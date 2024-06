Ádám Martin sört csapol a The Guardian képregényében

P. L.;



2024-06-18

Bár Ádám Martin mindössze 11 percet játszhatott a svájciak ellen 3-1-re elveszített Eb-meccsen, ez is elég volt ahhoz, hogy a puszta megjelenésével - mackós termetével és barnásvörös szakállával - ő váljon a forduló sztárjává, legalábbis a nemzetközi futballmémkultúra tekintetében mindenképp.

Most épp a Guardian The Guardian állt elő egy képregénnyel, amelyet a németországi labdarúgó-Európa-bajnokság első fordulójának eddigi meccsei ihlettek. Ebben Ádám Martin mellett többek között például Gareth Southgate, Romelu Lukaku és Kylian Mbappé eltört orra kapott szerepet.

Ádám Martin a képen éppen mosolyogva kacsint a sörpult mögött és csapol. Azt írták hozzá: „Magyarország ugyan csalódott a Svájc elleni veresége miatt, de nagyobb kihívást jelenthet Németország számára, főleg, ha Ádám Martin el tudja cserélni valakivel a műszakját a sörözőben.”

Ádám Martinra persze nem csak a The Guardian figyelt fel, írt már róla a német Kicker és a francia L'Équipe is, de a Telex szerint portugál, svéd, horvát, cseh, lengyel, görög, macedón, albán, szerb, bolgár, és dán lapok, de még mexikói sportlap is foglalkozott a nem kifejezetten sztárfocista megjelenésű magyar sportemberrel. „Inkább hasonlít MMA-harcosra vagy rögbijátékosra, mint egy labdarúgó Európa-bajnokság résztvevőjére, nem véletlen, hogy vikingnek, terminátornak nevezték el a neten” – írta a Kicker a 191 centis, nagyjából 90 kilós „kolosszusról”. A L'Équipe pedig felidézte, hogy Ádám Martin komoly gólvágó karriert futott be a Paksban: 31 gólt jegyzett az NB I.-ben, mielőtt Dél-Koreába igazolt. Népszerűségének az sem ártott meg - sőt, éppen ellenkezőleg -, hogy amikor a Telex megkérdezte Ádámtól, emlékszik-e arra, mit csinált három éve, amikor a 2021-es Eb-n játszott a válogatott, rávágta, hogy „persze, söröztem otthon”.

„Jókat szoktam röhögni ezeken. Így születtem, bár azt nem mondom, hogy születésemkor is ekkora voltam. Van egy alapadottságom, amin változtatni nem tudok, van egy fizimiskám, ilyen a genetikám. Ha csereként beállva gólt rúgok, az nem azért lesz, mert megnézegettem ezeket a mémeket” – kommentálta a körülötte lévő felhajtást Ádám Martin még vasárnap.