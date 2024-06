Drámai meccsen Szlovákia legyőzte Belgiumot

P. L.;

Szlovákia;Belgium;futball-Eb 2024;

2024-06-17 20:04:00

Romelu Lukaku két gólját érvénytelenítették.

Megszületett az idei labdarúgó Európa-bajnokság eddigi legnagyobb meglepetése: egy meglehetősen brusztos meccsen Szlovákia 1-0-ra legyőzte Belgium válogatottját.

A belgák már a meccs harmadik percében megindultak, Jérémy Doku magabiztosan átvitte a pályán a labdát, majd a centerben lévő Romelu Lukakunak passzolta, de kimaradt a helyzet. A hetedik percben állt be a nagy fordulat, amikor is egy belga védelmi hiba miatt mégis a szlovákok szereztek vezetést Ivan Schranz góljával. A 21. percben aztán a szlovák védelem is hibázott egy nagyot, de Troissard a kapu fölé bikázta a labdát.

Az első sárgalapot Orel Mangala kapta a 29. percben, miután, megtaposta Lukás Haraslín lábát. A belga csapaton látszólagos tanácstalanság lett úrrá, nem tudták visszaszerezni a kezdezményező szerepet a szlovákoktól, a labdabirtoklási arány tekintetében sem mutatkozott nagy különbség a javukra. A 40. percben ismét hatalmas szlovák helyzet alakult ki, Haraslín bombájának hárításához Casteels bravúrja kellett a 40. percben. Két perccel később mégis Romelu Lukaku került egy kiugratást követően óriási ziccerbe, de rosszul rúgta el a labdát, kihagyta a helyzetet. A félidő végéig sem sikerült kiegyenlíteni a belgáknak, maradt a 0-1.

A második félidő ismét belga támadással indult, de Doku és De Bruyne enyhe bizonytalankosását követően a szlovákok leszerelték az akciót. Lukakunak az 55. percben akadt egy újabb lehetősége, amit Dúbravka előbb szögletre védett, majd a szöglet után Lukaku bepöccintette a labdát a hálóba, de les miatt érvénytelenítették a találatot. Troissard az 59. percben egy távolibb lövéssel ismét próbálkozott, de a szlovák kapus megint résen volt és sikeresen hárított.

A belgák ekkorra látszólag megtáltosodtak és hatalmas nyomás alá helyezték a szlovákokat, a 62. percben Dávid Hancko hatalmasat mentve a kapuba futva blokkolta Johan Bakayoko lövését, amelyet követően Hancko ki is dőlt egy rövid időre. A nézőtéren viszont ekkorra eluralkodott a feszültség, legalábbis, ami a belga tábort illeti. Éles füttykoncert vette kezdetét, néhány vizespalack is berepült a pályára a nézőtérről. A nyomás körülbelül a 70. perc környékéig tartott, ekkortól néhány kisebb akció erejéig levegőhöz jutottak a szlovákok.

A belgák a 86. percben ismét megszerezhették volna a kínkeserves egyenlítést, amikor is Loïs Openda pontos passzt adott Lukakunak, akire éppen nem figyelt oda a szlovák védelem, ezt kihasználva pedig védhetetlenül be is bombázta a labdát Dúbravka kapujába. Csakhogy a videóbíró, visszanézve a helyzetet, arra jutott, hogy Openda a gólpassz előtt hozzáért a kezével a labdához, emiatt ezt a találatot is érvénytelenítették.

A belga nézőtéren ekkorra látványos reménytelenség lett úrrá, és bár a játékvezető 7 perces hosszabbítást rendelt el, ez sem változtatott az eredményen. Belgium-Szlovákia: 0-1.