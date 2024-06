Július 1-től kérhető az otthonfelújítási pénz, nem kizárt, azonnal indul a roham

Marnitz István;

Tovább javultak az Orbán-kormány elmúlt 14 évének első energiahatékonysági célú, átfogó családiház-korszerűsítési támogatásának feltételei.

Hétfő este, az eredeti ígéretekhez képest néhány hét késéssel az Orbán-kormány a palyazat.gov.hu honlapon közzétette az RRF-REP-10.13.1-24 jelű otthonfelújítási program végleges feltételeit. A kiírás lényege nem változott: a pályázók vissza nem térítendő uniós támogatást és kamatmentes hitelt nyerhetnek családi házuk kifejezett energiafogyasztás-csökkentő felújítására. A kérelmek július 1-től csak személyesen, a hazai bankok úgynevezett „lakossági MFB pont plusz” pultjainál nyújthatók be.

A keretösszeg 108,24 milliárd forint. Ebből legfeljebb 20 ezer magántulajdonú családi ház felújítását célozzák. A kiírás szerint az 1990 vége előtt épült otthonok legalább 30 százalékos energiafogyasztás-csökkentése fejében, a külső határolóelemek hőszigeteléséhez, a nyílászárók cseréjéhez, illetve a használati melegvíz- és a fűtési rendszer korszerűsítéséhez, legfeljebb egymilliós (a beruházás 14,3 százalékát kitevő) önrész mellett, 6 millió nyerhető el. Utóbbi érték, a járás fejlettségétől, illetve az ingatlanban élő szülők és gyerekek egy főre eső havi jövedelmétől függően, a kamatmentes hitelen felül, 3,5, 3, vagy 2,5 milliós vissza nem térítendő támogatást tartalmazhat. Az igényelhető összeg alsó határa, változatlan arányok mellett, 2,5 millió. Új kikötés, hogy a keretből a fővárosra legfeljebb 6,39 milliárd juthat, illetve a korszerű gázkazánok támogatása és hitele összesen nem nőhet 20 milliárd fölé. A megtakarítást a beruházás előtti és utáni, hiteles energiatanúsítvánnyal kell igazolni. Ha az érték elmarad a céltól, a teljes összeget vissza kell fizetni. 40 százalék felett pedig további 5 százaléknyi hitelt elengednek. A kivitelezést és a pénzügyeket a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 2,5 éven belül le kell zárni.

Kölcsönkérelem július 1-től az MFB Pont Plusz lakossági hálózat fiókjaiban nyújtható be – hangsúlyozza az energiaügyi és a nemzetgazdasági tárca kapcsolódó közleménye. Az uniós hátterű program társadalmi egyeztetése során több mint félezer, jellemzően előremutató és alkalmazható javaslatot kaptak. Így a felhívás több új elemmel egészült ki. Ennek értelmében például a hitel futamideje a korábban tervezett 8 évről 12 évre emelkedett. A havi törlesztőrészlet így 25-36 ezer forint helyett akár 14-25 ezer forintra is csökkenhet. Szakmai szervezetek felvetésére bekerült a támogatható tevékenységek közé a hőszivattyús fűtési rendszer is. A nyílászárók pedig műanyag helyett fából is készülhetnek. A hőszigetelés a népiesen hungarocellnek is nevezett expandált polisztirol mellett kőzetgyapotból is megoldható. A saját forrásba beszámíthatóvá vált a lakástakarékpénztári megtakarítás is. A 30 százalékos energiafogyasztás-csökkentési cél alól nincs kibúvó. De ennek érdekében az elszámolt önrészen felül további saját forrás is bevonható. A jövedelmi szint meghatározása során figyelembe veszik az igénylővel egy háztartásban élő, eltartott gyermekeket is. A kölcsönkérelem benyújtása előtt a tárcák javasolják tanácsadó igénybe vételét. Megfogalmazásuk szerint az így elért megtakarításokkal a háztartások „még nagyobb mértékben részesülhetnek a rezsicsökkentés előnyeiből”, de erősödik az ellátás biztonsága, csökken a környezetszennyezés és közelebb kerülünk az éghajlati célok teljesítéséhez is. A program közel 130 milliárd forint megrendelés-állományt jelent az építőipar és építőanyag-kereskedelem számára, amivel hozzájárul a gazdasági növekedés újraindításához is – közölték a szaktárcák.

Fontos változás a hőszivattyú támogatása

A most induló otthonfelújítási támogatás kapcsán az Egyensúly Intézet üdvözli, hogy javaslatuknak megfelelően fűtéskorszerűsítéskor a hőszivattyú felszerelése is támogathatóvá vált – fogalmazott megkeresésünkre Csernus Dóra, a független szakpolitikai agytröszt klíma- és környezetpolitikai igazgatója. A gázfűtés kiváltása ugyanis energia- és klímabiztonsági szempontból is szükséges – véli. A jelenlegi, 30 százalékos energiamegtakarítási követelményt fontos előrelépésnek tartják. Ugyanakkor javaslatuk szerint az állami támogatás mértékét a jövőben nemcsak jövedelmi szinthez, hanem a fajlagos energiamegtakarítás mértékéhez is szükséges kötni. A támogatási rendszernek ugyanis átfogó felújításra kell ösztönöznie. Az Egyensúly Intézet a magyar lakásállomány megújítása érdekében hónapokon át egyeztetett a legfontosabb szakmai szervezetekkel és iparági szereplőkkel. Az építőipari vállalkozások, bankok és civil szervezetek összefogásával megszületett szakmai javaslatcsomagot áprilisban mutatták be a kormánynak. Az anyag, a családok és a piaci szereplők felkészülési ideje érdekében, az épületenergetikai felújítási programokhoz több évre szóló, kiszámítható útitervet sürget. Ez nélkülözhetetlen mind az alapanyag, mind a megfelelően képzett szakemberek biztosítása szempontjából, illetve a piaci kilengéseket is tompítja – hangsúlyozta lapunknak Csernus Dóra.

Roham várható

A lehetőség első napján, július 1-n valószínűleg roham várható az MFB Pontokat üzemeltető bankokban. Az Orbán-kabinet ugyanis kormányzásuk elmúlt 14 éve során most először ír ki vissza nem térítendő támogatást (Lázár János Fidesz-politikus 2015-ös szavaival élve: „ingyenpénzt”) is biztosító pályázatot magánlakások átfogó energiahatékonysági felújítása ösztönzésére. Igaz, a forrást most is az EU biztosítja, amiként magát a kiírást is Brüsszel támasztotta a kifizetések egyik feltételéül.

Az Orbán-kormány által 2015-ben közzétett Nemzeti Épületenergetikai Stratégia közel 2,2 millió 1990 előtt épült családi házról ad számot. Szaktanulmányok szerint ezek 90 százaléka – vagyis összesen közel 2 millió – energetikailag elavult.

A Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület friss számításai szerint a kiírásnak 1,3 millió ingatlan felel meg. Most tehát az érintett házak egy-másfél százaléka előtt nyílik tényleges támogatási esély. Szakértők szerint az uniós összevetésben is rendkívül pazarló hazai ingatlanok ütemes átépítése évente százmilliárdos vissza nem térítendő támogatást igényelne.

Megéri a tanácsadóra hallgatni

A szakma alapvetően üdvözli a régóta várt kiírást – szögezte le megkeresésünkre Illésné Szécsi Ilona, a Renopont nevű, ingyenes energetikai tanácsadóhálózatot is üzemeltető Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) Nonprofit Közhasznú Kft. projektvezetője. Egyszersmind remélik, hogy a célzott támogatási programok a jövőben is folytatódnak, illetve az elvárt energiamegtakarítási értékek növelésével a kiíró esetleg még inkább ösztönzi az átfogó, úgynevezett mélyfelújítást. Ennek kapcsán rögtön azt tanácsolja, hogy a pályázók 30 százaléknál nagyobb megtakarítást célozzanak be, hisz a tapasztalatok szerint a kivitelezés nem mindig hozza az elvárt értékeket. Hasznosnak ítéli az önerő lehetséges forrásainak bővítését, amennyiben szerinte erre akár piaci hitelt is érdemes felvenni. Úgyszintén üdvözölte az eltartott gyerekek bevonását is az egy főre eső jövedelembe. Apró, de annál fontosabb kitétel, hogy a nyertesek mentesülnek az Építési és Közlekedési Minisztérium homlokzati hőszigetelés esetén egyébként alkalmazandó, rendkívül szigorú energiamegtakarítási feltételei alól.

Szintén kedvezőnek tartja, hogy az építőanyagokra és nyílászárókra vonatkozó, elsősorban a hazai, illetve közeli gyártást ösztönző pontszámokat a fűtési berendezésekre nem alkalmazzák. A hőszivattyúk bevonását szintén fontos kiegészítésnek tartja. Annál is inkább, mert bár már a társadalmi egyeztetés során kihúzták a pályázati feltételek közül a gázvezetékes kapcsolatot, az így helyzetbe hozott ingatlanok fűtési rendszerének cseréjére eddig nem kínáltak korszerű megoldást. A MEHI projektvezetője, a kiíróval egyet értve, a split klímákat nem sorolja e körbe. Igaz, egy-egy hőszivattyús rendszer önmagában több millió forint: e tekintetben a legjobb ár-érték-arányt a kondenzációs gázkazán jelenti. A futamidő kitolása szintén kedvező változás, bár így akár már 62 éves kor felett szükségessé válhat adóstárs bevonása. Kedvező változásként értékeli a támogatott építő-alapanyagok bővítését és azt is, hogy statikus által hitelesített állékonysági probléma esetén az ingatlan nem kaphat támogatást. A Renopont üzemeltetőiként furcsállotta, hogy azok a cégek, amelyek szívesen felkerülnének a regisztrált tanácsadóknak és kivitelezőknek az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ofp.emi.hu oldalán elérhető listájára, csak június 26-ától jelentkezhetnek. Tanácsadó egyébként nemcsak erről a listáról választható, amiként Illésné Szécsi Ilona szerint már most érdemes minden érdeklődőnek ilyen segítséget igénybe vennie. A Renopontokon, élőben, vagy akár interneten, szívesen készítenek költségbecslést, amiként erre egy fejlett online kalkulátort is üzemeltetnek. Felvetésünkre a projektvezető leszögezte: az Orbán-kormány eddigi, nem kifejezetten energiahatékonysági központú lakásfelújítási támogatásait jórészt valóban nem e célra költötték el. A rezsicsökkentés szintén nem ösztönzi a takarékosságot, amit az átlagfogyasztás feletti tarifák 2022-es megtöbbszörözése utáni, élénkülő érdeklődés is bizonyított. A 75 százalékra növelt kivitelezői előleg miatt az otthonfelújítási programnál a szintén uniós hátterű háztáji napelemtámogatási támogatás mostanság kibukó, tömeges kivitelezői csődökkel fenyegető elszámolási problémái remélhetőleg nem ismétlődnek meg – vélekedett kérdésünkre Illésné Szécsi Ilona.