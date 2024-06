Minden jel szerint mégiscsak Mark Rutte lehet az új NATO-főtitkár, már Orbán Viktor is erről tárgyal

nepszava.hu;

2024-06-18 15:31:00

A kormányfő sajtófőnöke nem adott konkrét választ a „holland fickó” esetleges támogatásról, amit tavasszal Szijjártó Péter külügyminiszter még kizártnak tartott.

Folyamatban vannak a tárgyalások – közölte az atv.hu kérdésre Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke arról, hogy támogatná-e a leköszönő holland kormányfő, Mark Rutte NATO-főtitkárrá választását. A kérdés azután, vetődött fel, hogy a Financial Times információi szerint Mark Rutte megígérte Orbán Viktornak, hogy ha megválasztják NATO-főtitkárnak, „kihagyja Magyarországot az Ukrajnát támogató NATO-tevékenységekből”. Mark Rutte még februárban jelentette be, hogy megpályázza a NATO-főtitkári pozíciót. Ahogyan akkor kiszivárgott, ebbéli szándékában erősen támogatja őt Joe Biden amerikai elnök, de London, Párizs és Berlin vezető politikusai is. Nem sokkal később, márciusban jelenlegi román államfő, Klaus Iohannis is bejelentette, hogy indul a NATO főtitkári tisztségéért.

Mark Ruttét a magyar kormányt ért korábbi éles bírálatai miatt Orbán Viktor korábban gúnyosan „holland fickónak” nevezte. A távozó holland kormányfő három éve a gyermekvédelminek nevezett homofób törvény elfogadása után, de már korábban is arról beszélt, hogy Magyarországnak semmi keresnivalója az EU-ban. Ezek után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a NATO-főtitkári ambícióiról azt mondta, hogy a kormány biztosan nem tudja olyan személy megválasztását támogatni, aki korábban „térdre akarta volna kényszeríteni” Magyarországot.

A Reuters holland sajtóinformációkra hivatkozva kedden azt írta, hogy szerint a magyar kormány már nem ellenzi Mark Rutte NATO-főtitkári jelölését és nem követel bocsánatkérést sem a holland vezetőtől. Megjegyezték, Törökország korábbi ellenállása ellenére még áprilisban közölte szövetségeseivel, hogy nem ellenzi Mark Rutte indulását, Románia és Szlovákia viszont még nem nyilatkozott. Mivel a NATO konszenzussal hoz döntéseket, a főtitkárrá választáshoz mind a 32 szövetséges támogatása szükséges,

Amint arról a Népszava is beszámolt, a múlt szerdán Jens Stoltenberg jelenlegi NATO-főtitkár Budapesten tárgyalt Orbán Viktorral. A találkozót követően a magyar kormányfő Ukrajna katonai támogatásával kapcsolatban arról beszélt, hogy „Magyarország világossá tette, hogy nem kíván blokkolni olyan döntéseket a NATO-ban, amelyeket a többi tagország támogat”. – Nagyra értékelem a nyilatkozatát, hogy elkötelezett és lojális NATO-szövetségesek maradnak – mondta Orbánról Stoltenberg.