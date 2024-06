Újraszámolás után lett polgármester az egykori Echo TV-s riporter Diósdon, az önmagát díszpolgárrá avató elődjének be kellett érnie a harmadik hellyel

nepszava.hu;

2024-06-18 16:35:00

Egy idősotthonban érvénytelenített szavazatok érvényessé nyilvánítása okozott fordulatot. A település élén 30 éve álló Spéth Géza ezúttal csak listáról kerülhet be a képviselő-testületbe.

Civil szervezetek jelöltjei vívtak csatát Diósdon a június 9-i önkormányzati választáson a képviselői helyekért és a polgármesteri székért egyaránt. Másfél hete az Élhetőbb Diósdért jelöltjeként előzte meg Makádi Anna azt a Dizseri Andrást (Pro Civitate Egyesület), aki korábban a megszűnt Echo TV riportere volt, és már akkor a harmadik helyre szorult Spéth Géza (Diósdiak a Városért Egyesület és az Otthonunk Diósd Egyesület), aki harminc éve, 1994 óta vezeti a Budapest agglomerációjához tartozó várost. Csakhogy Dizseri újraszámolást kért – derült ki a 444 keddi cikkéből.

– A területi választási bizottság helyt adott a fellebbezésünknek. Ennek eredményeképpen a 1. számú választókerület jogellenesen érvénytelenített szavazólapjait újraszámolták, így változott a polgármester választás eredménye – írta a Facebook-oldalán Dizseri András, aki végül 21 szavazattal nyert. Az indoklás szerint az idősek otthonában dőlt el a polgármester-választás. Első körben érvénytelenítették az ottani szavazatokat, mert nem a bizottság tagja segíthetett az ott lakó szavazóknak, hanem a gondozók. Ezeket a szavazatokat számolták újra érvényes szavazatokként.

A jelenlegi polgármester Spéth Géza, aki a Nemzeti Választási Iroda honlapja szerint végül kompenzációs listáról a testület tagja lett, 1994-től kezdve sokáig függetlenként nyerte el a székét, míg nem 2014-ben a Fidesz-KDNP jelöltjeként indult, amikor is 7 szavazattal legyőzte őt az akkor függetlenként indult Bogó László Ignác. Spéth 2019-ben már civil jelöltként indult megint, és győzött is a fideszes jelölt előtt 21 szavazattal, míg az addigi polgármester, akárcsak most ő, harmadik lett. A hatciklusos polgármester legemlékezetesebb, vagy legalábbis legnagyobb hírverést kapott cselekedete az volt, amikor tavaly szeptemberben, ahogy arról lapunk is beszámolt, önmagát avatta díszpolgárrá.