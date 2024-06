MCC-s diákokkal fotózkodott Magyar Péter, mielőtt elindult Brüsszelbe, Orbán Balázs nem tudta szó nélkül hagyni

P. L.;

2024-06-17 18:07:00

Valami baki csúszhatott a gépezetbe a Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegiumban (MCC), ugyanis Magyar Pétert egy Facebookra közzétett fotója alapján kikísérte a reptérre az intézet egy csapat diákja.

A fotón nagyjából 13 MCC-s diák látható az ellenzéki vezetővel. „Indulás Brüsszelbe a néppárti frakcióülésre. A reptéren, az MCC-s diákok szerint is árad a TISZA” - írta Magyar Péter.

Mint ismert, jelen állás szerint nagyon úgy néz ki, hogy a Tisza Pártot felveszik a legnagyobb európai párttömörülés, az Európai Néppárt frakciójába, ebben az esetben pedig nagyon valószínű, hogy a KDNP kilép onnan.

A kommentszekcióban csakhamar megjelent Orbán Balázs, Orbán Viktor politikai igazgatója, egyben az MCC kuratóriumi elnöke, aki azt állította, örül a képnek, két okból. Az egyik okként azt írta Magyarnak: „Eddig minden nyilvános megszólalásodban gátlástalanul, penetráns módon hazudoztál az MCC-ről. Akkor ezt egyszer és mindenkorra be lehet fejezni”. Hozzátette, eddig ugyanis szerinte Magyar Péter „janicsárnak” nevezte őket, most pedig másképp akarja felhasználni a diákokat politikai céljaira.

Második okként Orbán Balázs eképp fogalmazott: „Szép történet lesz, amikor majd együtt végignézzük, ahogy ugyanezzel a forradalmi lendülettel belemasírozol a Néppárt háború-, migráció- és genderpárti vonalába. Brüsszeli tanulmányút a javából!”

Magyar Péter viszontválaszára persze nem kellett sokat várni. „Bazsi, ne vedd a szívedre és kérlek ne bántsátok majd a fiatalokat, amiért nem veszik be az ócska propaganda hazugságaitokat. Arra a háborúpárti, migráció-, genderpárti Néppártra gondolsz, ahol a ti képviselőtök ül? Egyébként mi az, hogy genderpárti? Ezt már többször meg szerettem volna kérdezni. By the way, nem ti támogattatok „háborúpárti” főpolgármester-jelöltet?” - írta.