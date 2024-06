Tárt ajtókkal várja a Tisza Pártot az Európai Néppárt frakciója

Harsányi György;

Európai Parlament;csatlakozás;Európai Néppárt;Manfred Weber;TISZA Párt;

2024-06-14 19:58:00

Egy csodálatos európai barátság kezdetének nevezte a Tisza Párt küszöbön álló felvételét az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójába Magyar Péter, miután Budapesten Manfred Weber frakcióvezetővel egyeztetett. A német politikus szerint a Tisza Párt hét EP-képviselője jól felkészült a brüsszeli-strasbourgi szerepre

Közös sajtótájékoztatójukon Manfred Weber azt mondta, nyitva áll az ajtó a Tisza Párt előtt, de a döntés nem az ő kezében van, arról jövő kedden fog szavazni az EPP EP-frakciója. Nagyon örül a Tisza csatlakozási szándékának, s úgy látja, a múlt vasárnapi EP-választáson mandátumhoz jutó hét képviselőjük „jól felkészült” a munkára, a csatlakozásukat a néppárti EP-frakcióhoz pedig ideálisnak nevezte a jogállamiság magyarországi helyreállítására irányuló erőfeszítések szempontjából. „Reméljük, ez egy csodálatos európai barátság kezdete” – mondta Magyar Péter, meggyőződését fejezve ki, hogy az EP legnagyobb frakciója „a legjobb hely lesz a magyar állampolgárok érdekeinek képviseletére”. Már a jövő héten megkezdik a brüsszeli munkát, konstruktív együttműködésre törekszenek – ami, mint mondta, jelentősen különbözni fog a magyarokkal folytatott munka eddigi tapasztalataitól –, de időnként kritikusak lesznek, vannak érzékeny témák Magyarországon – tette hozzá. Azt nem részletezte, milyen témákról van szó.

Magyar Péter az újságírók előtt hangsúlyozta, hogy ellentétben a magyar kormányzati propaganda által sulykolt hazugsággal, sem a Európai Néppárt, sem annak frakcióvezetője, Manfred Weber nem háborúpárti. Manfred Weber maga ismét megerősítette, hogy a Fidesz által neki tulajdonított kijelentés egy európai sorkatonaság bevezetésével kapcsolatban soha nem hangzott el, azt egyszerűen álhírnek minősítette.

Manfred Weber a nap folyamán Semjén Zsolttal, a KDNP elnökével is találkozott, aki ezt követően kijelentette, hogy pártja számára erkölcsi és politikai okokból is elfogadhatatlan Magyar Péter személye az EPP-frakcióban, a Tisza Párt pedig az Európai Néppártban. A KDNP ezért távozik az Európai Néppártból – a kereszténydemokrata pártok páneurópai ernyőszervezetéből –, ha oda felveszik a Tisza Pártot. Képviselőjük, Hölvényi György pedig ez esetben az EP néppárti frakciójából is kilép. Weber erről a sajtónak azt mondta, hogy jó kapcsolatuk volt a KDNP-vel, a döntés pedig az ő kezükben van az esetleges kilépésről.

A múlt vasárnap zárult EP-választások eredményéről beszélve Manfred Weber kiemelte, hogy 180 millió ember adta le szavazatát, az EPP frakció pedig – amelynek pártjai 13 országban adnak minisztrelnököt – másokat messze megelőzve, 190 mandátumot szerzett az EP-ben. Ráadásul ők az egyetlen olyan centrumpárt az EP-ben, amely növelni tudta mandátumai számát. Azt hangoztatta, hogy munkájukban továbbra is a demokrácia és a jogállam védelme, a korrupció elleni harc, a gazdaság felvirágoztatása és a béke védelme vezérli őket.

A szélsőjobb előretörésére vonatkozó aggodalmakról beszélve rámutatott, hogy az EP két ide sorolható frakciója, a Konzervatívok és Reformerek (ECR) és az Identitás és Demokrácia (ID) a 2019-es és a mostani 2024-es választásokon ugyanúgy az EP-mandátumok 18 százalékát tudta csak megszerezni. A Népszava kérdésére, hogy az EPP kivel alkotja majd a többséget az új európai parlamentben, Manfred Weber elmondta, az EP intézményeinek jövő héten kezdődő megválasztásában a fő felelősséget az EPP és második-harmadikként 136, illetve 80 mandátumot szerző szociáldemokrata (S&D) és liberális (RE) frakciónak kell vállalnia, a többi, demokratikus frakciónak pedig természetesen igazodniuk kell majd a 720 fős parlamentben 406 mandátummal rendelkező hárompárti többséghez.