Kulisszákon innen és túl – Évértékelő 2023-ról, amikor újra érdemes volt színházba járni

Színházi Olimpia és fesztiválok, új színpadi adaptációk, olykor radikális értelmezések. 2023-ban is érdemes volt színházba járni, szerencsére most is lehetett találni izgalmas, a mára reagáló kortárs szövegeket is.