahol a már kipróbált influenszerek az ő értékrendjükbe illeszkedő tartalmakat készíthetnek.

A gazdaságfejlesztési tárca államtitkára, Fónagy János az aggodalmakra nem tért ki, amikor a DK-s Vadai Ágnes kérdésére válaszolt. Azt mondta: az MTÜ azért szervezte meg az eseményt, mert a több százezer család megélhetését biztosító turizmus élénkítése nemzeti érdek, és szerinte az őszi szezonra is jó hatással lesz, hogy a véleményvezérek 340 millió követője képet kapott Budapest megújult turisztikai és kulturális kínálatáról.