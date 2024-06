Kiosztották a HUBBY diákzsűri díjait

Rosznáky Emma;

díjátadás;Ünnepi Könyvhét;

2024-06-17 16:56:00

Szombaton adták át a diákok az általuk legjobbnak ítélt műveknek a HUBBY (Magyar Gyerekkönyv Fórum) elismeréseit a Vigadó téri színpadon.

Az értékelés koordinátora, Vinczellér Katalin magyar nyelv- és irodalomszakos tanár kiemelte, még a határon túlról is jelentkeztek a pályázatra, összesen 46 diákcsoport, akik közül választottak zsűriket. A diákok négy kategóriában értékelték a HUBBY-díj rövidlistás műveit, de a 6–12 éves és a 12 év fölötti korosztálynak szóló könyvek értékelésére annyira sokan jelentkeztek, hogy itt 3-3 diákzsűri dolgozott egymástól függetlenül. A fővárosból, Győrből, Szekszárdról, Kecskemétről és Keszthelyről is érkeztek diákok a díjátadóra, nyertesenként laudációt is felolvastak.

Illusztrátori kategóriában Sipos Fanni nyert Rádai Andrea Rókazsolt a Margitszigeten (Pagony) című könyvének illusztrálásáért. Az ismeretterjesztő kategória nyertese Miklya Luzsányi Mónika Petőfi, a sztár (Móra Kiadó) című művével. A 6–12 éves korosztálynak szóló könyveknél két csoport egymástól függetlenül Wéber Anikó Busz a ködben (Pagony) című könyvét ítélte a legjobbnak, így második helyezett lett M. Kácsor Zoltán A sárkányok fővárosával (Lampion Könyvek).

A 12+-os kategóriában már három művet emeltek ki. Az egyik diákzsűri Vay Viktória Francba, francia! (Menő Könyvek) című munkáját választotta legjobbnak, Pifkó Célia művének adta a legtöbb pontot, A Holdfény őrei – A füveskönyv (Cerkabella Kiadó) című műve idén ugyanebben a kategóriában elvitte a HUBBY-díjat. Összesített pontszám alapján a legjobb lett Berg Judit Szélvésztől kergetve (Pagony) című könyve a 12 év fölötti korosztálynak szóló művek közt, a kötetről rovatunkban is jelent meg kritika.