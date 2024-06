Nyáry Krisztián és Alföldi Róbert is nyílt levélben kéri, ne szüntessék meg a szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatát

nepszava.hu;

Alföldi Róbert;dráma;Szentes;gimnázium;nyílt levél;Nyáry Krisztián;

2024-06-16 21:17:00

A középiskola igazgatója, aki 2024 októberétől a város fideszes önkormányzati képviselője eldöntött tényként közölte, hogy dráma helyett zenét tanulhatnak majd a diákok. – Teljesen mindegy, hogyan gondolják önök, mert most már így lesz – közölte a háborgó szülőkkel.

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium (HMG) irodalmi-drámai tagozata és a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium együttműködése évtizedek óta a képzés sikerének biztosítéka – idézett a 444 abból a nyílt levélből, amit számos művész, színész, filmes szakember, pedagógus és más különféle foglalkozás képviselője tiltakozik annak hírére, hogy megszűnhet a tagozat. A nyílt levelet Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész osztotta meg még szombaton a Facebook-oldalán, és maga is csatlakozott ahhoz, olyanokkal együtt, mint Alföldi Róbert színész, rendező, Gáspár Sándor színész, Szőke András filmrendező, Szekeres Adrien és Zsédenyi Adrienn énekesnő.

„A magas presztízsű művészeti szakképző intézmény lecserélése egy teljesen más szakmai felkészültséggel és gyakorlati tapasztalattal rendelkező zeneiskolára az országszerte ismert pedagógiai műhely végét jelentené. Ezzel a lépéssel, ha jogilag nem is, de lényegét tekintve megszűnne a szentesi drámai” – áll a nyílt levélben, amelyben felhívják a döntéshozók – köztük Farkas Sándor, Varga Ferenc országgyűlési képviselők, Szabó Zoltán Ferenc, Szentes polgármestere, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, Miklós Anikó, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ igazgatója, Sipos Kitti Lídia, a Horváth Mihály Gimnázium igazgatója – figyelmét.

Az aláírók az illetékesekkel közölték: „A szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozata országos jelentőségű pedagógiai műhely, ahonnan színészek, előadóművészek, színházi, filmes és televíziós szakemberek, írók és alkotóművészek tucatjainak indult a pályája. Az itt szerzett tudásra és szellemi örökségre építve újságírók, ügyvédek, lelkészek, közművelődési szakemberek és – igen nagy számban – pedagógusok százai találtak munkát és hivatást. Az innen kikerült volt diákok szakmájuktól, lakóhelyüktől, koruktól és világnézetüktől függetlenül büszkék egykori iskolájukra.”

Arra is kitértek, hogy az egész országban elismert képzési modell évtizedek alatt alakult ki, és hozott megbecsülést a tagozatnak, az iskolának, valamint Szentes városának. „Egy át nem gondolt, radikális változtatással ezt az örökséget nagyon gyorsan le lehet rombolni. Ezért mi, a HMG irodalmi-drámai tagozatának volt diákjai arra kérjük a döntéshozókat, hogy segítsenek felülvizsgálni a képzést ellehetetlenítő döntést, és a rendelkezésükre álló eszközökkel segítsék elő, hogy a bevált modellben folytatódhasson az évtizedek óta sikeres pedagógiai program” – zárult a nyílt levél.

Az ügy május közepén kezdődött, amikor a HMG drámatagozatos diákjainak szülei megkapták a levelet, miszerint a iskola vezetése megszakítja a kapcsolatot a középiskolával több mint 25 éve folyamatosan együttműködő, budapesti Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnáziummal. Ehelyett szeptembertől a zenei profilú, de az utóbbi időben alapfokú művészeti iskolává vált Lajtha László iskolával működik együtt a gimnázium. Arra, hogy a felháborodott szülök számonkérték az egyeztetés, vagy legalábbis a tájékoztatás hiányát, Sipos Kitti Lídia, aki fideszesként indult és be is jutott a múlt vasárnapi választáson a helyi képviselő-testületbe, úgy reagált: „Teljesen mindegy, hogyan gondolják önök, mert most már így lesz.”